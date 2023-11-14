7 ноября народному депутату Александру Дубинскому «впервые за 32 года в стране стало страшно жить». Он вдруг заметил, что на Украине нет законов, нет справедливости, нет правоохранительной системы, никогда не думал, что такое может случиться и «будет настолько угрюмым».

Иван Шилов ИА Регнум

Просто украинская реальность впервые дотянулась холодными пальцами до горла баловня судьбы, звезды эфиров, медиакиллера и уже бывшего главы Киевской областной организации партии «Слуга народа». И вот уже борец с режимом Зеленского определен на два месяца в СИЗО по обвинению в государственной измене. Там Дубинский и встретит новый год, не имея возможности покрасоваться в видеороликах и дерзких постах в Telegram, что особенно мучительно.

Как заявили в СБУ, Госбюро расследований (ГБР) и Офисе генпрокуратуры, в ту пору еще журналист осуществлял информационно-подрывную деятельность в пользу России, вероятно, имел оперативный псевдоним Буратино и входил в состав преступной организации, которую сформировало российское ГРУ. «Основная задача этой организации — расшатывание общественно-политической ситуации в Украине и дискредитация нашего государства на международной арене. За это участники группировки получали деньги от военной разведки РФ», — заявили в СБУ.

Спецслужба утверждает, что политик «распространял фейки о высшем военно-политическом руководстве нашего государства». Один из примеров — распространение информации о вмешательстве украинских чиновников в президентские выборы в США в 2019 году, о чем Дубинский рассказывал на пресс-конференциях. Речь идет о «пленках Деркача», опубликованных записях разговоров в 2015–2016 гг. президента Украины Петра Порошенко с высокопоставленными лицами, в том числе с президентом России Владимиром Путиным, вице-президентом США Джо Байденом и некоторыми другими.

Обнародовал скандальную информацию экс-депутат Верховной рады, бывший сотрудник СБУ (и сын главы СБУ) Андрей Деркач, которого теперь называют руководителем преступной группировки, завербованным российскими спецслужбами. Но самое забавное, что в 2020 году, когда случился скандал, все это било в первую очередь по ближайшему конкуренту свежеизбранного президента — проигравшему Петру Порошенко и его партии, отчаянно атаковавшим Зеленского.

В записях «человек с голосом, похожим на Порошенко» обсуждает Минские соглашения, увольнение генпрокурора Пшонки по приказу американцев и национализацию «Приватбанка». Можно сказать, что и нынешние проблемы президента США Джо Байдена начались оттуда: тогда еще в статусе вице-президента он требовал от украинского главы государства убрать прокурора, который расследовал коррупционные действия сына Байдена — президента нефтяной компании Burisma.

Украинское Государственное бюро расследований даже возбудило уголовное дело о госизмене Порошенко, а НАБУ — о злоупотреблении им полномочиями. Впрочем, уже в конце года оно было закрыто в связи с отсутствием состава преступления, но пыл Петра Алексеевича был охлажден.

Трампу же сенсации о конкуренте победить не помогли, поэтому Штаты ответили на это внесением «хайпожоров»-расследователей в санкционный список и удалением канала Дубинского из YouTube. Конечно же, у Зеленского политически мудро предали вчерашнего соратника, который был исключен из состава фракции «Слуги народа» и обиделся. С 2021 года и до нынешнего дня говорливый киевский мажор с кудрявой бородой эволюционировал в яростного критика режима, говорящего «правду про коррупцию и непрофессионализм шайки Ермака-Зеленского».

Вот и сейчас, накануне помещения в СИЗО, Александр публично обратился к американскому журналисту Такеру Карлсону (уже открыто примкнувшему к Трампу), «который не побоится осветить тему политического преследования единственного в Украине политика и журналиста в прошлом, который говорил о коррупции высших должностных лиц Украины и фактах расхищения финансовой помощи США через Минобороны Украины, к которому причастны депутаты Слуги Народа и чиновники Офиса президента».

Удивительным образом уничтожение политической оппозиции и нескольких телеканалов, критиковавших и Порошенко, и вслед за ним «Слуг», десятки сляпанных на коленке уголовных дел с абсурдными обвинениями, преследование за госизмену политиков, журналистов и просто кого-то написавшего крамолу в соцсетях никак не волновали нардепа.

Заволновался он только сейчас, но все равно полон оптимизма. Он рассчитывает, что его (сфабрикованное) дело «будет таким же знаковым для Печерского суда, как и в свое время решение по Тимошенко и Луценко», и после смены власти «тирана и диктатора» через три месяца Дубинский лично будет заниматься судебной реформой.

Но если через три месяца «тиран и диктатор» никуда не денется, бывший журналист, медиакиллер и народный депутат имеет шанс узнать, куда делись все другие искатели правды, громившие власть в эфирах до него. И это наверняка потрясет его еще больше, чем вскрывшееся беззаконие и отсутствие справедливости.