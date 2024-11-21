Из сегодняшнего дня Украина представляется местом, где любые проблески русского слова и русской культуры невозможны. Но случилось это далеко не сразу, и «законодателем мод» в этой сфере стал именно Львов, в котором я живу всю жизнь.

ИА Регнум

Львовские старожилы и пылящиеся в архивах газеты не дадут соврать, что первая волна русофобии в городе прошла в 1990-х гг., заложив все те идеологические клише и политические ходы, которые через 30 с лишним лет стали нормой для всей государственной политики большой и сложной страны.

Тогда, в первые годы независимости, её рупором стал «Народный рух», куда входили националисты старой формации — Вячеслав Черновол, Левко Лукьяненко, Степан Хмара и прочие. Уже тогда они начали трубить, что советская власть и «москали» погубили десятки миллионов украинцев голодом, лагерями и прочими издевательствами. Активно шел процесс прославления УПА* (о дивизии СС «Галиция» тогда еще стыдливо молчали).

Как и сейчас, львовские активисты взялись за переименование улиц — первыми исчезли улицы Суворова, Рыбалко, Невского, Ленина, Марченко и многих других. Вместо них появились улицы, названые в честь «национальных героев» УНР, УПА* и прочих движений. И — внимание — в честь американских президентов Джорджа Вашингтона и Авраама Линкольна.

Что эти американские политики сделали для Украины и, в частности, для Львова? Бывали ли в городе? Конечно, нет!

Делалось это ради того, чтобы послать «пламенный поцелуй» Штатам. А с львовской подачи куда позже и в Киеве появились улицы Джона Маккейна, Виктории Нуланд и Рональда Рейгана: чтобы лишний раз продемонстрировать собачью преданность.

В 1996 г., выражая признание чеченским сепаратистам, львовские власти назвали одну из улиц именем Джохара Дудаева — здесь уже в пику России, тем более что на стороне чеченских сепаратистов воевал отряд УНА-УНСО*, основанной сыном видного нацистского деятеля Романа Шухевича, Юрием.

Надо сказать, что в 1990-х сразу перекрасились те, кто состоял в Коммунистической партии и имел от советской власти разные блага. Знакомая матери автора, член партии, получила трехкомнатную квартиру, работала в столовой, откуда тащила разные продукты (мясо, фарш, молоко). Но как провозгласили независимость Украины — запела, как «Советы нас гнобили, голодом морили, в рабстве держали».

И это один пример из тысяч…

Тем не менее довольно долго полной власти эта сторона не имела. Наверное, впервые местные власти решили испытать свою силу в 1997 г. во время празднования Дня Победы. Тогда марш ветеранов, местных коммунистов и простых граждан от Марсового Поля до Холма Славы (два крупных военных кладбища) заблокировала милиция.

Естественно, участники шествия пошли на прорыв. Власть тогда просто не ожидала реакции «афганцев», которых было несколько десятков. По первому зову женщин и стариков они буквально смели цепь милиционеров. Такие умопомрачительные удары ногами в прыжках до этого публика видела только в корейских и китайских боевиках.

Колонна в итоге прорвалась к Холму Славы, люди возложили цветы и провели митинг. Но когда ветераны стали расходится по домам, в парке у Холма Славы их поджидали группки националистов и ветеранов УПА*, которые атаковали ветеранов Красной армии, раздавали пощечины, срывали медали. Правда, они не осознали, что не все участники митинга разошлись (включая и афганцев), да и ветераны были еще не дряхлые — отпор получился достойный. Некоторых милиция потом вытаскивала из кустов за руки-ноги.

Русофобия в 1990-е всё же была вялой, в основном орали на всяких митингах. Так что после полученного урока в нулевые во Львове на 9 мая больше столкновений не было — проходили митинги под красными флагами, с 2007 г. беспрепятственно раздавали георгиевские ленточки. В городе активно выступали почти все представители русской эстрады — Лепс, Киркоров, Стас Пьеха, Малинин, Михайлов и многие другие.

ITAR-TASS Протест украинских националистов 9 мая во Львове. 2011 год

На День Победы в 2010 г. у Холма Славы, несмотря на дождь, пришла масса народа, губернатор Василий Горбаль, правящий и доныне мэр Андрей Садовой, множество гостей из других регионов и стран, фронтовые песни, на могилах солдат — огромные охапки цветов.

