В киевском районе Никольская Борщаговка отопление включили 12 ноября, когда граждане уже устали каждый день звонить с жалобами в городскую администрацию. А вот в Лукьяновском СИЗО, как сообщают тамошние сидельцы, скоро начнет ночью замерзать вода в кружках — на жалобы этой категории граждан вообще внимания не обращают.

ИА Регнум

Потому что нужно экономить газ: на фоне гордой позиции украинской власти, отказавшейся от транзита из России, все маневровые мощности по электроэнергии работают именно на газе. И если температура воздуха упадет до минус десяти, то придется выбирать — или свет, или тепло.

Хотя со светом в любом случае придется туго: украинские СМИ регулярно опрашивают мудрых экспертов, будет блэкаут нынешней зимой или как-то обойдется? А вопрос этот совсем не праздный.

После публикации доклада Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине о том, что зимой отключения электроэнергии там будут длиться от 4 до 18 часов ежедневно, разные ведомства в украинском эфире уже два месяца не могут определиться, так ли это. Хотя доклад основывается на опросе украинских же специалистов, которые констатируют: еще по состоянию на июнь 2024 г. 73% ТЭС были выведены из строя.

Если зимой 2022–2023 гг. разрушениям подвергались в основном объекты электропередачи (и «самой страшной зимой» пугали уже тогда), то с марта нынешнего года основной мишенью стали объекты генерации. По данным одной из крупных энергетических компаний, на которую ссылается доклад, в результате атак 2024 года было повреждено в три раза больше энергоблоков, чем прошлой зимой.

Теперь остатки энергетики держатся на мощностях АЭС: если они по той или иной причине встанут — темнота станет типичной особенностью украинской жизни.

Зеленский в этом вопросе (как и во всех других) радикален, утверждая, что зима будет решающей и является большим вызовом. Еще с сентября власти систематически заявляют о планах РФ бить по подстанциям, что приведет к остановке энергоблоков.

Как заявил в интервью СМИ эксперт Центра исследований энергетики Александр Харченко, «если нам выбьют любую атомную электростанцию с работы, это будет означать, что будет национальная каскадная авария (так называемый блэкаут), после которой минимум 3-4 дня в целом займет подача электроэнергии в Украине. Причем за сутки удастся подать электроэнергию в режиме 1-2 часа электричества, а дней через 4-5 будет идти речь о восстановлении, например, на 4-6 часов».

Как отмечают сведущие люди, необязательно наносить повреждения непосредственно энергоблоку. Чтобы остановить работу станции, достаточно отколоть кусок бетона от градирни — и по регламенту всё ставится в режим «горячий останов» до выяснения обстоятельств, степени повреждений и окончания ремонта.

«Теоретически и практически ремонт может занять неделю-две. Поэтому считайте, что в течение этого времени каждый будет жить как может», — говорит другой энергоэксперт, Юрий Корольчук.

А вот министр энергетики Герман Галущенко во время брифинга 9 октября заявил, что его ведомство было возмущено заявлениями ООН и вызвало членов мониторинговой комиссии на ковер, чтобы узнать, откуда расчеты — и у них якобы реальных аргументов не оказалось. Поэтому, заявил Галущенко (всю жизнь работавший юристом), не нужно слушать всяких проходимцев, Украина способна пройти зиму 2024−2025 годов без отключений электроэнергии.

РИА Новости/ Сергей Батурин

Если, конечно, не будут разрушены уцелевшие объекты критической энергетической инфраструктуры.

В «Укрэнерго», операторе системы передачи, утверждают, что нынешняя зима хоть и будет тяжелой, но при худшем сценарии предполагается только по 8 часов отключений света для населения. Пока для бытовых потребителей графики отключений не предусмотрены, но власти призывают граждан быть сознательными и экономно использовать электроэнергию.

При этом уже с 13 ноября госкомпанией введены отключения света для бизнеса и промышленных потребителей. Со скользкой поправкой «временно».

