На днях в Риге случилось «преступление века» — неизвестные бросили бутылку с зажигательной смесью в «Музей оккупации». Правоохранительные органы были подняты на ноги, президент Эдгар Ринкевич выступил со срочным обращением к нации, угрожая поджигателям ужасающей карой.

Иван Шилов ИА Регнум

В латвийских госорганах уверяют, что в стране действует «преступная группа», оскверняющая «символы борьбы за независимость» и направляемая из России. Двое человек уже задержаны — и, судя по всему, из них будут лепить «агентов Москвы».

Мрачное здание

«Музей оккупации» — заведение, прекрасно знакомое всем жителям Риги, даже если они лично его не посещают. Это черное мрачное здание, находящееся в самом центре города, изначально было музеем красных латышских стрелков. Но с выходом Латвии из СССР его перепрофилировали под другие нужды.

Экспозиция музея подобрана таким образом, чтобы показать СССР в самом мрачном свете и уравнять советский период истории Латвии со временем, проведенным ею под гитлеровской оккупацией. Эту цель преследуют и издаваемые музеем книги и брошюры — в том числе на русском языке. Ныне «Музей оккупации» символизирует одну из главных «скреп» сложившегося в Латвии политического режима, позволяющую различать «лояльных» и «нелояльных».

Парадокс, но в Латвийской Республике вокруг темы «советской оккупации» со всеми ее подлинными и мнимыми ужасами сложился мрачный культ. Если человек открыто говорит, что не верит в «советскую оккупацию» и не признает «преступлений советских оккупантов», то может подвергнуться уголовным преследованиям. Случаи такого рода имели место даже в относительно «травоядные времена», лет четырнадцать назад.

«Музей оккупации» — непременный пункт в составляемых латвийскими властями программах пребывания иностранных официальных делегаций в Риге. И, естественно, он служит дополнительным аргументом для обоснования политики угнетения русского населения республики.

Когда из Брюсселя изредка раздается критика Латвийской Республики за проводимую ею этнократическую политику, ответ Риги всегда стандартный. Мол, в ЕС не хотят понимать «историческую ситуацию в Латвии», не желают принимать во внимание, как тяжко латыши мучились при «советской оккупации», а потому имеют сейчас право на компенсацию — всячески прессовать и унижать бывших «оккупантов».

Естественно, самих потомков «оккупантов» столь одиозный объект крайне раздражает, зато «национальные патриоты» воспринимают его в качестве одной из главных своих святынь.

В «Музее оккупации» и раньше случались чрезвычайные происшествия.

Так, 15 апреля 2016 года в этом здании, которое на тот момент было закрыто на реконструкцию, случилось возгорание теплоизоляции. Русские правозащитники тогда выразили опасение, что вину за ЧП возложат на «нелояльных русских экстремистов» и используют происшествие для дальнейшего «завинчивания гаек». Кстати, по совпадению как раз тогда в парламенте страны завершался процесс принятия нового закона, предусматривающего введение системы наказаний за «антилатвийскую деятельность».

Поймали за два дня

28 февраля поступило сообщение о том, что ночью в «Музей оккупации» прилетела бутылка с «коктейлем Молотова». Из-за этого на первом этаже здания загорелись стол и разложенные на нем документы, общая площадь возгорания составила 0,5 квадратных метра.

Директор учреждения Солвита Виба, в чей кабинет влетела бутылка, страстно заявила перед телекамерами: «Я надеюсь, что нападавший будет быстро найден. Считаю, что это было целенаправленное спланированное нападение на «Музей оккупации».

Столь возмутительное происшествие немедленно вызвало суровый отклик со стороны первых лиц государства — так, словно произошла какая-нибудь ужасная катастрофа.

Премьер-министр Эвика Силиня после встречи с Ринкевичем сообщила, что получила информацию об инциденте от министра внутренних дел Рихарда Козловскиса. Она отметила, что органы внутренних дел и безопасности работают в полную силу, чтобы найти виновного.

В свою очередь Ринкевич выразил уверенность, что в МВД сделают всё, чтобы поймать злодея: «Я надеюсь, что в тот момент, когда виновные будут пойманы, судебная система отреагирует адекватно и последуют действительно суровые наказания для тех, кто осуществляет подобные провокации».

Латвийская полиция испытывает серьезные проблемы с кадрами. Ряд нашумевших преступлений, включая убийства известных людей, годами остаются нераскрытыми. Но в данном случае полицейские отрапортовали о поимке поджигателя очень быстро — уже 1 марта. В связи с этим министр Козловскис выразил благодарность Службе государственной безопасности (СГБ) и государственной полиции за «профессиональную работу» и за скорость. По его словам, «преступление не было спонтанным, злоумышленник готовился — в том числе с целью избежать быстрого задержания».

