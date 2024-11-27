Финские власти вляпались в международный скандал. Еще год назад их публично уличили в укрывательстве сепаратиста, мутящего воду в далекой африканской стране, с которой у Финляндии с виду прекрасные отношения. И вот, наконец, финны перешли от слов к делу.

Сергей Корсун ИА Регнум

Хельсинки в течение почти двух лет откладывал арест этого человека, который, отсиживаясь в уютной финской квартире, дистанционно руководил многочисленной организацией, целенаправленно подрывавшей стабильность в Нигерии. Наконец он был задержан, но удовлетворят ли финны требование по выдаче мятежника?

Мятежник с дивана

Широкая финская общественность узнала о существовании Саймона Экпа около двух лет назад. В феврале 2023 года Экпа, проживавший в финском городе Лахти, во всеуслышание заявил тамошней прессе, что возглавляет «повстанческое движение» в Биафре — это регион Нигерии, пытающийся отложиться от этого государства.

В конце 1960-х, во время кровавой гражданской войны в Нигерии некоторое время существовала частично признанная «Республика Биафра», и современные сепаратисты пытаются добиться ее восстановления.

Экпа является влиятельным участником созданной в 2012 году организации «Коренные народы Биафры» (Indigenous People of Biafra, IPOB), объявленной властями Нигерии незаконной. Он утверждает, что руководит «фракцией в изгнании» этой организации.

Причем командовал он сепаратистским движением прямо из своего дома в Лахти. Экпа, называющий себя «премьер-министром правительства Биафры в изгнании», заявляет, что в Нигерии его бы тут же убили, поэтому он предпочитает отсиживаться на безопасной дистанции.

Окончательно уверившись в своей безопасности, «повстанец» дал интервью финскому изданию Yle, в котором прямо заявил, что одобряет насильственные действия против властей Нигерии. По его словам, речь идет о «законной самообороне», и для её осуществления сепаратистам нужно оружие. Интервью было опубликовано накануне запланированных в Нигерии в 2023 году президентских и парламентских выборов, проведение которых в Биафре сепаратисты пытались сорвать.

Публикация, естественно, не могла не привлечь внимания нигерийцев.

Представители правительства страны неоднократно обсуждали с послом Финляндии ситуацию с Экпой и требовали от Хельсинки пресечь его деятельность. Однако сначала финские власти отказались вмешиваться в ситуацию, хоть независимость Биафры они и не признают (собственно, на настоящий момент ее признают лишь Габон, Гаити, Берег Слоновой Кости, Танзания и Замбия).

В глазах финнов положение осложняется тем фактом, что Экпа, перебравшийся в Суоми уже довольно давно, является гражданином Финляндии. Он — член возглавляющей правительство партии «Национальная коалиция» и входит в муниципальный комитет общественного транспорта региона Лахти.

В местной ячейке «Национальной коалиции» тут же заявили, что для них информация о деятельности Экпы в Нигерии стала полной неожиданностью. Ее руководитель Мика Айринен выразил сожаление о том, что партия оказалась втянутой в международный конфликт. Мол, они считали Экпу обычным беженцем, мирным человеком, а о том, чем он занимался на родине, не имели никакого представления. В свою очередь председатель «Национальной коалиции» Петтери Орпо (тогда еще не премьер-министр Финляндии) от комментариев отказался, сославшись на то, что не знаком с делом.

Впрочем, через некоторое время после того скандального интервью финская полиция Экпу задержала, но ненадолго. Было объявлено, что на него завели уголовное дело в связи с незаконным сбором средств, но ни к каким ощутимым репрессиям это тогда не привело.

Столь мягкое обхождение возмутило нигерийцев. В ноябре 2023-го начальник штаба обороны Нигерии Кристофер Муса обвинил финнов в том, что те по факту поощряют Экпу к тому, чтобы сеять хаос в его родной стране. Муса потребовал от Хельсинки объяснений: почему Финляндия защищает лидера сепаратистов?

Союз игбо Финляндии

Причина, по которой деятельность Экпы так волнует нигерийцев, более чем понятна. Находясь в Финляндии, он неоднократно приказывал многочисленным сторонникам сепаратистов проводить по всему юго-востоку Нигерии так называемые сидячие забастовки.

В их ходе участники занимают какую-либо улицу или площадь, садясь на мостовую, или оккупируют какое-либо помещение. Эти акции устраивались в рамках требований к правительству Нигерии освободить лидера сепаратистского движения «Коренные народы Биафры» Ннамди Кану.

Кану (кстати, он придерживается иудаизма и считает себя евреем) неоднократно заявлял, что стремится подражать Мартину Лютеру Кингу-младшему и Махатме Ганди, проповедовавшим идеалы ненасильственного сопротивления. Однако по факту он отметился неоднократными актами разжигания межнациональной ненависти и угрозами в адрес своих политических противников. Более того, IPOB под его руководством развязала в 2021 году в Нигерии настоящую гражданскую войну. Сепаратисты создали мощную военизированную организацию и вступили в боевые столкновения с правительственными войсками.

