Истинные настроения в обществе украинская власть, надо отдать ей должное, регулярно фиксирует, а потому гнев дежурных спикеров внезапно обрушился на сотрудников бывших военкоматов — ныне ТЦК. Поток почти ежедневных видео с избиением и «бусификацией» пойманных на улице мужчин перекрыть не получилось, попытки военных призвать к сознательности и обвинить во всём «вражеское ИПСО» провалились, а мародерство и монетизация мобилизации стали слишком уж публичными.

ИА Регнум

Политическое руководство понимает, что процесс набора «героев» для фронта провален, ТЦК занимаются бизнесом, а каждый пятый в армии подался в бега. Пока дыры генеральской некомпетентности затыкают тыловиками и непригодными. Но они быстро иссякают, и уже совсем скоро нужно будет найти замену — снизить призывной возраст или мобилизовать женщин, о чём регулярно делаются подготовительные вбросы.

А для этого следует назвать виновных — ими теперь пытаются назначить более 100 тысяч «пиксельных» из ТЦК, а также полицейских и участников «общественных формирований», которые помогают занимаются отловом людей.

И вот в подконтрольных медиа власти начали показательную информационную кампанию против произвола: народные депутаты от «Слуги народа» дружно набросились на военкомов с критикой. Нардеп Александр Федиенко критикует совместный приказ минобороны и минздрава Украины №402, по которому мобилизуют людей с серьезными медицинскими проблемами. »Что имеем — мобилизация с ВИЧ, с открытой формой туберкулеза, недавно мобилизовали человека, который не слышит, и человека, где в заключении ВВК написано, «умственная отсталость такой-то степени, осложненное нарушение речи, частичная атрофия мозга и т.д.»,— заявил он во внезапном порыве сострадания.

Его коллега Юрий Камельчук разоблачает львовского военкома и предлагает расформировать ТЦК «из-за их неэффективности и некомпетентности». Ведь люди потом бегут из армии из-за бесчеловечного отношения, на третьем году войны это вдруг стало понятно. Нардеп Юлия Яцык, заместитель главы Временной следственной комиссии ВР по расследованию возможных нарушений среди военнослужащих прямо призывает послать всех негодяев-людоловов на фронт, а вместо ТЦК создать рекрутинговые центры, где будут работать, в частности, гражданские лица.

А глава той самой комиссии Рады Анна Скороход тем временем заявила, что военно-врачебным комиссиям было дано негласное указание признавать всех годными к мобилизации в ВСУ.

В свою очередь депутат Марьяна Безуглая высказала ценную мысль о том, что минобороны и Генштаб ВСУ могли бы модернизировать работу терцентров комплектования, отдав часть их функций в центры предоставления административных услуг. В таком случае остатки структуры военкоматов будут заниматься только рекрутингом, а часть сотрудников вполне можно отправить на фронт.

Кадр из видео

«По меньшей мере 50 тысяч военнослужащих ТЦК и СП смогли бы пополнить ряды необходимых боевых подразделений»,— уверена Безуглая. А если вместе с полицейскими — то вообще получается сто тысяч крепких мужчин.

Естественно, обвиняемой стороне такой подход сильно не понравился.

Начальник по связям с общественностью Полтавского ТЦК Роман Истомин поспешил выйти на брифинг, где сообщил сенсацию: в терцентрах работают в основном гражданские лица, поэтому создать из них военную бригаду не получится. «Из них можно создать только строительные бригады. В ТЦК работают гражданские лица и военнослужащие. Что касается военнослужащих ТЦК, то распоряжений по их расформированию нет»,— уверяет он.

Хотя всем известно, что ТЦК и поглотившая их коррупция — не самостоятельное явление, поскольку военкоматы подчиняются Оперативному командованию Сухопутных войск ВСУ, штаты утверждаются начальником Генштаба, комплектуются военнослужащими и вольнонаёмными. Так что и конечными бенефициарами являются командующие ОК и Сухопутных войск, которые получают свой процент от собранных денег.

Фактически они наживаются ценой потери боеспособности армии и территорий, поскольку личный доход всегда важнее любых задач: в конце концов, юридически Украина ни с кем не воюет, войну никому не объявляли — просто в стране объявлено военное положение.

