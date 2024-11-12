Европейские власти в очередной раз проявили неуважение к Грузии. В Тбилиси высадился десант из председателей комитетов по иностранным делам парламентов 8 стран-членов Евросоюза: Литвы, Латвии, Эстонии, Польши, Финляндии, Швеции, Германии и Франции. И приехали они не отдыхать, а участвовать в антиправительственных протестах местной оппозиции — проигравшей парламентские выборы и отказывающейся это признать.

ИА Регнум

В частности, депутаты выступили на оппозиционном митинге, фактически призвав собравшихся к государственному перевороту.

«Вы — Европа! Никогда не сдавайтесь! Верьте, что свобода победит и демократия придёт в Грузию!», — кричал со сцены финский депутат Юкка Опра.

Зарубежные гости также обвиняли правящую партию «Грузинская мечта» в краже голосов.

«Никто не должен суметь украсть ваши голоса. Никто не должен суметь украсть вашу свободу. Грузия будет свободной. Грузия будет в Европе», — агитировал польский депутат Михал Каминьский.

В ответ «мечтатели» не сдерживали эмоций.

«Заявления этих людей не имеют никакой ценности. Эти люди — бездельники, которые приезжают то в одну страну, то в другую», — прокомментировал ситуацию генеральный секретарь партии Каха Каладзе.

В свою очередь спикер парламента Шалва Папуашвили выступил ещё радикальнее.

«Вчера мы сполна увидели и ложь, и желание подчинить себе, и призыв к беспорядкам. А особенно обильно — поцелуй Иуды, выдаваемый за любовь к грузинам», — заявил он.

Казалось бы, в подобном вмешательстве нет ничего странного — практика отправки официальных делегаций на акции протеста имеет очень длинную историю. К примеру, представители американского госдепа открыто посещали Майдан и поддерживали участников беспорядков, напоминает ИА Регнум глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович. Тогда «печеньки Нуланд» превратились в мем.

«Продолжение старой практики объясняется тем, что Запад во многом искренне не понимает границ суверенитета и политических приличий», — отметил эксперт.

По его мнению, западные страны исходят из того, что атаковать не нравящиеся им режимы можно и нужно, даже если для этого приходится игнорировать международное право. И Запад абсолютно не смущается, даже когда его ловят на прямой поддержке тех или иных протестных движений.

«Например, все уже прекрасно знают, что мятеж в январе 2022 года в Алматы был организован спецслужбами США, которые несут ответственность за многочисленные факты насилия на улицах, за убитых, раненых, грабежи. Но, тем не менее, США делают вид, что ничего не произошло, потому что они считают свои действия допустимой ценой для изменения порядков на постсоветском пространстве», — продолжает Мендкович.

Однако ключевым моментом здесь является именно «изменение порядков». Если рассматривать ситуацию с прагматической точки зрения, то вмешательство может иметь смысл, когда оно, во-первых, нужно для смены враждебного режима на лояльный и, во-вторых, имеет явные шансы на успех.

Ни один из этих пунктов не работает в Грузии. Европа поддержала протест против, на минуточку, прозападной же правящей партии «Грузинская мечта», чья вина и враждебность состоят лишь в том, что она отказалась от требований Запада вступить в войну против России. И причины отказа понять несложно.

«Вот есть четвёртая экономика мира, страна, обладающая одной из лучших армий в мире. И повторять против неё ошибки 2008 года будет гораздо более чревато, чем в том же 2008 году», — объясняет ИА Регнум старший научный сотрудник, руководитель группы комплексных исследований Балтийского региона ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский.

К тому же грузинский протест откровенно выдыхается. «Мечтатели» не собираются отдавать власть, контролируют силовые структуры — накал протестов снижается.

Тогда почему же Евросоюз демонстрирует упорство, достойное лучшего применения? Почему не может оставить Грузию и ее выбор в покое? Тем более в ситуации, когда у Брюсселя всё меньше инструментов для проведения подобной политики.

«У европейцев есть проблема системного свойства — стратегическое усыхание Европы: то, о чём когда-то говорил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Под этим он понимал потерю влияния в мире, сокращение доли в мировой экономике и демографии. То есть Европа из центра мира становится периферией с великим историческим прошлым. И райским садом она теперь является лишь в воображении самих европейцев», — говорит Дмитрий Офицеров-Бельский.

Некому даже стало объяснять, что райского сада больше нет.

«Нынешние европейские политики откровенно слабы. Их генерация не обладает харизмой и теми качествами, которые в принципе заставляли бы к ним прислушиваться», — продолжает собеседник ИА Регнум.

Выражаясь словами экспертов, которых цитировал Владимир Путин, в Европе не хватает мозгов: чтобы отказаться от морализаторства и многолетней политики вмешиваться в дела всех без исключения стран, которые Европу окружают. Формировать европейскую периферию в виде лояльных Европе государств.

Да, иногда это вмешательство было для Запада успешным.

«Нынешний конфликт на Украине стал возможен благодаря тому, что они в 2014 году организовали там переворот, посадили фашистскую хунту и смогли создать милитаризированный режим против России», — напоминает Никита Мендкович.

Еще один пример — Молдавия, где европейские элиты смогли сфальсифицировать президентские выборы и результаты референдума о вступлении в Евросоюз. Но неудачных кейсов было куда больше.

«Европа со всех сторон окружена либо недружественными странами, либо конфликтами. Замороженные конфликты на Балканах, Ближний Восток, Сирия, испорченные отношения с Турцией, недружественные с Россией и полное обнуление отношений с Белоруссией», — перечисляет Дмитрий Офицеров-Бельский.

В ближайшем будущем, прогнозирует эксперт, Европу ждут годы страданий и осмысления того, как так получилось.

А ответ лежит на поверхности. У Европы получается продавливать только те режимы, которые не держатся за свой суверенитет. Ту же Молдавию, которая уже частично считает себя Румынией, поэтому отказалась от молдавского языка, и Украину, ради чашечки кофе в Вене пошедшей на гражданскую войну. А вот государства, которые держатся за свою независимость и культурные традиции — те же Белоруссия или Грузия — сопротивляются. А поскольку на деле Европа оказывается слабой, у них получается отбиться.

«Предыдущая попытка госпереворота в Грузии была в 2021 году — тогда американские спецслужбы совместно с СБУ доставили Саакашвили в Грузию. Противодействие местной контрразведки позволило сорвать эту попытку переворота», — отмечает Никита Мендкович.

В этой ситуации продолжение попыток сковырнуть грузинскую власть — или демонстрации этих попыток, как на оппозиционных митингах — приводят лишь к еще большему сопротивлению со стороны Тбилиси.

В то же время грузинские власти уверены, что попытки скоро прекратятся. Они считают, что после прихода Трампа смогут нормализовать отношения с Западом, ведь новый руководитель в Вашингтоне не собирается вести внешнюю политику на основе продвижения ценностей. То есть, проще говоря, не станет навязывать грузинам принятие ЛГБТ-идеологии (экстремистское движение, деятельность которого запрещена в РФ) и заставлять их воевать с Москвой за глубоко презираемую им Украину.

«Я не думаю, что у Трампа будет некая принципиальная задача поменять политику Грузии, если только не нужно будет использовать Грузию против России», — говорит Дмитрий Офицеров-Бельский.

На самом же деле нормализация наступит даже не тогда, когда Москва и Вашингтон урегулируют свои противоречия, а когда Европа наконец-то увидит, что её сад завял — и смирится с этим. Осознает, что её методы на короткой дистанции могут быть эффективны, но на длинных уже работает стратегия, основанная на элементарном уважении к чужому суверенитету.