Вечером 17 ноября американская газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что уходящий президент США Джо Байден дал согласие киевскому режиму на применение тактических ракет ATACMS для ударов по территории России. При этом официально Белый дом комментировать это отказался.

ИА Регнум

Как сообщило The New York Times, решение Байдена связано с «присутствием сил КНДР в Курской области», что «вызвало необходимость усиления обороны украинских военных». При этом агентство Reuters, также со ссылкой на неназванных собеседников, сообщило, что ВСУ могут нанести первый удар дальнобойными ракетами уже «в ближайшие дни».

Практически тут же французская газета Le Figarо поспешила написать, что Франция и Британия вслед за США сняли ограничения для Украины на удары по России ракетами SCALP/Storm Shadow. Но уже утром в понедельник, 18 ноября, газета удалила из своего текста информацию, что Париж и Лондон сняли вето.

Эксперты и мировые СМИ уверены, что решение Байдена ведёт к эскалации украинского конфликта, но радикально не улучшит позиций Киева. Так, телекомпания CNNотметила, что ВСУ едва ли смогут добиться значимых успехов из-за нехватки у них вооружений. В свою очередь американский сенатор Майк Ли заявил, что ситуация создаёт предпосылки для начала третьей мировой войны.

Что за оружие «разблокировали» для Украины

ATACMS — это оперативно-тактические баллистические ракеты наземного базирования, разработанные и созданные американской корпорацией Lockheed Martin. Их можно запускать из реактивных систем залпового огня (РСЗО), в том числе M142 HIMARS и более тяжёлых M270 MLRS.

В Пентагоне не спешат раскрывать, какие именно модификации ATACMS переданы Украине, при этом в новых версиях ракеты могут атаковать цели на расстоянии до 300 километров. Таким образом, в зоне их поражения могут оказаться западные российские регионы и областные центры, включая Курск и Воронеж.

Что касается англо-французских крылатых ракет воздушного базирования SCALP/Storm Shadow, они более дальнобойны и могут преодолеть дистанцию более чем в 500 километров. Однако, отмечает военный эксперт Василий Дандыкин, натовское оружие вряд ли повлияет на ход специальной военной операции — по двум причинам. Во-первых, подобных ракет у ВСУ просто очень мало, во-вторых, российское ПВО умеет профессионально их сбивать.

В беседе с ИА Регнум Дандыкин напомнил, что нашим силам ПВО западные ракеты уже знакомы, ВСУ били ими по Крыму и Севастополю — большинство оказались сбиты.

«Мы умеем бороться с натовскими ракетами», — говорит эксперт.

Счастливый хор и ручная «оппозиция»

Несмотря на то, что официальных подтверждений разрешения бить дальнобойными ракетами вглубь России нет, американские сателлиты уже бурно радуются. Владимир Зеленский назвал это ключевым пунктом так называемого плана победы Украины. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок сочла возможное решение Байдена «крайне важным в данный момент». А президент Литвы Гитанас Науседа и вовсе заявил о наступлении решающего момента в борьбе Украины против «агрессора».

Примечательно, что в тот же день, 17 ноября, когда появилась информация о решении Байдена, в Берлине прошел «антивоенный марш», организованный покинувшей Россию «оппозицией» и разного рода иноагентами. Среди лозунгов на шествии звучала в том числе просьба передать ВСУ западные ракеты. Очевидно, это не простое совпадение, а спланированные ходы администрации Байдена, которая использует «оппозиционеров».

В то же время даже в Вашингтоне новость о разрешении ВСУ бить по российским территориям вызвала неоднозначную реакцию.

В том же материале The New York Times озвучены опасения, что использование Украиной американских ракет ATACMS может спровоцировать Москву на силовой ответ против Вашингтона и его союзников.

Наследие Байдена для Трампа

Своим решением Байден пытается ударить не только по России, но и по избранному президенту Дональду Трампу — таково популярное мнение в США. Уходящий глава государства усложняет ситуацию новой администрации, заявил миллиардер Дэвид Сакс.

«Президент Трамп получил очевидный мандат на завершение войны на Украине. Что делает Байден в последние два месяца на посту? Масштабно обостряет ее», — написал Сакс в соцсети.

В комментарии для ИА Регнум политолог-международник, профессор СПбГУ Станислав Ткаченко также отмечает, что теряющие власть демократы портят жизнь Трампу.

«Если бы Камала Харрис выиграла выборы, решения бы не было», — говорит Ткаченко, уточняя, что Байден решился на этот шаг «от дипломатической и внешнеполитической безответственности».

Неудивительно, что со стороны республиканцев последовал настоящий шквал критики. Миллиардер и соратник Трампа Илон Маск предупредил, что Россия «ответит зеркально», согласившись с утверждением, что «американские либералы любят войну». А сын Трампа Дональд Трамп — младший и вовсе назвал тех, кто разрешил Украине бить вглубь российской территории, имбецилами. По его мнению, подобный шаг администрации действующего президента продиктован стремлением военно-промышленного комплекса США заработать деньги, наплевав на жизни людей.

Реакция России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила, что президент Владимир Путин раньше уже высказался об ударах по территории России американским дальнобойным оружием. 12 сентября глава государства отметил, что это будет означать прямое участие США и других стран НАТО в войне на Украине.

«И очень важное, может, ключевое: полётные задания в эти ракетные системы, по сути, могут вносить только военнослужащие стран НАТО… Речь идёт о том, чтобы принять решение, что страны НАТО напрямую участвуют в военном конфликте или нет», — говорил Путин.

Через полтора месяца, 27 октября, президент добавил: Министерство обороны изучает различные варианты возможных ответов на случай, если Украина начнёт применять западное дальнобойное оружие для ударов вглубь территории страны. Путин также выразил надежду, что его предупреждения Западу касательно подобных действий были услышаны.

В свою очередь первый заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил 18 ноября, что маршруты военных поставок для украинской армии известны Вооруженным силам РФ, а ракеты станут законной целью для России.

«В любом случае у России достаточно передовых средств для отражения атак любых видов вооружений, включая дальнобойное», — добавил Бондарев.

В целом же ситуация пока остаётся в подвешенном состоянии. Официального подтверждения решения Байдена нет, западные официальные лица держат паузу. Очевидно, чтобы посмотреть на реакцию Москвы и принять решение — разрешать ВСУ бить вглубь нашей страны или нет.

Впрочем, спокойная реакция не должна их расслаблять — России есть чем ответить. Причём не обязательно в отношении Украины, отмечает Станислав Ткаченко: речь может идти в том числе о военных базах НАТО в третьих странах.