Появилась группа националистов «просто посмотреть», но к ним подошел офицер милиции и предупредил, что безопасность гарантировать им не смогут, и те тихонько ретировались к трамваю. На этом всё. Это был последний яркий и незабываемый День Победы в городе Льва, князя Галицкого.

Уже в 2011 г. праздник Победы испортили ультраправые националисты из партии «Свобода», получившую мощный толчок в развитии в 2010 г., после победы Виктора Януковича и Партии регионов. «Регионалы» выделили ей через структуры донецкого олигарха Рината Ахметова достойное финансирование и привели «Свободу» в 2012 г. к её наилучшему результату на выборах: 37 мест из 450 в Верховной раде Украины VII созыва и пост вице-спикера.

Ну а три области Галичины — Львовская, Тернопольская и Ивано-Франковская — стали «свободовской» вотчиной, регионами, где ультраправая партия была главной. Уже в 2010 г. в Львовском областном совете из 116 депутатов 41 был ее представителем. И партия выполняла функцию «пугалки» для восточных регионов, Донбасса и России, как и было указано спонсорами. Получив мандат практически на любые действия, в 2011 г. они смело устроили столкновения с участниками шествия и милицией, швыряли булыжники, жгли шины, блокировали автобусы с ветеранами.

«Команда Януковича» думала, что сможет играть на расколе Запад-Восток, получая все политические дивиденды, а заодно контролировать националистическое движение. Только сильно просчитались, не понимая ни его природы, ни мотивов.

После переворота в 2014 г., где на острие атаки были как раз сыны Галичины, Украина опустилась во тьму. Русофобия как единственная полноценно оформленная идеология стала официальной политикой властей — ведь власть националисты взяли силой. И получили полный карт-бланш на свободу действий.

Анна Марченко/ТАСС Шествие в память дивизии СС «Галичина». 2021 год

Особенно запомнился ответ донецким студентам от львовского театрального актера Павла Давидюка-Левицкого. Молодежь из ДНР и ЛНР публично осудила обстрелы ВСУ, пригрозила Львову ответом. Тогда Давидюк попытался в стихотворной форме ответить, что, дескать, львовян ничем не напугать, использовал ненормативную лексику, хамство, оскорбление по национальному признаку и принадлежности к православной церкви: «Тебя, змею, пригрела Украина, а ты ей ножичка у спыну».

Интересно было бы послушать его сейчас, когда «львовские герои» толпами убегают за границу либо прячутся по квартирам.

Никто никогда особенно не скрывался, но когда коллективный Львов выплеснулся на Украину, оказалось, что у «Свободы» много конкурентов, куда более радикальных. Из объединения военизированных организаций орденского типа сложился «Правый сектор»*, пошел по улицам с факелами «Резерв дивизии СС «Галиция», с Майдана шагнули в политику новые партии, вроде «Гражданского корпуса «Азов»**.

Начался новый, более жесткий этап русофобии — все русские школы Львова (6-я, 45-я, 35-я, 17-я) переформировали в украинские, улица генерала Андрея Карбышева в 2018 г. стала «Венской» (именно в концлагере на территории Австрии погиб отважный генерал).

Начались систематические акты вандализма на мемориале Холма Славы — то таблички на памятниках исчезнут, то буквы и портрет с могилы разведчика Николая Кузнецова, то часть стены обвалят. На 9 мая ветераны стали ходить, пряча медали и букеты под плащами, боясь, что их атакуют праворадикалы, которые теперь каждый День Победы дежурили с желанием подраться. Теперь настучать им по зубам было некому. А универсальным оправданием для агрессии стало восстание в Донбассе: красные флаги, 9 мая, георгиевские ленточки, воинские захоронения — всё это превратилось в «символы сепаратизма». С которыми нужно бороться, чтобы «спасти Украину».

В рамках такого спасения националисты принялись за уничтожение Монумента Славы. Сначала его изрядно испоганили надписями и краской, а в 2021 г. окончательно демонтировали. В 2017 г. был закрыт Русский культурный центр, который ранее регулярно пытались поджечь. Утверждалось, что в Центре проходят совещания «агентов ФСБ», читают «запрещенную литературу» и ведут «антиукраинскую пропаганду».

Само здание Центра передали активистам из «Резерва дивизии СС «Галиция», которые якобы там соорудили военный музей и «Дом ветеранов АТО», а по факту получилось гнездо нацизма и клуб переодеваний в немецкую форму.