Личность этого «партизана» пока не раскрывают, но против него возбуждено уголовное дело на основании части 2-й статьи 185-й латвийского уголовного закона («Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога или иным общественно опасным способом»), которая предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет.

Козловскис указывает, что «это уголовное преступление необходимо оценивать с учетом условий гибридной войны, в которых мы сейчас живем — и такие преступления представляют собой серьезную угрозу национальной безопасности». Премьер Силиня заявила то же самое.

Нападения на памятники эсэсовцам

Отметим, что эта история — не первая подобного рода в Латвии за последнее время. Как известно, в 2022 году в странах Балтии осуществили массовый снос памятников советским воинам, уничтожив несколько сотен монументов и ликвидировав несколько братских кладбищ.

Некоторые из русских прибалтов, оскорбленные этим до глубины души, начали мстить — «осквернять» по ночам памятники легионерам «Ваффен СС» и «лесным братьям», заливая их краской и нанося на них свастики.

8 февраля СГБ поймала одного из таких «преступников» — им оказался житель Эстонии, имеющий двойное российско-эстонское гражданство. Его арестовали на пункте пограничного контроля в Патерниеки — это единственный оставленный латвийскими властями КПП, через который можно попасть в соседнюю Белоруссию.

В СГБ безапелляционно заявили, что свои «преступления» мужчина совершал «по приказанию российских спецслужб». В частности, ему вменяют в вину то, что 29 января он облил красной краской мемориальный камень, установленный в честь латышских легионеров «Ваффен СС», державших в 1944-45 гг оборону в «курземском котле».

Этот камень украшен велеречивой надписью «Защитникам Курземской крепости — воинам латышского легиона». В СГБ уверены, что объект настолько не дает покоя россиянам, что они специально отправили на его «осквернение» своего «агента». Расследование СГБ ведет в сотрудничестве с эстонской Полицией безопасности (КаПо), так как в Эстонии в последнее время тоже имели место подобные происшествия.

Так, 23 января несколько человек под покровом ночи обрызгали красной краской из баллончика памятники членам эстонской дивизии «Ваффен СС», находящиеся в местечке Синимяэ, где каждое лето проходят слеты националистов, славящих «борцов за свободу Эстонии».

Кроме того, смельчаки нарисовали на памятниках чёрные свастики и оставили знак X. В связи с этим эстонская полиция возбудила уголовное дело по статье «осквернение памяти умершего».

31 января памятники эсэсовцам снова были измазаны красной краской. А вскоре в КаПо заявили о задержании «вандалов» — двух мужчин, один из которых является постоянно проживающим в Эстонии гражданином России, а другой имеет двойное эстонско-российское гражданство. Очевидно, второй — тот самый мужчина, которого арестовали латыши.

Государственный прокурор Трийну Олев заявила, что один из задержанных «также подозревается в осквернении краской барельефа Альфонса Ребане». Памятник этому штандартенфюреру СС эстонского происхождения находится в поселке Мустла волости Вильянди. Эстонская госпропаганда тоже сообщила, что, оказывается, задержанные получали «заказы на совершение преступлений» из России.

Однако если речь идет, как полагают в латвийских и эстонских спецслужбах, о «руководимом из России преступном сообществе», то задержаны явно не все его члены.

29 февраля появилось известие о повреждении мемориала, находящегося в городе Лиепая. Мемориал посвящен так называемым «курелиешам» — подчиненным латышского офицера Яниса Курелиса, который служил гитлеровцам, но тайком мечтал сражаться «за свободную Латвию против немцев и русских». Немцы, раскрыв организованный им заговор, арестовали Курелиса и расправились с его единомышленниками, но некоторые из «курелиешей» сумели прорвать кольцо окружения и ушли в леса.

Частично они, в том числе их командир Роберт Рубенис, погибли в бою с немцами, а выжившие «курелиеши» примкнули к красным латышским партизанам. По этой причине они не окружены в Латвии таким почетом, как те легионеры «Ваффен СС», которые до конца сражались на стороне фашистов. Но «курелиеши» всё же удостоились памятника в Лиепае, с которого неизвестные сорвали и похитили металлический крест.

Если повреждение монумента в Лиепае было совершено в рамках «войн памяти», а не ради похищения и продажи металла, то сделавший это человек явно не очень искушен в нюансах истории.