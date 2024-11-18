— Здесь раньше были поля, коровники, всякая сельскохозяйственная инфраструктура, — рассказывает неформальный лидер общины подмосковного посёлка Голубое Владимир Андронов с позывным Шевалье.

ИА Регнум

Он не военный, но ещё с девяностых числится добровольцем Московской службы спасения. А там почти как в армии: вместо имени друг к другу обращаются по прозвищу-позывному, потому что так удобнее и быстрее.

Свой «титул» Владимир получил из-за давнего увлечения мотоциклами. Шевалье с французского — «человек на лошади». А байк — тот же конь, только железный.

— Эта пятиэтажка — дом номер один, — машет левой рукой Владимир. — Точно не скажу, с какого года здесь живут люди. Но с шестидесятых — точно. А вон та девятиэтажка — дом номер два. Третий же построили уже в двенадцать этажей. Людей сюда переселяли из столицы под разговоры о том, что потом эта территория станет Зеленоградом, то есть де-юре Москвой. Но ничего такого не случилось.

Местным краеведом Шевалье заделался не столько из интереса к истории здешних земель, сколько по нужде. Вместе с женой они переехали в Голубое в 2015 году, чтобы растить двух сыновей — Петю и Федю. Когда супруга отпахала декретную вахту, муж предложил сменить её на посту — он следит за воспитанием пацанят, она ходит на работу. На том и порешили.

— С тех пор я мать, — в шутку, но без доли стеснения, даже с гордостью рассказывает Владимир. — Прямо как в «Служебном романе»: мать у них был Новосельцев. И вот, поскольку я часто с малышнёй гулял во дворе, начал выбивать нам нормальную детскую площадку. А то старая совсем гнилая была.

Так Шевалье втянулся в общественную деятельность по благоустройству района. Регулярно бомбардировал общественную приёмную тогдашнего главы Солнечногорского района Владимира Слепцова запросами. Сперва самостоятельно и от своего имени. А когда добился от чиновников нужной реакции, жители, видя, что у них есть надёжный рупор, сами потянулись к Андронову с насущными проблемами.

— Люди меня уже знали. Я им помогал составлять жалобы, курировал подрядчиков, которых сюда присылали. Вижу, к примеру, что они бордюры меняют. И в какой-то момент оставляют угол. Я спрашиваю: а зачем вы его оставляете? Ну, говорят, ёлочку здесь посадите или деревце какое. Ребята, у нас жуть как не хватает парковочных мест, поэтому лучше уберите это недоразумение и положите асфальт. Я же знаю, я автомобилист с сорокалетним стажем. Ругались, конечно, они со мной, спорили, но в итоге сделали.

Благодаря Владимиру и его коллегам-активистам на некоторых улицах установили камеры видеонаблюдения, а где-то организовали дорожную разметку во дворах. И даже построили единый транспортный узел — до этого автобусы и маршрутки останавливались где попало, создавая кучу проблем и себе, и окружающим.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3930067" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Подмосковное Голубое не выдерживает роста населения

Но, несмотря на очевидные локальные успехи в борьбе за красоту и удобство, фундаментальные проблемы в Голубом не просто не решились, напротив — с каждым годом росли как на дрожжах.

— У нас сейчас 35 многоквартирных домов. Даже если в среднем взять где-то 350 квартир, потому что в каком-то доме их 300, а в каком-то, как у меня, 750, и умножить, допустим, на абсурдные полтора человека в каждой, по самым грубым подсчётам, уже выйдет 25 тысяч человек населения, — рассказывает Ринат Бадиатуллин, местный житель и соратник Шевалье.

Дело в том, что, по официальной переписи, которую, правда, по словам самих голубовцев, никто так и не видел, в деревне проживает всего восемь тысяч человек. Да и деревней Голубое сложно назвать — скорее, маленький городок, сотканный невпопад из бетонных, хотя и местами весьма симпатичных высоток.

— Вот эта одна из наших проблемных канализационно-насосных станций (КНС), — по инерции прикрывая нос перчаткой, рассказывает Ринат. — Сейчас здесь, конечно, не так сильно, как в тёплое время года, смердит. Но обычно стоит такая вонь, что жители первых этажей соседнего дома вообще никогда не открывают окна.

