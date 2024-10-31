Москва, 31 октября, 2024, 15:59 — ИА Регнум. Россиянин Ян Петровский (Воислав Торден), которого в Финляндии обвиняют в якобы совершении военных преступлений на Украине в 2014–2015 годах, может получить срок от восьми лет до пожизненного. Об этом 31 октября заявила его адвокат Наталия Мальгина.

«Минимальное наказание за тяжкое военное преступление — восемь лет тюрьмы, максимальное — пожизненное», — приводит её слова «РИА Новости».

31 октября заместитель генпрокурора Финляндии Юкка Раппе выдвинул Тордену обвинения в совершении военных преступлений при отягчающих обстоятельствах.

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