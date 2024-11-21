В 1000-й день военного конфликта, 19 ноября, Владимир Зеленский вышел к Верховной раде, как бы смешно это ни звучало, с новым планом. Теперь это называется «план стойкости» — десять шагов, которые «фактически станут первой украинской доктриной, которая должна провести Украину от войны к миру». Полностью документ обнародуют в декабре 2024 года, но, в принципе, мы имеем достаточно информации, чтобы сделать два базовых вывода.

ИА Регнум

Первый: представленный план не содержит смены подходов, которые реально могли бы привести Украину к миру. Это всё та же война на истощение, причем без адекватного объяснения, как не имеющая собственных (кроме человеческого) ресурсов Украина сумеет измотать Россию. Второй же органично следует из первого: в плане почти ничего не говорится о деньгах, на которые предполагается «выстоять».

Тем не менее очевидно, что наряду с «планом победы» и «мирным планом», представленными ранее, киевский режим будет «продавать» третий документ как пакетную программу действий новой администрации США и своим союзникам в Европе. Тем более что у них пока собственных выписанных проектов нет.

Уже первый пункт с условным названием «Единство» указывает на то, что речь идёт не столько о внутренних делах, сколько о сохранении единства политики с западными странами и надеждах на продолжение войны вне зависимости от риторики Дональда Трампа и его окружения.

«Единство»

Основной её составляющей Зеленский неоригинально видит безальтернативность вступления Украины в НАТО как «жизненно важного шага», и принять её туда должны, поскольку «народам не отказывают». То же самое по переговорному процессу о вступлении в ЕС, оказывается, уже в начале 2025 года украинская власть готовится «открыть переговоры по первому кластеру».

Но «единство», помимо таких известных вещей, это и совместная с «партнерами» юридическая, коммуникационная и адвокационная работа органов власти и общественников по организации трибунала против России, конфискации российских активов, введения «действенных санкций против России» плюс ряд внутренних тоталитарных практик.

Официально объявлено, что выборов на Украине не будет до конца войны, и тут Зеленский как бы отвечает бывшим «звездам первой величины» вроде Петра Порошенко и Юлии Тимошенко, которые раз в полгода начинают качать тему «выборы скоро будут». Собрав в руках все административные, силовые и правовые рычаги для удержания власти, маленький диктатор отдавать её добровольно не станет никогда.

То есть, когда он говорит: «Украина будет самостоятельно определять, как жить сейчас, как жить дальше. Украина имеет право на это. Украина завоевала право на это», он имеет в виду конкретно себя.

«Фронт»

«Пункт о фронте в плане стойкости, а также пункт об оружии будут едва ли не самыми объемными. Но понятно, в большей степени это закрытые пункты», — пояснил Зеленский. Из его слов следует, что этот раздел будет предусматривать своего рода реформу, направленную на повышение эффективности всего функционала, с единой системой управления для армии и Нацгвардии.

Кадр из видео Проверка документов ТЦК

ИА Регнум ранее отмечало, что руку на пульсе реальных общественных настроений «зеленые» держат, поэтому их предводитель анонсировал откровенные дискуссии «о сложных вещах и проблемах в армии». «Эффективные решения возможны только при условии честного разговора. О мобилизации. О бронировании. О СЗЧ. Проблемы надо преодолевать, а не замалчивать. Причины — выяснять и убирать», — заявил Зеленский и объявил о введении должности военного омбудсмена, в том числе для конфиденциального решения проблем с правами военнослужащих.

Он отметил, что государство не планирует снижать мобилизационный возраст, но минобороны поручено разработать новую систему контрактов для поощрения добровольной службы граждан в возрасте 18–25 лет.

На фоне недавней пиар-кампании депутатов от «Слуги народа» о необходимости «расформирования ТЦК» и заявлений главы минобороны Рустема Умерова о том, что «подходы к мобилизации будут изменены», общество наверняка ожидало ослабления тэцэкашных облав. Однако имелось в виду, как теперь понятно, совершенно другое.

Ещё одно нововведение — увеличение прямого финансирования бригад ВСУ, возможность закупки ими дронов напрямую у производителей, поощрение инновационных предложений снизу и распространение их по другим бригадам. Что же касается активностей, то слушателям пообещали проведение «необходимых операций» против военных объектов на территории России. Это уже переход к следующему пункту.

«Оружие»

Зеленский заявил, что многие пункты этого раздела являются закрытыми, но он «гордится украинскими разработчиками и производителями ракет», которым он поставил задачу произвести три тысячи крылатых ракет. Якобы уже сделаны длинные модификации «Нептуна» «и уже есть первые поражения».