Поэтому советник минобороны Украины Дмитрий Лазуткин внес ясность, предоставив официальный комментарий: «Можно по-разному относиться к коррупционным скандалам и неприятным моментам, но если будут какие-то реорганизационные мероприятия, то мы прокоммуницируем».То есть всё в порядке, всё работает.

А по поводу формирования из мордатых тэцекашников боевых бригад советник пояснил, что из 48 тысяч штатных должностей фактически работает 36 тысяч человек, из которых почти 7 тысяч — гражданские, а среди военных 18,5 тысячи — ограниченно годные. Плюс три тысячи женщин. «Если говорить об ограниченно годных, то у многих этот статус был приобретен на поле боя, эти люди с оружием в руках защищали Родину. Это тоже надо учитывать и с осторожностью относиться к этим моментам»,— подчеркнул Лазуткин.

Хотя, опять же, все знают, что для своих военно-врачебные комиссии работают как положено и уверенно распознают тяжелые болезни даже у вполне здоровых с виду людей. Хотя порой в упор не видят эпилепсию, умственную отсталость и подтвержденную инвалидность у обычных граждан.

Так, совсем недавно через ВВК уволился из армии генерал Дмитрий Марченко, в свое время залепивший полстраны билбордами, на которых утверждал, что он спас Николаев, и даже больше — остановил российские войска на пути к Одессе. «Железный генерал» вдруг почуял запах ржавчины.

Или другой, более актуальный пример с известным активистом-волонтером Сергеем Стерненко, попавшим в скандал из-за уклонения от повестки. В 2022 году он позировал в форме и с автоматом, рассказывая то про свое участие в боевых действиях в составе ССО, то о службе артиллеристом в 72-й бригаде. Но когда стало ясно, что быстро ничего не закончится, вдруг внезапно потерял зрение и стал изображать инвалида, неспособного найти дорогу в родной военкомат в Одессе. А в Киеве, куда переехал, Стерненко на учет не встал.

Однако после того как любимца всей патриотической публики объявили в розыск и назначили штраф в 17 тыс. гривен за нарушение правил воинского учета, он поехал не в учебный центр и далее на фронт, а на встречу с главкомом ВСУ Александром Сырским в числе еще нескольких известных волонтеров.

«Наше государство сейчас в тяжелейшей ситуации, и мы должны меняться и взаимодействовать, чтобы выстоять. Изменимся или погибнем», — отметил Стерненко по итогам встречи, в которой также приняли участие начальники Военной службы правопорядка и Главного управления психологической поддержки персонала ВСУ.

Потому что «блатные батальоны» нужнее в тылу.

А из этого следует, что никто сотрудников ТЦК отправлять в окопы не станет. Цель кампании довольно проста: хотя бы частично блокировать острое недовольство общества жёсткой мобилизацией и информационно переложить ответственность за неё с политического руководства на минобороны и Генштаб ВСУ.

Возможно, кого-то показательно накажут за бесчинства и жестокость, однако практика последних двух с половиной лет показывает, что «Слуги народа» не только не ослабляли гайки, а постоянно их закручивают по мере истощения людских ресурсов ВСУ и роста потребности в мобилизованных. Одновременно системно перекрывая лазейки на границе, каналы получения разного рода фиктивных документов, освобождающих от службы, и возможность «бронирования» сотрудников.

В том, как изменилась повседневная реальность украинских городов, нет ничего случайного, и она не изменилась бы без одобрения из офиса президента. Война для украинского руководства — наивысший однозначный приоритет по сравнению не только с правами и свободами человека и гражданина, но даже с физическим существованием этих граждан.

Таким образом, на Украине возникла интересная коллизия. Государство не выполняет никаких своих обязанностей, следовательно, у граждан нет никаких долгов перед обанкротившейся властью. Однако она стремится защитить себя, свою систему управления ценой их жизни и здоровья в условиях, когда граждане эту систему не поддерживают и добровольно воевать за неё не хотят.

И конфликт между обществом и государственным аппаратом насилия вряд ли можно прекратить заявлениями народных депутатов, поскольку решается он только одним способом: сменой власти. А пока единственная форма протеста, доступная украинцам — разрыв всех связей с государством и при любой возможности — личная «евроинтеграция».

Поскольку шансов на полноценное вхождение в мировое сообщество у тоталитарной страны всё равно нет.