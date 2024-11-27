Минометные мины ВСУ калибра 120 мм в огромных количествах оказались бракованными и никуда не летят. Иногда даже застревают в стволе миномета на радость расчёту. Эпическое видео выложил в сеть украинский журналист-расследователь Юрий Николов, после чего начался впечатляющих размеров скандал вокруг министерства обороны, которое и разместило заказ на производство на заводе госкомпании «Украинская оборонная промышленность».

ИА Регнум

После серии публикаций в СМИ и истерических заявлений политиков военное ведомством все же собрало совещание, отозвало партию в 100 тысяч мин (чего хватило бы на полгода экономного расходования) и назначило проверку завода-производителя. Новое производство и отправка военным партии снарядов займет еще два-три месяца. Однако, как утверждает главред издания «Цензор.net» Юрий Бутусов, другие партии уже разошлись в войска, и масштаб катастрофы оценить трудно.

Тем более что из войск в ноябре отозваны еще и несколько партий мин калибра 82 мм того же производителя.

Особую пикантность ситуации придает тот факт, что производство этих боеприпасов с помпой было представлено в феврале прошлого года как совместный проект «со страной — членом Североатлантического альянса». «120-мм мины изготавливаются по современным технологиям. Производственные мощности рассредоточены, в частности, их часть расположена в одной из европейских держав», — сообщил по этому поводу государственный концерн «Укроборонпром».

Теперь оказалось, что они разваливаются в руках, нештатно срабатывают, отклоняются от точки прицела на сотни метров, падают на траектории полета на расстоянии 10–150 метров от миномета. В одной части из 17 выстрелов девять мин не долетели до цели до 600 метров, семь не разорвались (три вообще не вышли из ствола) и только одна мина попала в цель.

А на производство, по словам Бутусова, Украина выделила 24 млрд долларов.

Но это еще не всё.

В феврале 2024 года украинское Агентство оборонных закупок проавансировало почти 1,2 млрд долларов на снабжение боеприпасами калибров 152/122 мм. С ними, как утверждает «оппозиция», тоже проблемы. Нардеп-скандалист от «Евросолидарности» Алексей Гончаренко заявил, что «выстрел 122-мм в количестве 250 тысяч штук до конца года, начиная с мая, должно было поставить одно оборонное предприятие, еще 50 тысяч — другое. Из всей партии только второе предприятие смогло поставить 20 тысяч штук. А может, там есть что-то, чего мы не знаем? Что делать теперь? У нас нет боекомплекта, который нам нужен прямо сейчас для обороны Покровска, Купянска и т.д. Чем занимается министр обороны?»

И немедленно зарегистрировал проект постановления с предложением отправить министра Рустема Умерова в отставку — 26 ноября он уже появился на сайте Верховной Рады. Министерство в ответ вяло брыкается — под шумок его руководитель вместе с делегацией улизнул в Сеул. В столице Южной Кореи Умеров ведет переговоры о предоставлении Киеву военной помощи, демонстрируя, что ему некогда заниматься всякими пустяками.

В созданную межведомственную комиссию вошли представители Минобороны, Минстратегпрома и оборонного сектора, и она несколько недель в закрытом режиме выясняла причины проблемы. «Я не могу разглашать детали, но в целом выяснено, что главными причинами являются снижение температуры и повышенная влажность. В условиях сухой погоды эти мины не давали никаких сбоев»,— заявил прессе член оборонного комитета Верховной Рады Федор Вениславский.

Обвинений в адрес завода-производителя он тщательно избегает, мол, пусть такие серьезные вещи говорят правоохранители, тем более что Госбюро расследований уже возбудило уголовное производство. И по поводу увольнения министра обороны Вениславский настроен скептически. При чем тут Умеров? Все это больше компетенция Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности, поскольку предприятия входят в его структуру.

Однако и внештатный советник президента Украины по стратегическим вопросам Александр Камышин, до сентября 2024 г. возглавлявший Минстратегпром, хранит загадочное молчание. В армию пообещали привезти импортные мины на замену, а дальше, судя по всему, взят курс на сворачивание скандала и «концы в воду». Военных уже обвиняют в неправильном хранении боеприпасов, из-за чего «порох просто отсырел».

Слишком большие средства уже списаны и освоены.