В следующем году, как предполагается, Украина произведет как минимум 30 тысяч дальнобойных дронов, которые «компенсируют нехватку артиллерии». Внедряется формат технологической Ставки, на которой политическое руководство будет «регулярно собирать лучших специалистов и самые полезные технологические идеи». Первое заседание состоится в начале декабря, и на повестке дня — поиск решения для сбития российских ударных дронов с помощью FPV.

Но пока более реалистичным выглядит сообщение газеты The Washington Post о том, что Байден передает Киеву запрещённые конвенциями противопехотные мины. «Более 160 стран (Украина в том числе. — Прим. ред.) подписали международный договор, запрещающий их использование, отметив, что это неизбирательное оружие может нанести долгосрочный вред гражданскому населению», — пишет газета и указывает, что теперь украинские политики взяли на себя устное обязательство «не устанавливать мины в густонаселенных районах».

Именно таким образом проявляется потребность «опережать Россию в технологиях, а не искать ответы на ее технологические решения». И когда Зеленский уверял собравшихся в том, что «даже без ядерного оружия мы можем найти конвенционные инструменты сдерживания», он не врал. Просто не уточнил, какой ценой.

А вот произвести три тысячи крылатых ракет уровня «Калибров» или «Томагавков» украинская промышленность вряд ли способна, максимум — усиленные заряды ракет для РСЗО по образу палестинских поделок. Денег на разворачивание полноценного производства у украинской власти попросту нет.

«Деньги»

В отчаянном желании понравиться тем, кто сейчас испытывает колоссальное напряжение и страх, просроченный президент пообещал закупки у отечественных производителей. Бизнесу Зеленский обещает дерегуляцию, страхование от военных рисков и одновременно «стимул для детенизации». Также он намерен укрепить «безопасность бизнеса от правоохранителей».

Прекрасные намерения, учитывая, что Украина, согласно бюджету на текущий год и проекту бюджета на следующий, способна самостоятельно покрывать лишь 52% своих расходов. Остальные 48% обеспечиваются за счёт иностранной помощи. Если с нового года она сократится — о «госзакупках» и «локализации производства» говорить вряд ли возможно. Пока же бизнесу грустно, потому что у него проблемы с наймом работников, проблемы с электричеством и проблемы с продажами. Но ему обещают «детенизацию».

То есть не защиту от проверок и штрафов, давления бюрократии, а их усиление. Хотя на 2025 год анонсирована индексация пенсий на уровень инфляции и расширение государственных программ поддержки бизнеса и потребителей.

«Энергетика»

Этот пункт Зеленский назвал «наиболее закрытым из-за преступного стремления России ввергнуть Украину в блэкаут». Хотя, по неофициальным данным, буквально в середине ноября украинская делегация демонстративно вышла из переговоров о взаимном прекращении ударов по энергетической инфраструктуре.

Кадр из видео Разрушенная ТЭЦ в Киевской области

Теперь, если верить докладчику, проведена «колоссальная работа» по защите энергообъектов и до конца года будут подготовлены «паспорта энергетической стойкости регионов». Для всех областей будет проработана основа для возможности выдержать все энергетические вызовы, а в 2025 г. эти паспорта будут имплементированы «с точки зрения генерации — и электричества, и тепла». В частности, децентрализации генерации.

Но пока «стойкость» проявляется в публикации графиков отключений — в частности, этим занимается компания ДТЭК, один из ведущих производителей электроэнергии, за последние два года потерявший 70% своей стоимости. Как «паспорта» будут соотноситься с количеством «светлых» часов в домах украинцев — неизвестно.

Так же, как и заявление относительно интеграции украинской инфраструктуры хранения газа в европейскую энергетическую практику, «а также поддержка работы украинской газотранспортной системы согласно базовому сценарию, для внутренних задач». ГТС проектировалась под геополитическую задачу транспортировки топлива в Европу, для одной Украины она не нужна, да и особенности конструкции не позволяют использовать её как-то иначе.

Безопасность, общины и человеческий капитал

Первые два пункта особого интереса не представляют, это общие рассуждения о необходимости противодействия разным угрозам и учета интересов «всех граждан и этнических сообществ на Украине» в принятии государственных решений. В частности, через продолжение деятельности Конгресса местных и региональных властей. Изначально понятно, что очередное «услышу каждого» — лозунг для предвыборной кампании, но не для тоталитарной власти, дискриминирующей граждан по признаку языка, национальности и вероисповедания (об этом — отдельный пункт).

