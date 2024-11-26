О существовании пыточной в спортзале подвала главного здания СБУ на ул. Владимирской в Киеве все высшие руководители знали уже в декабре 2022 года — и не предприняли ничего. Как не было никакой реакции и на доклад Управления верховного комиссара ООН по правам человека в 2023 году, где содержится пункт про «неофициальное место несвободы, которое находилось в спортивном зале и подвале центрального здания управления СБУ в Киеве, где одновременно под стражей находилось до 70 человек (в основном мужчин, но было и несколько женщин)».

ИА Регнум Глава СБУ Василий Малюк

Среди них, в частности, были и российские военнопленные, которые, наряду с гражданами Украины, лежали неделями на полу с завязанными глазами, не получали еды и воды, подвергались пыткам. Для получения необходимых показаний людей там систематически избивали, душили, пытали шокерами, завязывали целлофановые пакеты на голове, многих убивали.

Находящийся в киевском СИЗО народный депутат Украины Александр Дубинский, ведущий из-за решетки бурную оппозиционную деятельность, опубликовал письмо одного из узников «концлагеря», Юрия Рябухи, где тот сообщает, что направлял обращения на имя Владимира Зеленского, главы Верховной рады, руководителя офиса президента, премьер-министра, главы МИД, министра юстиции, уполномоченного по правам человека, а также главе СБУ, генпрокурору, руководителю Госбюро расследований и еще ряду адресатов.

Все эти письма были зарегистрированы, некоторые даже расписаны на исполнителей, однако ничего не произошло. Хотя с Рябухой причина такого игнорирования понятна: его обвиняют в государственной измене. До февраля 2022 г. он занимал должность заместителя главы управления СБУ в Харьковской области и руководил Институтом подготовки юридических кадров для СБУ в Национальном юридическом университете им. Ярослава Мудрого в звании полковника.

Самая страшное, как заявил глава СБУ Васыль Малюк, «деталь, которая демонстрирует уровень цинизма — у него на смартфоне гимн РФ был рингтоном на будильник». Поэтому «резидент», как утверждает его адвокат, пробыл в спортзале около пяти месяцев — без предъявления официального обвинения.

27 февраля 2024 г., во время исследования письменных доказательств, стало известно, что данные по заявлению Рябухи были внесены в реестр досудебных расследований по статье 146 УК Украины (незаконное лишение свободы или похищение человека). Однако впоследствии производство закрыли по причине отсутствия в действиях сотрудников СБУ состава правонарушения.

Другой реакции ожидать было бы сложно, ведь, согласно отчету Верховного комиссара ООН по правам человека, тайные тюрьмы СБУ появились на Украине как массовое явление с 2015 года, еще при Петре Порошенко. Только находились в труднодоступных местах и существовали максимально скрыто.

«Однако в 2022-м другу детства Зеленского — главе СБУ Баканову взбрело в голову открыть концлагерь прямо по соседству со своим кабинетом — в центральном здании СБУ, на ул. Владимирская, 33 в Киеве. Четко напротив средневекового памятника «просвещения» — Софии Киевской. Здание на ул. Владимирской, через соседнюю станцию метро «Золотые ворота» соединенное с системой правительственных бункеров, где находился и Зеленский. Владимир Александрович, положа руку на сердце, хвастался вам ваш друг детства (!) пыточной? Доставили себе удовольствие посещением? Взбудоражили эмоции?» — пишет в своем телеграм-канале Дубинский, развернувший целую международную кампанию вокруг «концлагеря».

Стрингер/РИА Новости Здание Службы бе­зо­пас­нос­ти Украины в Киеве

По его словам, 99% прошедших этот «зеленый ад» подписали признания в госизмене и оговорили других. Наверняка там же были «раскрыты» и 13 покушений на Зеленского. А то, что любые признания буквально выбивались, подтверждает известный политтехнолог Михаил Павлив, арестованный в апреле 2022 г. прямо дома в Киеве, куда явилась для устрашения группа «тяжелых» — в полном обвесе и с оружием.

«Мне потом продемонстрировали, что у них в базе СБУ скопирован текст с моей странички на сайте «Миротворец», где я был с июля 2015 года — и есть до сих пор. А там сепаратизм, коллаборационизм, авторство символики Новороссии, все мои заявления в дни переворота в Киеве в 2014 году. Они там особенно акцентировали внимание, что я делал призывы к захвату админзданий. Хотя я говорил, что нужно освобождать те, которые были как раз майданерами захвачены», — рассказывает Павлив ИА Регнум.

С неплотно завязанными глазами его доставили в тот самый спортзал на Владимирской, 33, где на обычном спортзальном полу лежали матрацы. А на них — люди. Вставать было запрещено, только менять положение тела. В туалет выводили два-три раза в день, из еды на сутки — ложка каши и тоненький кусочек серого хлеба. Во время приема пищи разрешали садиться.

