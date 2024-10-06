Санкт-Петербург, 6 октября, 2024, 12:10 — ИА Регнум. Воздействие на организм небольших доз стрессовых факторов улучшает его защитные механизмы. Такое свойство организмов, известное как биологический принцип гормезиса, может запустить процесс обновления клеток и продлить молодость. Об этом 6 октября рассказала врач функциональной и антивозрастной медицины Юлия Юсипова.

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Как отметила в беседе с изданием «Доктор Питер» специалист, современный человек проживает в комфортных условиях и фактически не сталкивается с такими стрессами, которые в физиологическом смысле необходимы для здоровья и слаженной работы организма.

По её словам, одним из эффективных видов такой борьбы с возрастными изменениями является физическая активность, потому что силовые «встряски» предотвращают потери мышечной массы и сохраняют плотность костей, а интервальные тренировки высокой интенсивности повышают чувствительность к инсулину и помогают бороться с жировыми отложениями.

Врач также назвала полезным для организма стрессом занятия йогой и пилатесом, которые улучшают гибкость, координацию и осанку, а также помогают справляться со стрессом и повышают качество сна.

Специалист также указала на пользу от кратковременного изменения рациона, отметив «имитацию голодания» — сокращение калорийности рациона. По её словам, в результате этого организм начинает выработку стволовых клеток. Также этот способ помогает ускорить регенерацию тканей и улучшить когнитивные функции.

Юсипова назвала подобной встряской интервальное голодание, одной из популярных схем которой является употребление пищи в течение восьми часов и полный отказ от неё в течение 16 часов. Врач уточнила, что, как показывают исследования, такая диета способствует замедлению старения, а также предотвращению диабета и заболеваний сердца и сосудов.

По мнению врача, полезной может быть и кетодиета (преобладание в рационе жиров. — Прим. ред.) однако в этом случае имеется целый ряд существенных противопоказаний.

Специалист также дополнительно рекомендовала заниматься закаливанием организма, способствующим укреплению иммунной системы, снятию напряжения и поддержке здоровой массы тела.

По словам Юсиповой, сауна и баня тоже могут приносить пользу, так как помогают улучшению циркуляции крови, расслаблению мышц и в целом дают омолаживающий эффект, однако для людей с гипертонией перепады температур могут быть опасны, и поэтому им необходима консультация с врачом.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 6 октября врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что в чесноке содержится большое количество антиоксидантов, из-за этого его используют в качестве средства для укрепления иммунитета и для защиты от онкозаболеваний. По его словам, в литературе чеснок фигурирует как одна из возможных положительных вещей.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко 14 сентября рассказал, что около 40 млн россиян страдают от избыточного веса, что приводит к развитию различных заболеваний. Он также заявил о необходимости уделять внимание профилактике ожирения.