Но в том, что Умеров и Камышин всё знали и прекрасно понимали, говорит сама система поставок украинского оружия. В самом начале Генштаб ВСУ говорит, какое оружие ему нужно, а Минобороны доводит Агентству оборонных закупок (АОЗ), сколько и чего нужно законтрактовать. Военпред из Главного управления технического оценивания и контроля качества вооружения и военной техники МОУ непосредственно на заводе оценивает, можно там делать оружие или нельзя.

Если заключение положительное, АОЗ заключает контракт и дает аванс на запуск производства, а военпред контролирует качество и количество. Без его подписи оплаты не будет. А если рекламации поступили непосредственно из войск, это означает, что на всех предыдущих этапах кривые мины пропустили сознательно.

Дело в том, что ещё зимой 2023–2024 годов Минобороны и Минстратегпром договорились между собой, что гениальную идею Зеленского об увеличении производства оружия на Украине вместо закупок за границей они реализуют ко взаимной выгоде. Сладкий заказ был размещен на предприятии с задачей производства разных боеприпасов, в том числе производства 120-мм минных выстрелов в объеме 300 тысяч с возможностью увеличения объемов до 370 тысяч в год.

Военпред на месте выдал заключение, что завод не умеет делать правильные взрыватели и не имеет нужных порохов (надо сказать, на Украине их никто не имеет, а методики проверки иностранной продукции отсутствуют). Однако из контрактных документов все это было удалено, а взрыватели подвезли со складов Командования сил логистики ВСУ — какие были. А были внештатные, срабатывающие «только во время комплектования вторым зарядом».

Тем не менее 9 февраля 2023 г. АОЗ получило от военпреда еще более оптимистическое заключение — с учетом загруженности завод может делать 670 тысяч мин в год! И контракт был подписан, в том числе под 43 млрд грн, которые Зеленский забрал у местных бюджетов и перенаправил в государственный как раз на производство оружия.

То есть местные общины попросту нагло ограбили и ограбят ещё, поскольку ответственные лица должны из-под земли достать импортную замену бракованной продукции. А поскольку скандал выплыл наружу, иностранные поставщики с удовольствием поднимут цены. Они прекрасно знают, что у Украины альтернативы нет. Источники издания «Зеркало недели» утверждают, что сейчас ВСУ в очень экономном режиме используют до 20 тысяч мин в месяц.

«Предприятие-производитель полностью за свой счет устраняет все проблемы и поставляет вместо тех мин, которые имеют такие дефекты, полностью новую партию мин. Они будут проходить более жесткий контроль — именно эта партия и от этого производителя — для того, чтобы избежать каких-либо проблем в будущем», — успокаивает всех парламентарий Вениславский.

Партия власти, которую он представляет, сохраняет удивительное спокойствие перед лицом критически важной проблемы дефицита боеприпасов. И это неудивительно, поскольку в условиях разрушения практически всех отраслей экономики основные деньги вращаются в орбите Минобороны. Их распорядителем является министр, и его ведомство не вылезает из скандалов из-за наглого воровства.

Буквально в начале этого года в МОУ было выявлено нарушений на более чем 10 миллиардов гривен только за 4 месяца. Экс-замминистра обороны Вячеслав Шаповалов, отвечавший за тыловое снабжение, закупил на миллиарды гривен «бракованных» бронежилетов и зимних курток для военнослужащих. В войска заказывали знаменитые яйца по 17 гривен за штуку, ловили руководителя департамента Минобороны и его подельников, затеявших хищение 1,5 млрд гривен на закупке снарядов.

В сентябре 2024 г. СБУ и Нацполиция задержали руководителя отдела Департамента финансов Минобороны и двух его сообщников, которые требовали взятки за начисление социальных выплат для раненых бойцов ВСУ. Сотрудники ТЦК, подчиняющиеся в конечной точке Генштабу, содержатся за счёт МОУ: обеспечение личного состава, транспорт, материально-технические средства. То есть вал кэша, собираемого с наловленных на улице жертв, концентрируется тоже там, наверху. Инвестиции надо отрабатывать.

Так что когда кто-то из нынешней украинской элиты рассказывает о «войне за выживание» (или, как говорила известная волонтерка Мария Берлинская, «чтобы наше племя выжило»), то всё это очень серьезно. Это племя сделает всё, чтобы выжить, даже если не выживает больше никто из тех, кто на самом деле платит за эту войну своей жизнью и будущим.