И ладно бы только характерное амбре не давало людям покоя. У местных даже родилась злая шутка про «круг почёта»: четыре люка в разных местах подмосковного «человейника» регулярно срывает. А оттуда, словно по расписанию, на поверхность выливаются все прелести человеческой жизнедеятельности.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/player/lkWarMaGy" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Прорвало люк в поселке Голубое

При этом нынешний глава округа Константин Михальков на жалобы жителей заявил (видео есть в распоряжении ИА Регнум), что «90 процентов, если не больше, сбоев происходит из-за ненормативного сброса вещей, которых в канализации быть не должно». То есть люди сами виноваты.

Но следом Михальков признал: сама КНС изначально спроектирована и построена неправильно.

— Проблема ещё в том, что буквально в паре метров находится здание школы, — продолжает экскурсию по экзотическим достопримечательностям Ринат. — Дети ходят на уроки и с уроков по одному единственному тротуару, продираясь сквозь реки фекальных масс. А потом вся детвора дружно подхватывает различные ротавирусы и прочие инфекции.

Школа, которую упомянул Ринат, — самый желанный долгострой посёлка. Её спустя годы переноса сроков с помпой открыли в сентябре 2024 года. Появления именно муниципального образовательного учреждения голубовцы ждали как манны небесной. Ведь до этого малышей возили в соседние посёлки. Либо, если семье позволяли финансы, отправляли в частные школы — других вариантов не было.

Из архива героев

И вот, когда прозвенел первый звонок, выяснилось неприятное: к такому наплыву учеников никто не был готов.

— Начнём с того, что у нас в Голубом только детей — пять тысяч. Это снова к вопросу о том, как нас наверху посчитали, — рассказывает ИА Регнум мать двоих детей Ксения Полякова. — В проект школы заложили 1300 мест. И всю соответствующую инфраструктуру планировали под эти показатели. А нас тут, на секундочку, уже давно больше тридцати тысяч.

Из архива героев

В итоге ко Дню знаний пришлось экстренно устраивать ещё почти 700 школьников. И это предсказуемо обернулось провалом: на всех не хватило не только парт со скамейками, но и в первую очередь педагогов с уборщиками.

— 1 сентября родителей не пустили внутрь — якобы из соображений безопасности. Но сейчас-то понятно, почему руководство школы так поступило, — Ксения достаёт телефон и показывает фото и видеокадры из стен учебного заведения.

Если коротко, внутри как Мамай прошёлся: сорваны двери туалетных кабинок, а сам санузел весь в нечистотах. В некоторых местах — дырявые перекрытия. А вишенка на торте — штурмовой отряд крыс, которые носятся по школьной территории.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/player/b7vomEwG4" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Отряд крыс, которые носятся по школьной территории

— Администрация заявила, что мы всё выдумываем — никаких крыс не было, а были куропатки. Куропатки, представляете? — с грустной улыбкой пересказывает реакцию руководства Полякова. — Как это выдумываем, если родители сами вплоть до ноября ходили туда убираться? Потому что на две тысячи человек учащихся приходится всего восемь сотрудников клининговой компании. Придут раз в месяц, что-то поделают и уйдут. Чтобы вы понимали: там рвотные массы неделями валялись на ступеньках. И вместо того чтобы решить проблему, директриса просто запретила туда ходить — а то мы, оказывается, сор из избы выносим.

Жители рассказывают, что найти общий язык с директором Ириной Донской никак не выходит по простой причине — школа в Голубом не единственная, которой руководит женщина. А с тех пор, как Донская стала ещё и депутатом, обойдя в предвыборной гонке ветерана СВО, кавалера «Чёрного креста» Сергея Иванова, ей вовсе стало не до местных проблем.

Но если школа худо-бедно, с перегрузкой и на пределе сил, всё-таки открылась и работает, то ситуация с детскими садами — в прямом смысле слова больное место Голубого.

ИА Регнум подробно рассказывало об «инциденте», который произошёл в частном детском саду в Голубом. Не имевшая права работать няня из Узбекистана Дилдора Кузаева волокла по земле вверенных ей детей так, словно в руках у неё были мешки с картошкой. Девушку оперативно уволили, возбуждено уголовное дело, а руководство садика уверяет, что случился форс-мажор.

Однако местные жители уверены: злобная воспитательница — лишь верхушка айсберга, а за закрытыми дверьми ясельных групп творится настоящий беспредел.

