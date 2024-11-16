В сентябре российский автомобильный рынок вновь вошёл в тройку крупнейших в Европе. При этом растущим спросом на машины в стране пользуются мошенники, обещающие новые, качественные и, главное, дешёвые машины. А помогает им в этом всё еще не урегулированный законодательно рынок интернет-рекламы.

ИА Регнум

Яркий пример: реклама некой московской организации под названием «Автосалон 777» (адрес — Береговой проезд, 4/6 стр. 3) обещает помочь купить иномарку. Разумеется, значительно ниже рыночной цены. Что важно, реклама размещена через Яндекс. Директ — сервис объявлений контекстной рекламы на «Яндексе» и его сайтах-партнёрах. Но после приступа радости от уж очень низкой цены приходит разочарование. Первые же ссылки на автосалон пестрят критическими отзывами. Приведём самые спокойные и цензурные из них.

«Меня привлекали низкие процентные ставки на машины, но они все очень быстро поменялись совсем на другие проценты. Те, что указаны на сайте (10–11%), — наглое враньё! В реальности вам согласуют больше 20%. Только зря потратил время».

«Люди, ни при каких условиях не посещайте этот автосалон! Это мошенники. Они торгуют битыми авто, сваренными из двух частей. Я купил здесь в трейд-ин «Тойоту». Как утверждали продавцы — «в идеальном состоянии». Машина оказалась собрана из двух автомобилей после ДТП. К нормальной эксплуатации непригодна, а деньги возвращать никто не собирается».

Помимо московской площадки, у «Автосалона 777» был офис по продаже машин в Набережных Челнах (проспект Чулман, 129А). Отзывы там — аналогичные. Причём недовольные клиенты жалуются, что большинство негативных сообщений просто удаляются.

Хотя критические отзывы начали появляться уже давно, контекстная реклама «Автосалона 777» долгое время появлялась — и продолжает появляться — в Яндекс. Директе. При этом разместившее рекламу агентство Megareclama оказалось интернет-призраком — контактный телефон молчит, а на сайте указано, что «организация больше не работает».

Очевидно, наловив простодушных покупателей, «рекламщики» и горе-автодилеры переименовали свои конторы и вскоре будут орудовать под новыми вывесками.

Важно, что «Автосалон 777» — только одна из многих компаний с тремя семёрками в названии, обещающих новые авто по низким ценам. Все они имеют похожие сайты, различается в основном расцветка. Везде на главной странице можно оформить автокредит — с одинаковой формой для заполнения.

После того как корреспондент ИА Регнум зашёл на несколько подобных сайтов «автосалонов», ему начали поступать звонки с вопросами: «Вы ищете машину? Нужен автокредит?». Причём никаких личных данных, в том числе номера телефона, корреспондент не оставлял.

После третьего за пару дней звонка состоялся диалог:

— Здравствуйте, вы ищете авто в кредит?

— Нет. Откуда у вас такая информация?

— Вы заходили на сайт…

— Да, заходил, но не оставлял своих данных. Как к вам попал мой номер телефона?

— Я технический специалист, не могу ответить на этот вопрос.

— Если вы технический специалист, удалите мой номер из вашей базы. До свидания.

Машина не может стоить слишком дёшево

Главной приманкой, с помощью которой мошенники ловят доверчивых покупателей, являются очень низкие цены на новые автомобили — чаще всего китайского производства. Но иностранный автомобиль сегодня не может стоить дёшево, поясняет в беседе с ИА Регнум руководитель отдела продаж автомобилей CHERY компании «БалтАвтоТрейд-М» Максим Булдыгин.

По его словам, ключевая причина заключается во введении правительством такой заградительной меры, как утилизационный сбор. Он призван стимулировать иностранных автопроизводителей переносить производства на территорию России. При этом утильсбор периодически повышается, что напрямую сказывается на росте цен на машины.

На стоимость влияет также стоимость транспортировки автомобилей из-за рубежа — за последние два года она выросла в 2–3 раза. Причина — в загруженности транспортных сетей между Россией и Китаем, который поставляет в нашу страну огромные объёмы самых разных товаров. А если машина поставляется по так называемому параллельному импорту — например, из Европы — добавляется еще и сложная логистика.

«Сумма этих факторов и влияет на довольно высокую цену импортных автомобилей, — рассказывает Булдыгин. — К примеру, на конец 2024 года стоимость автомобиля марки CHERY TIGGO 4 в базовой комплектации составляет не менее 1,8 миллиона рублей».

Можно объехать все официальные автосалоны не только Москвы, но и России, и цена во всех будет примерно одинаковой.

В свою очередь «чёрные» дилеры (мошенники) действуют незамысловато. В интернете размещается красивая картинка автомобиля с максимально привлекательной ценой. Реклама активно распространяется, чтобы заманить как можно больше людей.

Непосредственно продажа происходит по следующим схемам.

