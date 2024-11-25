Подмосковные Мытищи, многоэтажка в жилищном комплексе «КИТ». Дом, который рекламировали как жильё бизнес-класса, формально сдали в декабре 2022 года — аккурат к новогодним праздникам. Но сдали, утверждают жильцы, в незаконченном виде.

ИА Регнум

При этом ключи покупателям квартир начали выдавать только в мае 2023 года. И сразу после заселения начались проблемы, от которых застройщик поначалу просто отмахивался, рассказывают местные жители ИА Регнум: хоть что-то начало решаться только после обращений в СМИ.

А уже в середине ноября 2024 года было открыто уголовное дело по части 1 статьи 216 УК РФ — из-за сдачи застройщиком в эксплуатацию многоэтажки ненадлежащего качества. Как отмечается, руководство ООО «С3 Инвест Груп» нарушило правила безопасности при постройке, что повлекло ущерб в размере не менее 500 тысяч рублей для каждого собственника квартиры.

Сейчас в рамках расследования проводятся соответствующие проверки.

Летающая плитка и потоп в подвале

Если зайти на страничку отзывов о ЖК «КИТ», можно увидеть, что жильцам нравится локация комплекса, местная инфраструктура, планировка квартир и варианты отделки помещений. Но если закрыть сайт и спросить у местных напрямую, что они думают, услышишь совсем иные мнения.

У обитателей комплекса есть большие претензии к качеству использованных при строительстве материалов, тепло− и звукоизоляции помещений, а также к работе местной управляющей компании и обслуживанию дома застройщиком в гарантийный период.

Практически сразу после сдачи дома в эксплуатацию с навесных фасадов начала сыпаться плитка и другие элементы декора. Свалившаяся с высоты 14-го этажа плитка повредила припаркованные возле многоэтажки машины, рассказывает ИА Регнум жительница дома Мария (имя изменено по просьбе собеседницы). А весной чудом не пострадала девушка, гулявшая во дворе: отвалившийся кусок декора приземлился буквально в метре от неё.

Причиной «облёта» декора застройщик назвал работы по монтажу кондиционера в одной из квартир. В то же время жильцы заверяют, что кондиционера там не было и нет до сих пор, при этом плитка падает в разных частях дома.

Недавно по всему периметру здания рабочие установили защитные улавливающие сетки. Но удержат ли они падающие элементы облицовки — большой вопрос. Проверять это на себе местные жители не хотят.

При этом разрушение фасада — всего лишь одна из проблем. Помимо этого, в стенах обнаруживались щели, не работает обещанная застройщиком система рециркуляции горячей воды, из-за протекающих козырьков по периметру строения под фасадом льётся и попадает внутрь квартир вода, есть проблемы с обслуживанием лифтов.

«Зимой промерзали окна и стены в квартирах, в том числе в жилых. На этажах и лифтовых холлах невыносимо жарко, а в лобби, где с 8 до 22 работают консьержки, очень холодно. Продуваются и окна, и двери. Батареи — ледяные, а счета по коммуналке бьют городские рекорды», — рассказывает ИА Регнум Мария.

Очевидно, что в доме есть множество инженерных просчётов: к примеру, проблема с системой слива конденсата. Под фасадом строители проложили трубы, из квартир сделали отверстия, но соединить их, видимо, забыли.

А зимой, продолжает собеседница ИА Регнум, в подвале дома случился настоящий потоп. Тогда коммерческие помещения еще не эксплуатировались. Чтобы сэкономить, хозяева отключили в них отопление — по закону это запрещено. Трубы перемёрзли и лопнули, вода залила кладовые.

«Собственников даже не обзвонили предупредить, чтобы спасали имущество. Бассейн держался несколько дней», — вспоминает Мария.

«Недостатки могут присутствовать»

Жильцы кропотливо собирали доказательства своих злоключений: фото и видео промёрзших стен, осколков плитки на асфальте под домом и прочие следы проблем.

Сначала всё это отправляли застройщику — в ООО «С3 Инвест Груп». Но там на контакт шли крайне неохотно, отмечают жильцы в беседе с ИА Регнум. Более того, в частных беседах представители компании, уверяют жители, даже пытались обвинить во всех трудностях самих новосёлов — как в случае со злополучным кондиционером, которого вообще не было.

Тогда местные жители решили обратиться в СМИ. После нескольких публикаций администрация города Мытищи сообщила, что «разрабатываются необходимые решения, проводятся обследования и ремонтные работы».

«Держим ситуацию на постоянном контроле», — отмечал заместитель главы городского округа Мытищи Иван Яськив.

Со своей стороны застройщик ООО «С3 Инвест Груп» уверял: недостатки «могут присутствовать», но их быстро устраняют. В частности, что касается разрушающегося фасада здания, по нему заявлена отдельная экспертиза, а выявленные проблемы обещают решить до середины 2025 года.

«Представители компании-застройщика в рамках гарантийных обязательств направили возражения исполнителям данных работ, а также требование о немедленном проведении обследования фасада и оценки объёмов работ с последующим оперативным устранением нарушений», — заявляют представители компании под сообщениями о проблемах в ЖК в соцсетях.

А по поводу подтопления подземной части здания утверждается, что повреждения уже ликвидированы, гидроизоляция усилена и установлены дополнительные помпы. Жильцы, однако, обещаниям не верят и отсчитывают время: если проблемы не устранят в течение гарантийного срока, за всё придётся платить самим.

Возможная компенсация

Жильцы комплекса «КИТ» могут получить компенсацию в рамках уголовного дела, если будет доказано наличие умысла или грубой небрежности со стороны застройщика, отмечает в беседе с ИА Регнум практикующий строительный эксперт, генеральный директор ООО «Экспесс-оценка» Кирилл Мандрика.

По его словам, в российской практике нередки случаи, когда суд становился на сторону жильцов в спорах с застройщиками. При этом размеры компенсации могут быть различными и «зависят от обстоятельств конкретного дела».

«Обычно компенсация может включать в себя возмещение материального ущерба, морального вреда, расторжение договора и так далее», — сказал Мандрика.