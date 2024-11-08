В последние несколько недель градус накала заявлений, несущихся из уст разного рода украинских лидеров мнений, стал запредельным даже для Украины. Просто массовая мобилизация, мобилизация женщин и подростков с 14 лет, запрет на выезд детей, обучение их как операторов боевых дронов, принудительные работы и трудовая повинность, смерть в бою как высший смысл никчемной жизни — каждая из таких подач вызывает волну реакций и пользуется огромным интересом как украинских, так и российских СМИ.

ИА Регнум

Но важны здесь не только озвученные идеи, гарантированно собирающие свой урожай просмотров, но и персоны говорящих, и причина, по которой все они задирают ставки до небес. И будут делать это дальше, шокируя даже самых отъявленных сторонников войны «за границы 1991 года». Потому что на кону не «судьба нации», а их собственная судьба.

Одним из таких топ-спикеров является глава волонтерского проекта Victory drones Мария Берлинская, которой принадлежат два свежих откровения — подготовка детей для войны с 5-6 класса и мобилизация женщин. Она твердо убеждена, что учить малышню летать на боевых дронах и программировать необходимо, «чтобы наше племя выжило». И по той же причине женщины должны взять в руки оружие и помочь мужчинам на передовой.

Всё это она примеряет лично на себя: вот я когда-то пошла на войну добровольно, значит, и всем остальным тоже надо. Поэтому позицию «матери дронов» охотно транслируют то «Единый марафон», то всевозможные ютуб-каналы, называя Берлинскую если не «военной», то «ветераном российско-украинской войны».

Однако в основе её ледяного спокойствия лежит то, что Мария Сергеевна — бездетная ЛГБТ**-активистка, гораздо более известная борьбой за гендерное равенство в армии и системно продвигающая права «боевых баб» с помощью разнообразных международных организаций. Для неё «выживание племени» никак не связано с рождением и воспитанием детей — это чистая абстракция, рожденная активизмом.

Что же до ветеранства, то на военной службе Берлинская ни фактически, ни даже фиктивно не находилась ни дня. Поскольку девушка активно участвовала в событиях на киевском Майдане, то в развитие этой истории в 2014 году примкнула к добровольческому батальону «Айдар»*, сформированному на основе «Самообороны Майдана» и «Правого сектора»*.

Там она продвигала тему дронов (и в этом вопросе действительно была первопроходцем), однако чем реально активистка занималась около полугода в праворадикальном неонацистском подразделении, известном дикими случаями грабежей и насилия, неизвестно. Сейчас же лично подавать пример, «мобилизовавшись» хотя бы по своей специальности в подразделение БПЛА, Берлинская не спешит.

Кстати, в «Айдаре»* в то же время служила широко известная «летчица», экс-народный депутат Надежда Савченко, еще одна «баба-мужик», попавшая в плен в развитие постыдного эпизода с мародерством и изнасилованиями на территории гольф-клуба у пос. Счастье Луганской области. Только вот Надя в армии с февраля 2022 года, в настоящее время командует стрелковой ротой, вообще не появляясь в эфире. А её сестра Вера служит сапером в том же батальоне — и тоже интервью не раздаёт.

Социальные сети Мария Берлинская

Как бы на контрасте с ними яркой сторонницей мобилизации женщин, горячо поддержавшей инициативу Берлинской, является народный депутат Марьяна Безуглая. Тоже девушка свободная, любительница бесформенных футболок, предпочитающая делать селфи в окопах среди брутальных военных, а не растить детишек.

«В Конституции нет двух видов граждан. Сейчас мы имеем незаконную дискриминацию мужчин. Кроме того, если будут мобилизовывать женщин, то мужчин будут мобилизовать меньше — это вам, мужчины, один из факторов, почему надо поддерживать мобилизацию согражданок», — сообщает своим читателям нардепка, которая тоже истово напирает на необходимость существования нации и «право на жизнь в целом».

Но, по традиционной иронии судьбы, именно Безуглая крепко приложила руку сначала к ликвидации военной прокуратуры, а затем к декриминализации дезертирства. Вследствие сложившихся благоприятных условий бегство военнослужащих стало настолько массовым явлением, что уличная мобилизация потеряла даже минимальный эффект. А украинское военное начальство вынуждено направлять в штурмовую пехоту медиков, поваров и аэродромную обслугу (о чём Марьяна регулярно пишет в своем канале с возмущенно-истерическими нотками).

То есть сама сделала всё для того, чтобы возникла ситуация, когда затыкать дыры в сыплющемся фронте, кроме женщин, уже и некому. Только, опять же, надевать форму и бежать в атаку не спешит, хотя является старшим лейтенантом медслужбы ВСУ.

В принципе, по этой схеме можно легко сделать разбор каждого сенсационного заявления. Одно из недавних ярких интервью принадлежит в прошлом талантливому провокатору и острослову Дмитрию Корчинскому. Как известно, он отметился двумя откровениями. Первое — о том, что возраст мобилизации можно снизить и до 14 лет, если Украина будет «на грани уничтожения». Второе — что умереть на войне «прекрасно», в отличие от мирной смерти в пожилом возрасте.