— Вот конкретный случай: у моей знакомой Аделины учился ребёнок в частном саду, — полушёпотом рассказывает ИА Регнум Ксения Полякова. — Без её согласия малыша обследовали какие-то психиатры и вынесли заключение, что он невменяемый. Потом направили документы в контролирующие органы. И теперь молодую маму атакуют органы опеки, а она от них отбивается. Причём прокуратура встала на сторону тех, кто ей и устроил эту «сладкую жизнь».

Всё началось с того, что Аделина решила отказаться от дополнительных услуг коммерческого заведения — лепки, пения и рисования. И даже затребовала составить новый договор с учётом региональной субсидии (власти выделяют примерно 110 тысяч рублей в год на ребёнка, чтобы снизить очереди в муниципальные сады. — Прим. ред.).

Но вместо компенсации женщине вернули покусанного сына.

— Он натурально возвращался домой со следами зубов на теле. И это не единичный случай, — бьёт тревогу Полякова. — У нас очень многие боятся открыто говорить из-за давления и угроз. Мне в личку не только мамочки, но и папочки пишут: а как быть, если у нас то же самое, что делать? Есть даже независимая экспертиза психологов, которая подтвердила издевательство над детьми.

Папы с мамами опасаются, что детсадовская мафия, которая выписывает их чадам белые билеты и берёт в штат не имеющих разрешения на работу мигранток, останется безнаказанной. Потому что большинству родителей со своими детьми некуда больше податься — в географической доступности есть только один государственный сад, да и тот забит под завязку.

Всеми же остальными распоряжается невидимая рука рынка.

— 1400 ребятишек сейчас стоит на очереди. 860 — льготники из многодетных семей, а также дети участников СВО, — подбивает статистику Ксения. — 2585 ездят в соседние сёла и города, потому что им не хватило здесь места. Вот так всё переполнено. Вы представьте, что это такое: каждый день возить ребёнка куда-то за тридевять земель! Причём не везде ещё ходит общественный транспорт. А если машины нет, что тогда?

Остаётся только одно — идти к частникам. В свою очередь безысходностью родителей пользуются местные бизнесмены, выкупившие помещения на первых этажах многоэтажек и сделавшие там чистовой ремонт с отделкой. Теперь они ждут хороших предложений от желающих купить помещения. И всё указывает на то, что обязательно дождутся.

— Вон, видите, серый такой торчит? Это новый жилой комплекс, который готовят к сдаче, — с опаской говорит Ринат Бадиатуллин. — Там два дома по тысяче квартир уже готовы, в них свет горит. Без учёта тех, что ещё строятся, можно смело ожидать прибавки в пять-десять тысяч населения. Думаю, не позднее, чем к концу следующего года.

А вместе с новыми поселенцами — преимущественно молодыми семьями с детьми, которых активно обхаживают предприимчивые риелторы, обещая будущим собственникам цветущий город-сад, и без того гигантский человейник попросту захлебнётся. Не выдержит социальная инфраструктура.

— Настоящая кабинетная война идёт из-за того, кто должен убирать снег, мусор или менять лампочки в уличных фонарях, — сетует Ринат. — Вот банально: нет света из-за того, что территория принадлежит управляющей компании. А эта компания уже давно отсюда ушла вместе с застройщиком. Соответственно, местные власти умывают руки — это не наше, извините, ничего не можем поделать.

При этом в мега-деревне на десятки тысяч жителей до сих пор нет ни больниц с поликлиниками, ни даже полицейского участка.

— У нас тут очень много инцидентов с алкашами в вечернее время, — почти хором и наперебой рассказывают Владимир, Ксения и Ринат. — Зимой, понятное дело, потише. А вот летом, возле пруда проходят такие шашлычные тусовки с пьяными воплями, что остаётся только прятаться.

По факту в Голубом так и не появилось ничего, что обещали жителям при заселении: ни доступных школ с садами, ни парков со спорткомплексами. А есть только бесконечные дома всевозможных форм и расцветок. Между которыми узкой змейкой пролегают тяп-ляп уложенные тропинки.

Невольно ловишь себя на мысли: кажется, все эти каменные пейзажи возводила в компьютерной игре-стратегии рука геймера. Понадобилось резко увеличить население — в несколько кликов мышкой наклепали однотипных многоэтажек, насколько хватило ресурсов. И побежали по виртуальным улочкам маленькие человечки, всем довольные и радостные.

Но то, что проходит в игре, не удастся перенести в реальную жизнь. Продолжающий разрастаться «человейник», остающийся один на один со своими проблемами, превращается в бомбу замедленного действия. И если проблему не решать, она обязательно взорвётся.