Львов, Украина, 3 июня, 2023, 23:00 — ИА Регнум. Заявление в полицию на молодого парня, исполнявшего на улице города Львова песни рок-музыканта Виктора Цоя написала депутат Верховной рады Наталья Пипа. Об этом 3 июня депутат сообщила в социальных сетях.

Yosomono Цой жив!

Как указала Пипа, заявление в полицию она написала 2 июня вечером. По её словам, парень не отреагировал на её просьбу не нарушать закон и прекратить исполнение песен на русском языке.

Украинское издание УНИАН уточняет, что молодой человек из Одессы в центре Львова исполнял под гитару песни лидера рок-группы «Кино» Виктора Цоя. К нему подошла депутат Рады Пипа и потребовала прекратить пение. В ответ парень объяснил женщине, что Цой является легендой рока и посоветовал депутату заняться своими делами. В ответ Пипа вызвала правоохранителей.

Депутат подала заявление в правоохранительные органы, так как, по ее мнению, исполнение песен на русском языке — это нарушение закона, принятого в марте 2023 года.

Ранее ИА Регнум сообщало, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов назвал людей, говорящих на русском языке, «недобитками» и заявил, что им нет места в стране.