«За что цепляются эти люди? За бессмысленность собственного существования, за свою наркотическую жизнь, за глупости. Вместо этого они получают большое приключение. Что бы мы ни делали, мы закончим смертью. Но смерть в бою, за отечество — это высокоосмысленная смерть, это прекрасно. А умереть в больнице в глубокой старости — худшее, что может произойти», — заявил Корчинский, добавив, что раз люди сами этого не понимают, то ТЦК поможет понять.

Самому Дмитрию Александровичу в этом году стукнуло 60 лет, не за горами та самая постыдная смерть от старости. А ведь по специальности еще на срочной службе он — командир БМП, имеет боевой опыт — участвовал в конфликте в Приднестровье, грузинско-абхазской войне, в начале 90-х чем-то занимался у чеченских сепаратистов в числе добровольцев УНА-УНСО*. В 2014 году даже сформировал собственный батальон «Святая Мария». Батальон, правда, придумали ради шоу, составляющего всю деятельность лидера организации «Братство»*, но всё же там он «был гранатометчиком».

Социальные сети Марьяна Безуглая

Но и «Корч» с его сильно угасшим задором теплые телестудии предпочитает холодным окопам. А его 34-летний сын Даниил, как утверждает всеведущий экс-советник офиса президента Алексей Арестович, некогда близкий соратник Корчинского, тоже на фронт не идет, поскольку плотно занят в охране папы.

Наконец, герой еще одного «разгона», прошедшегося волной в российском медиаполе — заместитель главы Верховного суда Александр Мамалуй, также представленный как майор ВСУ. Он заявил, что для выживания Украины в стране очень скоро может быть введена трудовая повинность, когда работа будет оплачиваться пайками или талонами. И общество от этого «в одном шаге». «Будут пайки, деньги на сигареты, бензин по талонам. Война очень надолго», — заявил Мамалуй.

Справедливости ради, сказал он это еще в феврале, но заметили только теперь. Зато идея мгновенно нашла поддержку в лице той же нардепки Безуглой. Она сообщила, что неоднократно подавала поправки в разные законопроекты относительно введения трудовой мобилизации «для выполнения хозяйственных работ и наращивания темпов оборонной промышленности». Только кабмин всё время не соглашается.

Мамалуй — мыслитель того же масштаба и того же круга интересов. На самом деле судейский стаж у него приличный, с 2001 года, когда он начал работать в Хозяйственном суде Харьковской области. Только его рост по карьерной лестнице был обеспечен не профессиональными достижениями, а тем, что в 2014 году судья в звании сержанта отправился воевать в АТО и стал одним из «киборгов», участвуя в обороне донецкого аэропорта.

Тогдашний президент Украины Пётр Порошенко охотно двигал вперед таких «героев», так что в 2017 г. Мамалуй его указом сразу стал судьей Кассационного хозяйственного суда Верховного суда. Одновременно закончив курсы младших лейтенантов. В 2022 году, уже зная фишку, теперь уже целый капитан опять «пошел на защиту державы». И уже 6 октября 2023 г. пленум Верховного суда избрал Мамалуя на должность заместителя главы — из ВСУ его уволили в запас в звании майора, хотя больше ни для кого до конца войны демобилизации нет.

Для него вся история Украины последних 10 лет — питательная среда, в которой такие мамалуи стремительно взлетели на вершины всех пищевых цепочек. Для всех подобных прекращение войны означает, что снова придется стать никем и жить на зарплату. Не будет ни карьерного роста, ни миллионных сборов, ни потока неучтенных средств, ни возможностей зарабатывать на разнообразных военных поставках, ни регулярных телеэфиров, ни аудитории, внимающей каждому слову. Снова придется стать никем, то есть вернуться в своё естественное состояние.

«Весь украинский кейс движется к эндшпилю, наступает экзистенциальный кризис для всей швали, которая последние десятилетия кормилась на теме украинского патриотизма, культуртрегерства, экспансионизма и дегуманизации русскокультурных людей,— объясняет ИА Регнум политтехнолог Михаил Павлив. — Сказать, что это истерика — наверное, нет, но всё же с заметной её долей. Для них внутренне понятно, что лавочка закрывается в том формате, в котором она существовала. И неотвратимость этого закрытия всё в большей степени становится для них очевидна. Отсюда и такие идиотские заявления».

Социальные сети Дмитрий Корчинский

С этим в общем согласны и наши собеседники в Киеве, которые не ощущают такой же истерики в среде тех, кого принято называть «украинским народом». Всем, даже истовым патриотам, понятно, что массовая мобилизация женщин вряд ли возможна — будет очень шумно, но совершенно бестолково. Люди осознают, что те, кто требует «больше ада», отлично зарабатывают, переживая о прекращении потока дурных денег. И они никогда не сделают в отношении своих детей того, что предлагают другим. Скорее похоронят всех в попытке оставить всё как есть, а потом спокойно разъедутся по заграницам, где давно уже прикуплена недвижимость, под матрацем лежат деньги и дети учатся в приличных заведениях.

И по общему же мнению, если бы Россия сосредоточилась на «перемалывании живой силы противника» в виде многочисленных мамалуев, не желающих отказываться от войны, перелом в ней наступил бы куда быстрее, чем после падения очередной «фортеци» в многострадальном Донбассе.

*Организация признана экстремистской и террористической, ее деятельность в России запрещена.

**Международное экстремистское движение, деятельность которого запрещена в России.