Схема первая: машину продают с неоплаченным утилизационным сбором и иными налогами. Купив такой автомобиль, его владелец спустя полгода может получить сообщение о необходимости уплатить утильсбор и другие пошлины на сумму в несколько сотен тысяч рублей.

Схема вторая: мошенники покупают оптовую партию автомобилей у официального дилера за те самые 1,8 миллиона рублей. Затем выставляют машины на своей площадке за 1,4 миллиона. Когда покупатель приходит в такой салон, ему предлагают подписать толстый кредитный договор, в котором очень мелким шрифтом оговариваются дополнительные условия — различные страховки, гарантии на дополнительное оборудование и т.д. В результате автомобиль обойдётся не в 1,4 и не в 1,8 миллиона, а в гораздо большую сумму.

Схема третья: покупателю обещают конкретную машину на заранее оговоренных условиях. Человек приезжает в салон, но ему объявляют, что машины нет — есть другие. А если нужна именно та, её могут пригнать из другого салона. При этом низкая цена действительна только при оформлении кредита. Но чтобы салон понял, что покупатель реально готов купить авто и её не будут гнать вхолостую, предлагается сразу оформить кредит. Человек получает толстую папку бумаг, прочитать которые за несколько минут физически невозможно. Подписывает их. Через время приезжает машина — естественно, другая, и по цене повыше. А если покупатель отказывается её брать, он должен заплатить неустойку — пункт об этом есть в только что подписанном договоре. Что важно, правоохранительные органы в этом случае бессильны, поскольку прямого факта мошенничества здесь нет — клиент сам, добровольно подписывает бумаги.

Помимо всего прочего, «чёрные» и «серые» продавцы не несут ответственности за проданный автомобиль — и в случае поломки покупатели остаются один на один с проблемой. Официальные дилеры же обязаны не только предоставить заводские гарантии, но и обеспечить прозрачность происхождения автомобиля и сделки.

Как не стать жертвой мошенников

Даже если рекламное объявление выглядит очень заманчиво, не нужно торопиться звонить или писать по указанным контактам. Для начала стоит больше узнать о рекламодателе, советует в беседе с ИА Регнум эксперт в области налогов и права Екатерина Руцкая. Почитайте отзывы на сторонних сайтах, а не только на странице автосалона, внимательно изучите условия продажи.

Также полезно выяснить дату создания компании — новая, только зарегистрированная, обычно вызывает подозрения, особенно если с ходу обещает большие скидки. Кроме того, стоит узнать уставной капитал компании — если он совсем небольшой, это очередной «красный флажок».

Интерес, продолжает Руцкая, представляет и генеральный директор: стоит проверить, не является ли он подставным лицом или так называемым «массовым директором», то есть не числится ли в руководстве множества компаний. То же самое и к массовому юридическому адресу. Зачастую компании с подобными «зиц-председателями» создаются исключительно для краткосрочных схем и мошеннических операций.

Чтобы не стать жертвами мошенников, нужно соблюдать правила информационной гигиены, заявил в беседе с ИА Регнум зампредседателя Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев. По его словам, можно зарегулировать всевозможные сервисы вплоть до того, что им вообще будет невыгодно работать, но и граждане тоже должны перестать быть чересчур доверчивыми.

Говоря о сервисах, которые допускают на своей площадке рекламу откровенных мошенников, Матвейчев отметил: сейчас там привыкли, что нельзя рекламировать ЛГБТ (движение является экстремистским и запрещено в РФ), насилие, социальную и национальную рознь. Это они «минусуют», а остальное пропускают — «то есть обманывать просто честных граждан, получается, можно».

«Нет, ребята, давайте следите за этим. Я понимаю, что невозможно любую рекламу проверить, для этого нужен огромный штат людей. Но когда вам начинают жаловаться, хотя бы после жалоб, особенно многочисленных, можно провести проверку и как минимум поставить эту рекламу на паузу», — заявил собеседник ИА Регнум.

Он добавил, что законодатели продолжат регулировать сферу интернет-рекламы: «Дойдём до того, что у мошенников не будет свободы в интернете».

Также Матвейчев сказал, что мошенническую рекламу трудно поймать, но эту проблему нужно решать — в частности, совершенствовать правила модерации. И вводить квалифицирующие признаки мошеннических фирм: чтобы, к примеру, робот компании звонил на предоставленные компаниями телефоны. Не дозвонился — к рекламодателю появятся вопросы.

Кроме того, уверен собеседник агентства, бренды должны сами заботиться о своей репутации. Если они дают возможность мошенникам рекламироваться, в итоге потеряют доверие среди обычных граждан России.

Пока же из-за того, что сфера интернет-рекламы остаётся неурегулированной, страдают все. Во-первых, поверившие красочным обещаниям обманутые люди. Во-вторых, добросовестные продавцы: кто будет кликать на рекламу, где предлагается автомобиль за 3 миллиона рублей, если рядом есть такой же якобы за 1,5 миллиона? В-третьих, сами сервисы интернет-рекламы, у которых страдает репутация.

А в выигрыше остаются только мошенники, продолжающие искать новых жертв.