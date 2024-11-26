Сеул, 26 ноября, 2024, 16:58 — ИА Регнум. Украинская делегация во главе с министром обороны страны Рустемом Умеровым 27 ноября прибудет в Южную Корею, где попросит предоставить Вооружённым силам Украины (ВСУ) вооружение. Об этом во вторник, 26 ноября, пишет South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на источник.

Serhii Chuzavkov/Global Look Press Рустем Умеров

По данным собеседника издания, украинская сторона намерена представить список необходимого оружия, который включает зенитные ракеты и артиллерийские установки.

«Южная Корея выслушает просьбу Украины, но вряд ли возьмет на себя чёткое обязательство по поставкам оружия», — заявил в разговоре с SCMP научный сотрудник Корейского института оборонного анализа Ду Джин Хо.

Эксперт полагает, что южнокорейское правительство займет выжидательную позицию, наблюдая за сотрудничеством России с КНДР, прежде чем принять решение о своих следующих шагах. Среди причин колебаний Сеула Ду Джин Хо также называет избрание президентом США Дональда Трампа, который намерен добиться скорейшего завершения украинского конфликта.

Как передавало ИА Регнум 24 ноября, замглавы МИД России Андрей Руденко заявил, что коллективный Запад пытается вовлечь Сеул в «накачку оружием» киевского режима и сделать корейскую сторону сообщником преступлений, совершаемых его главой Владимиром Зеленским. Он призвал руководство Южной Кореи руководствоваться долгосрочными национальными интересами, а не «сиюминутными конъюнктурными соображениями», которые навязаны Западом.

8 октября министр обороны Южной Кореи Ким Ён Хён заявил, что КНДР якобы может направить свои войска в зону конфликта на Украине для поддержки России. А 31 октября он поддержал идею отправить на Украину военную делегацию из аналитиков и наблюдателей. Он добавил, что такой шаг является «очевидной задачей» для южнокорейских вооружённых сил.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что такие утверждения являются «вбросами и шумихой». По её словам, если проследить цепочку событий, нетрудно понять, кто и для каких целей инициировал «все эти информационные волны». Захарова напомнила, что первые сообщения на эту тему появились именно в украинских СМИ, затем их подхватила разведка Южной Кореи, потом генеральный секретарь НАТО запросил телефонный разговор с главой Республики Корея.