У дочери Марины Мокиевой, отдыхавшей на турецком курорте, резко поднялась температура, а через сутки появились волдыри на руках, ногах и во рту.

ИА Регнум

«За два дня до вылета у ребёнка поднялась температура до 38,5. Она продержалась сутки, на следующий день начали появляться высыпания: такие водянистые волдыри, как будто с гнойной корочкой», — рассказала мать журналистам.

Быстро выяснилось, что это далеко не единичный случай. В конце октября — начале ноября в районе турецкого курорта Белек заболели несколько десятков детей и взрослых, в том числе туристы из России.

Вирус сначала квалифицировали как «неизвестный». Пациенты жаловались на высокую температуру, ломоту в костях, расстройство желудка, тошноту, рвоту и потерю аппетита. Турецкие медики грешили на коронавирус, поскольку пациенты ощущали характерную для него ломоту в костях, а температуру никак не удавалось сбить — только в больнице, под капельницей. Затем появилась версия, что это ротавирус, поскольку люди жаловались на тошноту и рвоту. Но появившаяся спустя дня два сыпь на руках и ногах привела медиков к основной версии: в Белеке произошла вспышка вируса Коксаки.

Вирус быстро прибыл в Россию. Случаи заболевания подозревают у детей в Москве, Санкт-Петербурге, а также Краснодарском крае, Татарстане, Удмуртии, Брянской, Владимирской, Калужской и Московской областях.

Роспотребнадзор открыл горячую линию, чтобы мониторить ситуацию в стране. Также ведомство запросило у минздрава Турецкой Республики информацию о жалобах российских туристов на неизвестный вирус.

Давно известны науке, но всё равно опасны

В основной группе риска вируса Коксаки — дети возрастом до 15 лет. Проявляется заболевание в том числе резким подъёмом температуры тела до 39 градусов, воспалением горла, диареей и сыпью на ладонях.

«После вспышки высокой температуры начинается появление плотных узелковых высыпаний на коже. А также рвота, кашель и головная боль», — рассказала ИА Регнум терапевт Татьяна Смоленская.

Она работала врачом на курортах Болгарии, регулярно сталкивалась с распространёнными инфекциями. У некоторых пациентов, продолжает Смоленская, могут образовываться язвочки во рту, по типу герпетического поражения — такая форма заболевания протекает тяжелее и дольше. Иногда первые высыпания путают с ветрянкой из-за внешнего сходства. Могут начать слоиться и трескаться ногти.

Вирус Коксаки — это целая группа энтеровирусов, которая давно известна науке, поэтому об эпидемии речи быть не может. Но периодически небольшие вспышки возникают по всему миру. В России ежегодно болеют 10–12 тысяч человек.

В целом вирусы Коксаки В (шесть типов) поражают сердце, плевру, печень, поджелудочную железу, нередко становятся причиной выраженного болевого синдрома в животе, грудной клетке, а также сыпи и лихорадки, которые могут длиться до 20 дней. Один и тот же серотип может передаваться от одного человека к другому с разными симптомами.

Коксаки входит в группу энтеровирусов, которые являются одной из причин развития менингита.

На курорте главный источник заражения — бассейны. Энтеровирусы в воде сохраняются очень долго, в водопроводной воде живут больше двух недель, в сточных водах — больше двух месяцев. При этом они устойчивы к замораживанию. Возможен воздушно-капельный путь передачи инфекции. Наиболее активно больной человек выделяет вирус в первые дни болезни, при этом выделение вируса может продолжаться несколько месяцев.

Заразиться можно через бытовые предметы, воду и загрязнённые продукты.

Окончательный диагноз ставится по результатам анализа ПЦР (полимеразная цепная реакция) — выявление возбудителя в биологических жидкостях (кале, моче, смывах из носоглотки). Дополнительно назначаются клинические исследования крови и мочи. В зависимости от симптоматики могут проводиться анализ спинномозговой жидкости, электрокардиография, рентгенография.

Антибиотики и противовирусные бесполезны

Название вирусу дал небольшой американский городок Коксаки в штате Нью-Йорк. Именно там группу вирусов обнаружили в 1948–1949 годах исследователи Гилберт Даллдорф, Грейс Синкл и Ребекка Гиффорд, которые искали способ лечения полиомиелита, но во время экспериментов выявили в фекалиях больного ребенка вирусы Коксаки типа А. Через год другие ученые, тоже изучавшие полиомиелит, обнаружили у мышей вирусы Коксаки типа В.

Почему вирус поражает преимущественно детей? По словам педиатра Алексея Егорова, у 70% взрослых уже выработались антитела к энтеровирусам, мы сталкиваемся с ними в детстве. Большей частью энтеровирусные инфекции протекают бессимптомно или легко, по типу простуды или желудочно-кишечного расстройства, рассказал врач в беседе с ИА Регнум.

По его словам, лечение в случае заболевания вирусом Коксаки назначается симптоматическое. Нужно как можно больше и чаще пить жидкость: воду, морсы, чай с лимоном. Причём питье должно быть комнатной температуры, чтобы не раздражать болевые рецепторы во рту и не усугублять боль в горле.

Ни в коем случае не надо начинать принимать антибиотики. Не влияют на скорость выздоровления и противовирусные средства, а также имунномодуляторы. В тяжёлых случаях могут использоваться средства для облегчения симптомов — жаропонижающие, обезболивающие.

Острая стадия болезни длится 5–7 дней. Именно в эти дни вирус быстро распространяется в окружении больного. Лекарственная схема подбирается так, чтобы нормализовать состояние больного и предотвратить серьёзные осложнения инфекции. Поэтому в любом случае надо вызвать на дом участкового врача. А если температура поднялась выше 38 градусов — скорую помощь.

В некоторых случаях у переболевших могут возникнуть серьёзные осложнения: вирусный менингит, энцефалит, миокардит (инфекция сердечной мышцы).

В группе риска по осложнениям — пожилые люди с последствиями ослабленной иммунной системы, а также люди с иммунодефицитными состояниями (онкологические больные, ВИЧ-инфицированные).

Еще одна опасность, подчёркивает Татьяна Смоленская, — заражение беременных. Оно грозит врождёнными пороками развития сердечно-сосудистой, мочеполовой и пищеварительной систем у новорождённого. Также энтеровирусы могут стать причиной развития тяжёлой инфекции центральной нервной системы у малышей.

Вакцины не будет

Вакцины от вируса Коксаки не существует, поясняет в беседе с ИА Регнум вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн. Это не очень распространённая болезнь, не ведущая к летальному исходу. Сделать подобную вакцину сложно, потому что существует огромное количество разновидностей вируса — «да и в целом это не та инфекция, которая поддаётся вакцинопрофилактике».

Альштейн также вспомнил случай из мировой практики, когда обсуждался вопрос создания вакцины для похожего типа вирусов.

«Существуют ещё риновирусы, которые тоже входят в этот род (вирусов). На электронном микроскопе их не отличить от вируса Коксаки, их примерно 150 разных видов. В Великобритании было голосование среди жителей, делать вакцину против риновирусов или нет. Люди решили, что они будут болеть насморком, небольшой простудой — вакцины не нужно», — сообщил собеседник ИА Регнум.

Что касается профилактики заражения вирусом Коксаки, то она самая обычная: регулярно мыть руки с мылом, тщательно мыть овощи и фрукты перед употреблением, термически обрабатывать продукты. На курортах пить только кипячёную или бутилированную воду, избегать попадания в рот воды из водоёмов или бассейнов.

Прогноз для большинства заболевших благоприятный. Но залог выздоровления, подчёркивают врачи, — своевременное обращение за медицинской помощью.