Но при этом в период с 2014 по 2019 год (то есть до пандемии) Львов посещало огромное количество туристов, среди которых были русскоговорящие — белорусы, жители Востока и Юга Украины. И все продавцы, все гиды спокойно отвечали таким туристам на русском языке, улыбались в ответ, чтобы только гость что-то купил.

Ведь когда разговор шёл про «заробыть копийчину» («заработать копейку»), ура-патриотизм резко сходил на нет. Как и у «Свободы», не гнушавшейся брать деньги у «врагов Украины».

Пиком же русофобии во Львове, естественно, стали события после начала СВО. Русский язык теперь в городе официально под запретом, переименовали оставшиеся улицы Некрасова, Репина, Чехова, Чайковского и прочие. 9 ноября 2023 г. с Холма Славы с братских могил демонтировали сразу три памятника: «Родину-Мать», «Воина с флагом» и «Присягу». Зацепили краном, поставили на грузовики и увезли, а постаменты под памятником разрисовали разными нацистскими лозунгами и свастиками. Заодно сбили все буквы с надписей на военном кладбище.

Социальные сети Демонтаж Монумента славы Советской армии во Львове

Демонтировано военное кладбище на Марсовом Поле — представители местных властей заявили, что там были захоронены бойцы НКВД, погибшие в боях с УПА*, а значит, недостойные места в центре. Прах советских воинов обещали захоронить на Голосковском кладбище, за Львовом. Но как это происходит фактически — никто не видел. На Марсовом Поле теперь массово хоронят солдат и офицеров ВСУ, и кладбище заполняется стремительно.

Арестована известная активистка русского движения, руководитель Гуманитарной группы общественного движения «Украинский выбор» Инна Иваночко и часть других оппозиционеров. Некоторые пропали без вести, и об их судьбе мы узнаем лишь через годы. Если вообще узнаем…

Русофобия стала трендом, благодаря которому во Львове можно сделать бешеную карьеру. Ты можешь быть туповат, вороват, но стоит тебе издать пару книжечек о геройствах дивизии СС «Галиция», атошников, уповцев*, «наказать» русскоговорящего старика или паренька, поющего под гитару Цоя — и ты уже в дамках. А если у тебя влиятельные родители или западные кураторы — непременно станешь частью власти.

Русофобия во Львове (как и во всей Украине) активно подогревается через различные общественные организации, фонды, через «Пласт» (аналог американских скаутов). На информационную войну против России Запад выделяет десятки миллионов долларов. Как это работает? А очень просто.

Во-первых, распространение «правильной истории». Именно на иностранные деньги изданы кучи томов про голодомор, УПА*, разные «преступления русских».

Во-вторых, подготовка агентов влияния, которые будут это нести в массы. Яркий пример — американский грантоед Ярема Дух, закончивший Львовский исторический факультет (социолог), активный деятель «Пласта». Проходил обучение в различных политологических школах США и Европы, включая «Фонд Сороса», был помощником депутата-олигофрена (у которого на самом деле была справка из психбольницы, и он её с гордостью демонстрировал) Андрея Парубия, ставшего потом спикером Верховной рады. Работал в администрации Порошенко, был политтехнологом партии «Голос» — проекта, сделанного «соросятами» под еще одного львовянина, певца Святослава Вакарчука.

Социальные сети Ярема Дух

Дух не только продвигал новые установки, но и изрядно разбогател, «заробыв» несколько квартир (в том числе и в Киеве), загородный дом, две машины — и это только на Украине. А люди ведь как воспринимают подобных Яреме? Восторженно! Опрятно одет, умен, в «самой Америке» учился.

А как правильно он вещает об уничтожении украинцев «проклятой руснёй». Вот надо слушать, что он говорить, идти вслед за ним — и мы станем успешными и богатыми. Только в итоге у Яремы деньги на счетах, недвижимость за границей, а у остальных — гробы и ракеты над головой.

Подытоживая сказанное, следует отметить, что русофобия во Львове была своего рода застарелым комплексом, подавленной обидой, долго находилась в «тлеющем» состоянии, чтобы потом разгореться костром. Бандеровцы под покровительством коллективного Запада уверовали в свои силы и захотели взять реванш за прежние поражения, думая, что в столкновении с Россией западный мир за них «впишется». Ради этого они втянули в свою личную историю целую страну. Только всё это уже было однажды, в 40-х годах прошлого века. Но история глупцов ничему не научила…

*Экстремистская организация, запрещенная в РФ

**Террористическая организация, запрещенная в РФ