Проще говоря, в системе уже имеется дефицит электрики, и потому в Киеве, Киевской, Одесской, Кировоградской, Днепропетровской, Донецкой областях с 07:00 до 20:00 для бизнеса света не будет. Работайте ночью, господа предприниматели. Для предприятий Ивано-Франковской области и на Волыни тоже вводятся такие ограничения. Как пояснили в «Укрэнерго», причиной является краткосрочное снижение мощности маневровой генерации и существенное уменьшение объемов импорта электроэнергии.

А ведь морозы еще даже не начинались.

Таким образом, прогноз, сделанный ИА Регнум в конце июня, полностью оправдывается: до зимы бизнес как-то протянул на генераторах, а с введением масштабных отключений почти любая деятельность становится нерентабельной.

Пока власти обещают, что дефициты будут перекрываться за счет импорта из Европы, Украина и ЕС договорились об увеличении максимальной мощности возможного перетока с 1 декабря 2024 г. с текущих 1,7 до 2,1 ГВт. То есть украинская энергосистема, в теории, будет иметь гарантированные плюс 250 МВт в режиме аварийной помощи.

Но поможет ли это в реальности — пока никто с гарантией обещать не может, электрика ведь не груз вермишели, который можно поделить на равные части и развезти по регионам. Так что в любом случае господин Галущенко остается пока «министром превентивных отключений».

«Это, к сожалению, признание и констатация, что энергосистема «тяжело больна». Не скажу, что неизлечимо. Соответственно, всякого рода кризисы, дефициты, превентивные отключения в будущем даже без ракетных ударов, графики — это все будет сопровождать энергосистему Украины и многие последующие годы», — уверен эксперт Корольчук, который выехал из страны и потому не боится резать правду-матку.

Поэтому он уточняет, что оптимистический сценарий «Укрэнерго» про восьмичасовые отключения для всех — это, на самом деле, «средняя температура по палате». Потому что чиновники дают обобщенную цифру, ведь в Харькове или Сумах ситуация хуже, там люди могут сидеть каждый день по 12-14 часов без света. Проблемы дефицита и недостаточных ремонтов подстанций не решены в Киеве и Киевской области. А во Львове все несравненно лучше, и там могут отключить свет, скажем, часов на 5-6.

В среднем получается «всего лишь восемь часов», к которым смело можно добавлять еще столько же, если что-то случится с отремонтированными ТЭС, подстанциями, а также, конечно, АЭС.

«По сути, сейчас Зеленский, правительство, Шмыгаль, «Укрэнерго», «Энергоатом», «Нафтогаз» набирают воздух в грудь и будут ждать, что будет происходить дальше. Все, что могли, отремонтировали. Остальные ремонты будут проводить уже с весны. Теперь наступает время оперативных ремонтов в случае ракетных ударов или затяжных морозов. И это еще неизвестно, какая будет ситуация с газом после остановки транзита российского газа. Об этом, как всегда, молчат», — заключает смелый Корольчук.

Как бы подтверждая его слова, авторитетное американское издание Politico сообщило, что западные трейдеры и компании в этом году «неохотно закачивают газ в хранилища из-за повторяющихся российских атак и менее привлекательной маржи». Поэтому зима реально может стать переломным моментом для Украины в энергетической войне.

Что, впрочем, явно устраивает киевский режим.

30 октября британская Financial Times со ссылкой на осведомленные источники сообщила, что Украина и РФ при посредничестве Катара ведут «предварительные переговоры» о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре друг друга. А 12 ноября, по неофициальным данным, украинская делегация прекратила общение и покинула место проведения встреч. Через час после этого украинский БПЛА нанес удар по НПЗ в Старом Осколе.

Из этого можно сделать нехитрый вывод, что камлание про то, что «у нас всё хорошо, если Россия не нанесёт подлый удар», рассчитано именно на удары, причем чем больше, тем лучше. Особенно настойчиво киевская власть выпрашивает удары по инфраструктуре АЭС. Поскольку если не на кого будет спихнуть вину за темноту и холод в украинских городах, то придется сообщить горькую правду: «доборолась Украина до самого краю», как сказал поэт.

А говорить правду даже самим себе там давно уже разучились. Так что «самая страшная зима» в любом случае украинцев ожидает — и наверняка станет очень весомым аргументом в пользу того, что эта территория больше для нормальной жизни не пригодна.