19 ноября президент России Владимир Путин подписал указ, утверждающий новую редакцию ядерной доктрины страны. В документе расширен список ситуаций, которые Москва рассматривает как условие для нанесения ответного ядерного удара.

ИА Регнум

В частности, в предыдущей версии доктрины говорилось только о старте баллистических ракет против России, теперь же речь идёт о стартах самолётов, гиперзвуковых, тактических и стратегических крылатых ракет, а также беспилотников.

Кроме того, новая доктрина позволяет наносить ядерный удар по неядерной стране — в случае, если это государство совершает агрессию против России и/или Белоруссии «с участием или при поддержке ядерного государства».

Запад, конечно, недоволен.

«Ядерное сдерживание — это то, что мы сейчас полностью отклоняем. Мы осуждаем любую отсылку к ядерному оружию», — возмущается глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, забывая, что ядерное сдерживание было, есть и будет важнейшим способом недопущения Третьей мировой войны.

И Владимир Путин в отличие от Борреля, уходящего президента США Джо Байдена и прочих западных политиков, пытается эту систему сдерживания сохранить. Причём сохранить абсолютно прозрачно — президент последователен в своих действиях и решениях по защите России.

Новая ядерная доктрина — не просто эффективный, а единственно верный ответ на безрассудство Запада по эскалации конфликта и созданию реальных угроз России. Угроз за счёт накачивания Украины неядерными вооружениями (ракетами, беспилотниками и т.д.), которые могут попытаться нанести «обезоруживающий удар». То есть киевский режим получает возможности устроить массовый пуск/налёт с целью уничтожить российские командные пункты и шахты, где базируются ядерные ракеты. Поэтому в доктрине и прописана возможность уничтожить неядерную страну ядерным ударом.

Причём это сигнал не столько Киеву, сколько Западу.

«Нынешняя угроза должна продемонстрировать миру, что Россия остаётся крупной державой. И что Вашингтон с его союзниками должны ограничить свою поддержку Украины», — признаёт агентство Bloomberg.

С ним согласны и авторы американского CNN.

«Пересмотренная доктрина явно призвана послать западным сторонникам Украины мощный сигнал о рисках эскалации и заставить политиков и общественность дважды подумать о возможных последствиях поставок более современного и дальнобойного оружия Украине», — пишет издание.

Естественно, находятся на Западе и те, кто буквально кричит, что принцип, говорящий о возможности ядерного удара против неядерной страны, нарушает основы Договора о нераспространении ядерного оружия (где странам, которые добровольно откажутся от создания военного атома, была обещана безопасность).

Но будем честны: Владимир Путин много раз давал Западу возможность одуматься и сделать шаг или несколько назад. Но вместо этого США и их союзники прыгали вперёд. Собственно, само подписание обновлённой доктрины состоялось после того, как администрация Байдена разрешила киевскому режиму бить дальнобойными ракетами вглубь России, то есть создала возможность для обезоруживающего удара.

Тут уже у Москвы не оставалось иного выбора.

Однако и сейчас ряд западных журналистов призывает игнорировать озвученное Путиным положение дел.

«Путин на протяжении всей войны проявлял осторожность, не нанося никакого открытого удара по странам НАТО, чье вступление в войну он хочет избежать», — пишет The New York Times.

А некоторые политики продолжают храбриться. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что «безответственная риторика России» не повлияет на уровень британской поддержки Украины, а Лондон будет обеспечивать киевский режим всем, чем потребуется, и столько времени, сколько будет нужно.

Впрочем, в англичанах — главных поджигателях войны — никто и не сомневался. Как и в их «боевых» союзниках из стран Прибалтики. Слова Путина были обращены не к ним, а к вменяемой части западноевропейской элиты, а также к новой администрации США, которая показывает, что не ищет конфликтов с Москвой.

И вот уже президент Франции Эммануэль Макрон выступает с весьма двусмысленными заявлениями: призывает Путина вспомнить об Уставе ООН и принять участие в «коллективной деэскалации» ситуации на Украине.

Но для этого, во-первых, Макрону нужно перестать эскалировать самому, то есть поставлять киевскому режиму оружие и обучать/снаряжать украинские войска. Во-вторых, ему стоило бы внимательно прочитать новую ядерную доктрину, тогда хозяин Елисейского дворца понял бы, что она касается не только ситуации на Украине: документ чётко обозначает перечень событий, которые Москва воспринимает как военную угрозу.

В список вошли наращивание военных группировок на наших границах (например, в Финляндии или Прибалтике), создание военной инфраструктуры в космосе, размещение ядерного оружия на территории неядерных государств (например, в Польше), действия по изоляции части Российской Федерации (к примеру, блокада Калининградской области, на которую намекали некоторые страны Прибалтики), военные учения возле российских границ, попытки создания экологических и социальных катастроф (в частности, атаки Курской и Запорожской АЭС, которые пытался предпринимать киевский режим), а также неконтролируемое распространение оружия массового поражения.

Перечень этих условий еще раз доказывает, что вопреки западной пропаганде российская политика в области ядерного сдерживания по-прежнему носит исключительно оборонительный характер. Москва допускает использование ядерного оружия только и исключительно для защиты своей территории, суверенитета и законных интересов. Которые, по словам главы Военного комитета НАТО Роба Бауэра, были бы попраны в случае, если бы у России не было ядерного меча.

Но он есть и будет. И риски ядерной войны будут возрастать до тех пор, пока не начнется коллективная деэскалация. Но не в понимании Макрона, когда Москва должна сдавать свои интересы, а настоящая деэскалация — со стороны Запада. Не в виде перекладывания ответственности за обострение на администрацию уходящего Байдена, европейских ястребов или киевский режим.

Россия чётко дает понять, что игры в «хороших и плохих полицейских» не сработают. Что агрессия любого члена НАТО, будь то близкая Польша или далекая Великобритания, будет рассматриваться как нападение всего НАТО на Россию со всеми вытекающими и вылетающими последствиями.

И, наконец, что в эту коллективную ответственность входят не только страны — члены Альянса, но и государства, которые являются натовскими прокси, то есть, к примеру, Украина. Безответственное поведение любого из них вызовет ответ для всех. Причём, как сказано в доктрине, ответ «неотвратимый».

Конечно, хотелось бы обойтись без демонстраций военной мощи и угроз. Но за минувшие десятилетия Запад показал, что понимает только и исключительно язык силы. Значит, Россия будет разговаривать именно на нём, пока на Западе не научатся понимать другой.