Китай, 12 августа, 2024, 17:35 — ИА Регнум. Принадлежащий китайской компании контейнеровоз NewNew Polar Bear в октябре 2023 года случайно повредил газопровод Balticconnector в Балтийском море, сказано в докладе, распространённом в министерствах КНР, сообщило 12 августа издание South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на осведомлённый источник.

IMAGO/Eero Vabamägi/Global Look Press

Власти Китая провели внутреннее расследование, его результаты также доведены до властей стран ЕС, сказано в публикации. В докладе указано, что повреждение газопровода произошло во время шторма и что это было стечение обстоятельств, рассказали собеседники издания.

Национальное бюро расследований Финляндии отказалось подтверждать журналистам факт получения документа и отметило, что собственное расследование Хельсинки продолжается. Прокуратура Эстонии в свою очередь сообщила, что подобные документы не могут быть использованными в качестве доказательств при проведении расследования.

Как передавало ИА Регнум, о повреждении Balticconnector в финской экономической зоне 10 октября 2023 года сообщил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо. По его словам, повреждение газопровода не могло возникнуть из-за естественных причин.

Глава финского Центра по борьбе с гибридными угрозами Юкка Саволайнен заявил, что газопровод мог быть повреждён корабельным якорем. Эстонские СМИ выдвинули версию, что за происшествием стоит судно из Гонконга Newnew Polar Bear, которое в день аварии проходило возле Balticconnector. Представитель национального бюро расследований Финляндии Ристо Лохи 10 ноября заявил, что обнаруженный возле места повреждения газопровода Balticconnector якорь принадлежал китайскому судну Newnew Polar Bear.

Газопровод возобновил работу в апреле 2024 года. Власти Финляндии и Эстонии продолжают проведение расследований.