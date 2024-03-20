В апреле 2019 года в Киеве появился первый топоним в честь американского политика: улице в престижном Печерском районе присвоили имя скончавшегося в 2018 году сенатора-республиканца Джона Маккейна. «Большого друга Украины». Бывший (и потомственный) военный, Маккейн люто ненавидел Россию и всячески помогал украинской борьбе. Например, лично выступал на Майдане, требовал дать украинцам оружия для войны с русскими, и первое раскрученное пропагандой «вундерваффе», ПТРК «Джавелин», попавшее в ВСУ — его заслуга.

Иван Шилов ИА Регнум

По невероятному совпадению эти комплексы производит компания Lockheed Martin, которой также принадлежит звезда нового времени — система залпового огня Himars. А за увеличение поставок оружия и предоставление Киеву ракет ATACMS, которые тоже делает указанная фирма (один из главных производителей оружия в США), теперь борется другой «друг Украины». Сенатор-республиканец Линдси Грэм, имеющий более 30 лет военного опыта и звание полковника, подхватил упавшее знамя, явно претендуя на следующую киевскую улицу.

С 2022 года Грэм последовательно выступал за выделение Киеву как можно большей военной помощи, поскольку, по его словам, «давать украинцам оружие для убийства русских — самая выгодная американская инвестиция». Покойный Маккейн не был таким прямолинейным, но и ситуация изменилась. Хотя в одном она стабильна, как утверждает украинская пословица, «кому-то праздник, а курице — смерть».

Однако позиция пока живого сенатора существенно корректируется по ходу дела. Просто лоббировать интересы оружейной компании, как это делалось раньше, уже не позволяет текущая политическая обстановка в США.

По словам Грэма, 70% республиканцев в Сенате понимают необходимость помощи Украине, как и столько же республиканцев в палате представителей. «Но у нас дома разрушена граница. Поэтому, когда я приезжаю в Южную Каролину, они говорят: «Вы хотите помочь Украине?». «А как же наша собственная граница? — говорит он. — Как политические лидеры, мы должны считаться и с проблемами наших людей».

Поэтому дальше давать что-либо просто так неправильно, а вот беспроцентный кредит «имеет большой смысл» и найдет «большую общественную поддержку в США». А еще страна владеет полезными ископаемыми, «у них много ресурсов», которые могут пойти в качестве залога. «Украина — очень благословенная нация. У вас есть умные, энергичные и творческие люди. Вы сидите на $3,5–12 трлн критически важных минералов, которые можно использовать для новой экономики. В частности, для производства аккумуляторов»,— деловито отметил американский политик.

И вот опять совпадение: во времена Маккейна партия «Джавелинов», ракет к ним, снайперских винтовок и боеприпасов в марте 2018 года тоже была не подарена, а продана. Пусть даже с санкции Госдепа США и разрешения президента Дональда Трампа. Хотя разве это важно, если на испытаниях ПТРК присутствовал лично Пётр Порошенко (тоже еще президент) и наблюдал «счастливые лица солдат»? Главное ведь не деньги, а счастье украинцев.

Поэтому Маккейн, выступавший резко против Минских соглашений и любого прекращения огня в Донбассе, был «настоящим другом». И таким же продолжает оставаться Грэм, призывавший без пощады бить по Крымскому мосту, а недавно родивший настоящую сенсацию на тему мобилизации. Сенатор призвал украинские власти принять закон о её ужесточении и не привязывать этот вопрос к наличию либо отсутствию военной помощи от США.

По его мнению, в украинскую армию нужно начать мобилизовать мужчин младше 25 лет, поскольку о мире говорить бессмысленно. «Что бы мы ни делали, вы должны сражаться. Что бы мы ни делали, вы боретесь за себя. Я надеюсь, что те, кто имеет право служить в украинской армии, присоединятся. Я не могу поверить, что это в 27 лет. Вы боретесь за свою жизнь, поэтому вам [всем] следует служить, а не в 25 или 27 лет. Нам нужно больше людей», — заявил решительный сенатор, которого поддерживают в таких начинаниях все лучшие люди Украины.