А когда в туалет водили ночью, было особенно хорошо слышно, что происходит на допросах. Михаил с неохотой вспоминает, что «в соседних помещениях (или это было в том же помещении в раздевалках, как я предполагаю) было слышно, как людей бьют, как они там буквально воют. Но и плюс постоянно гремит музыка на максимум какая-то патриотическая, западноукраинское радио. Музыкальная шкатулка классическая. Вертухаи из СБУ были пьяные вдрабадан и людей лупцевали по полной программе».

Команду на его арест отдавал лично глава контрразведки СБУ и заместитель руководителя службы Александр Поклад, которому нужно было «прокачать» ситуацию вокруг спонсоров пророссийских политических сил на Украине. И это свидетельство теоретически тоже можно было бы использовать против украинской власти. Только, считает Павлив, по-настоящему никто за содеянное не ответит — как никто не ответил за так называемую «библиотеку» в Мариупольском аэропорту, где людей пытали в 2014–2015 годах.

Пока на фоне скандала пыточную СБУ перенесли в колонию №101 в Запорожской области, где содержатся осужденные за госизмену. Из кого-то выбивают показания в СИЗО СБУ. В целом изменилось только место.

Телеграм-канал А. Дубинского Схема пыточной СБУ в исполнении одного из «гостей»

Тем временем Дубинский активно пытается обернуть всю историю так, чтобы она выглядела интересной для команды Трампа, и в этом смысле считает себя не чужим для него человеком. Нардеп-арестант — человек опального олигарха Игоря Коломойского, который привел Зеленского к власти и окружил своими ставленниками.

Теперь считавший себя самым хитроумным Игорь Валерьевич тоже сидит в тюрьме — и это отголоски борьбы между республиканцами и демократами, в которой он принимал участие.

Нахватавший активов в США (и часть из них по привычке разграбивший) Коломойский влез в процессы, которыми уже управлять не мог. В первое своё пришествие Трамп сильно давил на Зеленского и связанных с ним людей, чтобы получить компромат на Джо Байдена. И получил его в виде информации о коррупционных заработках Хантера Байдена, сына «самоходного Джо», в газодобывающей компании Burisma. Которую, так вот совпало, выкупил днепропетровский олигарх.

А с мая по июль 2020 года народный депутат Украины (а ныне — сенатор РФ от Астраханской обл.) Андрей Деркач обнародовал аудиоматериалы, которые свидетельствовали о влиянии бывшего вице-президента США Джо Байдена на украинского президента Петра Порошенко во время его пребывания на посту президента. Первая часть записей касалась выделения Штатами миллиарда долларов в обмен на увольнение генерального прокурора Виктора Шокина, при котором ГПУ расследовала дело Burisma.

Во второй части Порошенко, несмотря на отсутствие коалиции в парламенте, блокировал увольнение кабинета министров и назначение досрочных выборов в Верховную раду. Также, по словам Деркача, в речь шла о влиянии Байдена на наблюдательные советы крупных украинских госпредприятий.

Всё это было мощным ударом по президенту США, который, конечно, такого простить не мог. Теперь Дубинский утверждает, что его собственное дело о госизмене — часть этой мести, запланированной заодно и против кандидата в президенты США Дональда Трампа. Построено оно на показаниях бывшего помощника Деркача — Игоря Колесникова, схваченного в первых числах марта 2022 г.

Протоколы его допроса подписаны по адресу «Владимирская, 33» начиная с 4 марта, а официально задержание оформлено 12 марта. Всё это время Колесников находился в «концлагере», где из него выбили признание в том, что он — кадровый сотрудник российской военной разведки. А Деркач, как следует из протокола, «принимал непосредственное участие в избирательной кампании Трампа, получив материалы из ГРУ РФ, компромат на сына президента Байдена».

Дубинский утверждает, что сотрудники СБУ по указанию офиса президента готовили «закладку», которая впоследствии бы позволила дискредитировать Трампа во время избирательной кампании 2024 года. Только она не пригодилась, а сканы протокола с датами каким-то образом были опубликованы.

Существование всего украинского госаппарата, включая СБУ, осуществлялось за счет средств международной финансовой помощи, и главным образом по линии Госдепа США. Так что получается, что Штаты сами профинансировали работу «концлагеря», где под пытками получены показания против ныне избранного президента США в целях последующей дискредитации и вмешательства во внутреннюю политику США.

Если американцы отнесутся к этому серьезно, то последствия себя не заставят ждать. Правда, не сейчас, а в новом году. Именно на это и рассчитывает опальный Коломойский и его ребята, воспрявшие и полные надежд. Кто знает, может быть, им дадут второй шанс, и получится снова взять всю власть и все деньги, чтобы опять закрутить что-нибудь интересное.

Вот только тем, кого покалечили или убили в пресловутом спортзале, это, как обычно, мало чем поможет.