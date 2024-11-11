Каждый пятый житель России ходит в баню минимум раз в неделю. Причём не только чтобы помыться: больше половины любителей попариться посещают бани для расслабления и отдыха, выяснилось в ходе недавнего исследования.

ИА Регнум

Большинство россиян (88%) предпочитают русскую баню, из дополнительных процедур чаще всего выбирают парение с вениками и контрастные ванны. Аналитики также сообщили, что для многих жителей России баня стала пространством для отдыха и общения с друзьями. Но и её роли как места для мытья никто не отменял: популярность бань заметно растёт, когда в городах отключают горячую воду.

В то же время отмечается, что регулярные походы в баню помогают женщинам улучшить состояние кожи, а пожилым людям улучшают самочувствие — разумеется, если париться в меру.

Еще одно наблюдение касается того, что собственники частных домовладений очень любят оборудовать на своей территории собственную парную (35% опрошенных заявили, что уже построили у себя таковые), а четверть респондентов (25%) очень хотели бы иметь участок с баней.

Но перейти от желания к реализации удаётся далеко не всем: по подсчётам участников рынка, стоимость возведения бани в Москве и Подмосковье за 2024 год уже увеличилась на 30-50%, а до конца года может вырасти ещё на 20%. Впрочем, даже несмотря на это, продажи готовых бань в июле–августе 2024 года выросли больше чем на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В свою очередь, аналитики одного из крупных российских банков отмечают, что в текущем году россияне активно берут кредиты на покупку бань — в первом полугодии 11% всех экспресс-займов было оформлено именно на эти цели.

В целом же в 2024 году исследователи отмечают продолжающийся и устойчивый рост спроса на услуги бань и саун. В частности, в стране увеличился интерес к услугам банщиков и успешно продаются банные принадлежности — продажи веников выросли больше чем на 30%.

«Ренессанс банной культуры»

По мнению специалистов, на рост популярности бань влияют интерес россиян к здоровому образу жизни, развитие в стране внутреннего туризма, а также открытие современных банных комплексов во многих городах.

«За последние пять лет произошёл ренессанс банной культуры, — рассказывала в интервью банный блогер Анна Артемьева. — Баня стала частью самоидентификации и элементом возрождения традиционной культуры. Теперь важны не только функциональность, локация и цены, но и красота».

В целом отрасль банных услуг в России начала стабильно расти гораздо раньше — ещё с 2000-х годов. Резкий спад наблюдался только во время пандемии коронавируса, но уже к 2021 году спрос восстановился и вновь пошёл вверх.

По прогнозам экспертов, рынок будет расти в среднем на 3,2% ежегодно и в 2027 году достигнет объёма в 40 миллиардов рублей. Для сравнения, в 2022 году сумма равнялась 33,3 миллиарда.

Жарко и полезно

Известное выражение гласит: «баня парит, баня правит, баня всё поправит». Панацеей она, к сожалению, не является, но действительно может быть очень полезна для организма — особенно поздней осенью и зимой.

«Баня благотворно влияет на работу бронхолегочной системы, хорошо влияет на сердечно-сосудистую систему: с потом выходят различные шлаки и токсины», — отмечала врач-терапевт Алина Малыгина.

В свою очередь врач функциональной и антивозрастной медицины Юлия Юсипова рассказывала, что парение в банях и саунах улучшает циркуляцию крови, расслабляет мышцы и в целом даёт омолаживающий эффект.

О пользе регулярных посещений «храмов пара и веника» пишут и зарубежные учёные. Они отмечают, что подобный горячий отдых улучшает физическое и психическое здоровье, повышает уровень энергии и настроение любителей пара. К подобному выводу в 2024 году пришли шведские исследователи, наблюдая за группой пользователей саун. Впрочем, исследования ещё продолжаются.

Попариться без проблем

Поход в баню — отличный способ расслабиться. Но ни в коем случае не стоит пытаться усилить эффект алкоголем, предупреждают врачи. Спиртное в разы усиливает нагрузку на сердце и сосуды, провоцируя инфаркты и инсульты. Лучше предпочесть травяной чай.

К тому же, употребляя алкоголь в бане, можно нажить себе проблем не только со здоровьем. К всенародно любимой истории Жени Лукашина в массовом сознании недавно добавилась еще одна — рэпера Гуфа (Алексея Долматова).

23 октября исполнителя задержали в подмосковной Апрелевке. Пострадавшие сообщили следователям, что музыкант отказался оплачивать счёт в бане. Хозяйка банного комплекса рассказала, что Гуф приехал с четырьмя девушками и одним другом. Гости должны были заплатить за отдых 60 тысяч рублей, но отказались это делать. Сейчас Долматов находится в специализированной клинике, где согласился пройти лечение от наркозависимости.

Однако и при трезвом походе в баню нужно соблюдать разумные меры предосторожности. В частности, для людей с гипертонией перепады температур могут быть очень опасны, им нужно сначала проконсультироваться с врачом.

«С большой осторожностью следует посещать баню пожилым людям. Их не следует оставлять в парной без присмотра, — отмечал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников. — Воздерживаться нужно беременным женщинам, людям с простудными заболеваниями в острой форме, особенно при наличии температуры».

Кроме того, чтобы не создавать лишнего напряжения для организма, во время посещения бани не стоит есть тяжёлую пищу. И, конечно, нужно внимательно следить за самочувствием: если почувствовали дискомфорт — выходите из жаркой парилки и дайте организму прийти в себя, советуют медики.