Ключевое слово здесь, пожалуй, «нам».

Ведь Грэм, явно рассчитывающий на продолжение политической карьеры, не может пойти против течения. Поэтому одной рукой он лично голосовал против выделения Украине безвозмездной помощи на 60 млрд долларов, а другой должен работать на максимальное затягивание военного конфликта, повышая спрос на свой товар.

Сенатор не призывает принять «мобилизационный» законопроект ради выделения американской военной помощи — он, наоборот, призывает не рассчитывать на помощь, но при этом мобилизацию — ужесточать. Всё это хорошо укладывается в бизнес-логику, а предложение насчет ссуды или залога уже не будет выглядеть таким уж странным и невыполнимым.

Грэм сам начал приводить прямые бизнес-параллели, когда называл выделение Украине военной помощи «выгодной инвестицией». Просто в нынешних условиях две противоборствующие партии имеют разное видение этих инвестиций.

Дональд Трамп, мнение которого нужно учитывать, четко заявил, что США должны прекратить оказывать помощь другим странам, если она не структурирована в виде займа. А вот Белый дом под Байденом не считает передачу помощи Украине в кредит хорошим вариантом. Для них это вложения в оборонно-промышленную базу Штатов, поскольку они рулят глобальным процессом и могут заработать где-то ещё. Но под таким углом зрения всё выглядит ещё более цинично.

Какой же в этой ситуации могла быть реакция украинской стороны, которая славится на весь мир своей «эмоциональной дипломатией»? Ведь им предлагают умирать за коммерческий интерес в любом случае, как бы ни сложился американский предвыборный пасьянс. А никакой. В ответ — только вежливое согласие. Если вспомнить недавние заявления украинских политиков о перспективах военной помощи США и мобилизации, то они вполне совпадают со словами Линдси Грэма.

В частности, глава фракции «Слуги народа» в Верховной раде Давид Арахамия прямо заявлял, что в условиях отсутствия американской военной помощи в ВСУ действительно придётся мобилизовать больше людей, чтобы компенсировать её недостаток. О том, что «без американской военной помощи на фронте погибнет больше людей», говорил в одном из своих свежих интервью и Владимир Зеленский.

«Все наши действия должны быть дальновидными, масштабными и максимально эффективными, чтобы позволить свободным странам продолжать жить в условиях свободы и безопасности»,— сообщил он по итогам встречи с американским «другом».

Таким образом, дальновидность и масштабность состоят, в первую очередь, в полном истребление мужского населения Украины и, по возможности, уничтожении части молодых и энергичных женщин. За это американские партнеры рано или поздно предоставят возможность отдать полезные ископаемые и стратегические активы в счет оплаты поставок оружия.

Правда, подобная стратегия не отвечает на вопрос, что будет, когда закончатся боеспособные мобилизованные. Но, в принципе, это неважно. Есть сверхцели, о которых говорил ещё друг Маккейн. Например, вступление в НАТО. Покойник считал ошибкой то, что альянс остановил путь Украины к членству и потому не может вступить в войну всей своей силой сообразно требованиям пятой статьи Устава организации. Как говорится, не послушали старика, а теперь отдуваться приходится Макрону.

Вот и друг Грэм теперь говорит:

«Я поддерживаю вступление Украины в НАТО и ваше членство в ЕС. Ценю наших союзников по НАТО, но никто из них не может воевать так, как Украина. Если бы мне пришлось выбирать группу людей, с которыми я хотел вместе воевать, вы были бы в начале этого проклятого списка. <…> Не НАТО будет оказывать вам услугу. Вы будете оказывать услугу НАТО».

Ведь что такое украинские евроатлантические устремления и помощь агрессивного блока? Это гарантированная война с Россией. Следовательно, бизнес на продаже оружия будет цвести и дальше. А «друзей» у Украины не убавится, даже если в Киеве в память об очередном сенаторе будет переименована улица на Печерске.