Москва, 11 марта, 2024, 17:36 — ИА Регнум. Певец Филипп Киркоров на шоу «Звёзды» спел песню о том, как вошёл «не в те двери» на «голую» вечеринку, организованную блогером Анастасией Ивлеевой.

Вячеслав Прокофьев/ТАСС Певец Филипп Киркоров

Видеозапись номера Киркорова была опубликована на странице шоу в VK.

«Я зашёл туда всего на пять минут. Пусть вошёл я не в те двери в моей творческой карьере, но зашёл туда всего на пять минут», — сказано, в частности, в тексте песни.

Члены жюри шоу положительно отозвались о представленном номере. Шоумен Гарик Харламов отметил самоиронию Киркорова, а дизайнер, предприниматель Артемий Лебедев поздравил певца с тем, что он наконец «вошёл в правильные двери».

Как передавало ИА Регнум, скандальная вечеринка состоялась в декабре 2023 года. На фоне общественного возмущения её участникам начали отказывать в проведении концертов, а кадры с ними вырезали из новогодних телепрограмм. Киркоров, отмечавший, что попал на вечеринку по ошибке, войдя «не в те двери», позднее заявил о своём раскаянии.

В феврале 2024 года певец посетил Горловку, спел в больнице для медиков и раненых бойцов и привёз подарки. Кроме того, он побывал в Макеевке, где детям подарил куклы в виде самого себя.

Участники СВО опубликовали видеообращение, в котором заявили, что выступления таких звёзд им не нужны. Они предложили певцу, если он хочет смыть с себя позор, принять участие в боевых действиях. Актёр Иван Охлобыстин в свою очередь отметил, что Донбасс — это не «прачечная», чтобы туда ездили «отмываться» оскандалившиеся артисты.