А вот на людей, покинувших страну, виды стабильны. Диктатор пообещал в скором времени закон о множественном гражданстве (об этом говорят уже давно). Предполагается, что инициатива позволит сохранять украинский паспорт эмигрантам в странах ЕС, а также принимать на украинскую госслужбу иностранцев.

Также, по его словам, до конца года в стране появится министерство объединения украинцев, «которое будет заниматься делами глобального украинского сообщества не среди других дел, а целенаправленно», а в МИД произойдут важные ротации на посольских должностях. Чем будет заниматься новое ведомство в правительстве — непонятно, но основные версии — искать способы принудить беженцев и эмигрантов возвращаться домой, а также вести пропаганду внутри страны в поддержку государственной идеологии.

Кроме того, предполагается ввести национальный стандарт безбарьерности (речь о развитии цифровых сервисов), новый подход к образованию, модернизации системы здравоохранения, развитии партнерства между государством и церковью. «О московской церкви речи не идет. Время тех, кто освящает террор, закончилось», — констатировал Зеленский.

Кадр из видео

«Культура»

Финальный разгром Украинской православной церкви является краеугольным камнем «культурного суверенитета», так что иерархи УПЦ переходили на мову совершенно зря. Украинские власти явно воспринимают их как личных врагов, на место которых нужно поставить абсолютно лояльную властям ПЦУ. Проблема была только с кадрами: такого количества духовенства (особенно монахов) у политической церкви не было и нет.

В копилку пафосных заявлений уверенно лёг «Культурный Рамштайн», с обещанием открыть в западных вузах кафедры украинистики. Также Зеленский пообещал составить календарь мероприятий украинской культуры «во всех регионах мира, на весь год, чтобы мы могли на уровне государства целенаправленно и системно поддерживать украинский контент, украинский культурный продукт».

Как и украинский минкульт, он всё еще по инерции надеется на тот же уровень интереса, который появился к Украине в 2022 году. Тогда фильмы местного производства были представлены на всех главных кинофестивалях мира: Каннском, Венецианском, Берлинском, «Сандэнс», Торонто, Международном фестивале документального кино в Амстердаме и других.

Однако то, что снималось в последние годы при поддержке Госкино, охватывает только три тематических направления: как «совитська власть» душила украинцев; как тяжело жилось в 90-е; пропагандистские ленты про текущую войну. Само собой, под «продвижением украинских нарративов» в рамках культурной дипломатии подразумевается именно эта чернуха, в которой нет ни одной оригинальной мысли.

А «защита, поиск и возвращение нашего украинского культурного и исторического наследия» не прекращались ни на минуту: в список объектов нематериального культурного наследия недавно были добавлены печеная на углях капуста и «черная колбаса» из Хмельницкой области. Как язвят наши эксперты, это «потужный» толчок для движения в золотой фонд европейской культуры.

«Политика героев»

При оптимистических раскладах население Украины после войны составит около 25 миллионов человек, половина из которых — люди за пятьдесят, а значительная часть — инвалиды. Это называется «национальная катастрофа».

Однако и здесь Зеленский полон деланого оптимизма, объявив нечто вроде «ветераноцентричной» политики. Привлекать их на государственную службу, интегрировать в общественную и экономическую жизнь, давать им новое образование, жильё и т.п. С 2025 г. в каждой «кластерной и надкластерной» больнице планируется создание реабилитационных отделений и центров ментального здоровья. В 2025 году амбулаторные реабилитационные отделения должны быть в общине, где есть лечебное учреждение.

Запускается дополнительная оплата для семейных врачей за декларации, заключенные с ветеранами, создается «сеть ветеранских пространств». Семьям погибших и пропавших без вести обещана «надлежащая коммуникация». Также в следующем году в стране появятся 11 тысяч специалистов по сопровождению ветеранов (чем конкретно они будут заниматься, Зеленский не сказал). Но тут всё более-менее понятно. Украинское общество уже в немалой части состоит из психически и физически травмированных людей, реабилитация которых становится серьёзным вызовом для государства.

Кадр из видео

У которого, опять придется об этом напомнить, нет денег на обеспечение своего нормального существования — только на продуцирование новых ветеранов. И за полтора часа своего выступления Зеленский не представил никаких идей, как на самом деле вернуть мир в разорванную и внутри, и снаружи страну, поглощенную социальной апатией. Форма и пиар по-прежнему главенствуют над логикой и здравым смыслом. И в этой «войне планов», которые есть практически у всех стран (за исключением, может быть, Гондураса) борьба будет продолжаться или до полного разгрома, или до устранения фундаментальных причин проблемы.