В июне 2021-го Кану был арестован в Кении, экстрадирован на родину и помещен там за решетку. Его обвинили в терроризме, государственной измене, участии в запрещённом сепаратистском движении, подстрекательстве к общественному насилию и клевете на нигерийские власти.

Как отмечают в правительстве Нигерии, сейчас сепаратисты, дистанционно руководимые Саймоном Экпой из Финляндии, отнюдь не ограничиваются «сидячими забастовками», но занимаются убийствами, нанесением увечий, поджогами и другими деструктивными действиями. У Экпы огромное количество подписчиков в соцсетях и таким образом он руководит большими массами людей.

«Похоже, ситуация выходит из-под контроля», — заявлял министр иностранных дел Нигерии Джеффри Онеяма послу Финляндии Лине Пюлванайнен.

Так, как могла, выкручивалась.

Посол рассказывала, что финские власти пытаются определить, как этот вопрос вписывается в правовую базу Суоми, учитывая тот нюанс, что Экпа является гражданином не только Нигерии, но и самой Финляндии. Пюлванайнен говорила, что необходимо учитывать права Экпы и поступать в его отношении только в соответствии с финским законодательством.

Наличие этого раздражителя в отношениях между Нигерией и Финляндией удивляет тем, что у Хельсинки вроде бы нет никаких причин создавать проблемы далекому африканскому государству.

В 2023-м исполнилось 60 лет с момента, когда две страны установили между собой дипломатические отношения — и сама же Пюлванайнен называет это время «шестьюдесятью годами прекрасного сотрудничества».

Посол уверяла, что попытки Саймона Экпы сорвать выборы в Нигерии вызывает серьезную обеспокоенность у финского правительства. Но общие ответы нигерийцев не устраивали. Они вопрошали — как долго продлится говорильня и когда уже наконец Экпу приструнят?

До самого последнего времени финские власти никаких реальных действий в отношении нашедшего у них убежище вожака сепаратистов не предпринимали. Между тем ситуация продолжала накаляться. Характерно, что против Экпы выступили даже переселившиеся в Скандинавию представители народа игбо — того самого народа, что в свое время составил этническую основу самопровозглашённого государства Биафра в период гражданской войны в Нигерии в 60-х.

И Кану, и Экпа заявляют, что действуют в интересах игбо. Но общественная организация «Союз игбо Финляндии», объединяющая сотни человек, предупредила, что, если Хельсинки не удастся остановить деятельность Экпы, ситуация потенциально может перерасти в трагедию, схожую с геноцидом в Руанде 1994 года. «Союз игбо Финляндии» призвал Экпу прекратить подстрекательство к насилию и разжигание конфликтов.

15 декабря 2023 года Верховный суд Нигерии отменил решение апелляционного суда, годом ранее снявшего с Ннамди Кану обвинения в терроризме.

Достанется и президенту

Наконец, 21 ноября разнеслась весть о том, что финская полиция арестовала Саймона Экпу — и не одного, а вместе с четырьмя сподвижниками. Ему вменяют в вину финансирование терроризма и подстрекательства к убийствам. Сам Экпа обвинения в свой адрес, понятное дело, отрицает.

По словам главы финского Национального бюро расследований Отто Хилтунена, всех пятерых задержали в рамках некоего «международного расследования», однако неясно, причастна ли к нему Нигерия.

Нигерийские власти сообщили, что будут добиваться экстрадиции сепаратиста. Руководство нигерийской армии высоко оценило арест Экпы, назвав его «ключевой победой» в борьбе с терроризмом. В организации «Коренные народы Биафры» поспешили от него дистанцироваться и заявили, что вовсе не считают его «премьером в изгнании».

Для финских властей эта ситуация уподобилась камню на шее.

Во-первых, она уже нанесла урон имиджу президенту государства Александра Стубба. В интернете всплыли фотографии, на которых он пожимает руку африканскому сепаратистскому деятелю. Это совершенно не удивительно, ведь Стубб является выходцем из партии «Национальная коалиция», в которой пытался делать свою финскую карьеру и Саймон Экпа.

Однако финское государство, пойдя на арест Экспы, подтвердило, что считает его террористом. И теперь Стубба наверняка будут попрекать тем, что он готов дружить с кем попало.

Однако главное затруднение заключается в другом. Финны вряд ли пожелают выдать Экпу Нигерии, это точно вызовет протест влиятельных в стране левых и либералов. Характерно, что Хельсинки хотя и считает Россию исчадием ада, а Украину — «священной коровой», отнюдь не торопится выдавать Киеву задержанного в прошлом году на финской территории гражданина России Воислава Тордена, участвовавшего в СВО.

Экпа же в глазах большинства финнов — фигура куда более неоднозначная, чем Торден, ведь некоторые в Суоми считают его «борцом за свободу угнетенного народа Биафры». Его выдача может вызвать взрыв негодования, и потому Хельсинки, скорее всего, постарается избежать экстрадиции.