Третий раз — не высший класс. Почему президенту США лучше не возвращаться
Уже с полной уверенностью можно сказать, что Дональд Трамп не только был 45-м президентом США, но и станет 47-м. Такое возвращение в Белый дом — экзотическая редкость в американской политике.
История прошлого и нынешнего веков показывает: президент, который выставил кандидатуру на второй срок и проиграл — или вовсе покидает высшую лигу вашингтонской политики, или по крайней мере не пытается вновь попасть в президентское кресло.
Это касается и республиканцев, и демократов. Гарри Трумэн, Линдон Джонсон, Джеральд Форд, Джимми Картер, Джордж Буш-старший — никто из них после неудачной попытки переизбраться не пробовал попытать счастья вновь.
Хотя формального запрета нет. 22-я поправка к конституции, принятая в 1951-м году, запрещает «президентствовать» более двух сроков. Последний, кому «было можно», Франклин Делано Рузвельт находился на посту рекордные три срока подряд и умер в начале четвёртой каденции. Но тогда страну требовалось вытаскивать из Великой депрессии и спасать в годы Второй мировой.
А до Франклина Рузвельта действовало неписанное правило — никаких третьих сроков.
В начале XX века традицию пробовал нарушить однофамилец — 25-й и 26-й (1901-1909) президент, республиканец Теодор Рузвельт.
Но решение «Тедди» баллотироваться в 1912-м в третий раз вызвало столь сильное возмущение (вплоть до попытки покушения), что можно сказать — политику повезло, что он тогда проиграл демократу Вудро Вильсону.
Кто первым сломал традицию
Правило «не смог переизбраться на второй срок — не пытайся победить в третий раз» это такая же неписанная традиция. За 246 лет американской истории лишь два экс-президента решили его нарушить. Вторым был Трамп. А первым — Гровер Кливленд, 22-й и 24-й президент США.
Трамп — республиканец, хотя и нетипичный, чужак для «вашингтонского болота». Демократ Кливленд был таким же «атипичным» политиком для своей Демократической партии. И, надо сказать, что между этими республиканцем и демократом было больше общих черт, чем различий.
Решение девелопера и медиамагната Трампа в 2015 году уйти в большую политику и бросить вызов мейнстримнейшей из вашингтонских политиков — Хиллари Клинтон, было, по большому счёту, столь же неожиданным, как и решение успешного адвоката Гровера Кливленда в середине 1860-х примкнуть к Демократической партии после Гражданской войны.
Это сейчас за демократов агитируют все изряднопорядочные граждане, носители прогрессивных идей BLM и ЛГБТ* и лично Тейлор Свифт, а 160 лет назад на партии лежало клеймо рабовладельцев и национал-предателей. Демократами были президент Конфедерации Джефферсон Дэвис и генералы армии Юга, электоральной базой были джентльмены-плантаторы Джорджии и Алабамы, и понятно, что демократы до войны защищали «законы Джима Кроу» и расовую сегрегацию. Но юристу из Нью-Джерси Кливленду удалось сделать партию great again.
Кливленду и Трампу пришлось пройти через грязные избирательные кампании. «Никогда ещё борьба за этот первый в союзе пост не была более горячей, более ожесточённой, более переполненной личными оскорблениями и игрой великодушных или низких — и, главным образом, низких — страстей». Это было сказано отнюдь не о соперничестве Трампа с демократическими дамами Хиллари Клинтон и Камалой Харрис (хотя полностью соответствует действительности последних восьми лет). Так французский историк Огюст Муаро в 8-томнике «История XIX века» описывает избирательную кампанию 1884 года, когда Кливленд впервые победил.
Как Кливленд проиграл мистеру Гаррисону
22-й президент оказался довольно успешным — Кливленд пытался интегрировать индейцев в «бледнолицее общество», проявлял терпимость к чернокожим, налаживал отношения с бизнесом и рабочим движением, борол коррупцию (были инициированы расследования о махинациях железнодорожных компаний на Диком Западе).
Но, когда пришла пора переизбираться, то всё испортили спекуляции на тему иностранного вмешательства. Если в случае Трампа это был «русский след», то в случае Кливленда — «рука Лондона». Британский посол послал президенту письмо с пожеланием удачного переизбрания, чем не преминули воспользоваться республиканцы.
И отмыть демократов от имиджа партии южан-расистов не удалось даже Кливленду. Неудивительно, что выставивший на четыре года Кливленда из Белого дома республиканец Бенджамин Гаррисон в своей инаугурационной речи подчеркнул: «Должны ли предрассудки и парализующие последствия рабовладельчества цепляться за подол прогресса? Доколе те, кто радовались отмене рабства, будут терпеть или лелеять те позорные перекосы, к которым оно привело в наших общинах?».
Почему удалось вернуться
И Кливленд, и Трамп победили во второй раз на фоне немощи президента, прерывавшего их правление. Бенджамин Гаррисон практически самоустранился от ведения кампании в связи с тяжёлой болезнью, а затем и смертью супруги от туберкулёза. Немощь Джо Байдена была налицо до такой степени, что его пришлось в процессе кампании менять на Харрис.
Кроме того, экономическая политика администрации Гаррисона, как и администрации Байдена оказалась на редкость малоуспешной.
В случае с Гаррисоном банкиры и большой бизнес Новой Англии были недовольны тем, что Белый дом запустил печатный станок (точнее, чеканный — администрация дала добро на широкий выпуск серебряных денег, что подстегнуло инфляцию), в то время как Кливленд и его команда стояли за твёрдый доллар.
Кроме того, администрацией республиканцев были недовольны рабочие — именно на президентство Гаррисона пришлась забастовка на шахтах Карнеги, закончившаяся вооружённым противостоянием «стачкома» и администрации.
Главный козырь, он же нерешаемая проблема
И, как говорят в Штатах, «последним, но не в последнюю очередь» фактом победы Кливленда на выборах 1885 и 1893 была не решённая республиканцами проблема нелегальной миграции.
Вот что говорил Кливленд в своей инаугурационной речи в начале первого срока, в 1885 году:
«Необходимо жёстко внедрять законы, запрещающие иммиграцию представителей порабощённого класса без намерения обретения ими гражданства, потому что они создают конкуренцию американским рабочим и привозят с собой привычки и традиции, несовместимые с нашей цивилизацией».
Однако эти слова остались пожеланиями, и уже республиканец Гаррисон был вынужден констатировать:
«Наши законы натурализации нужно изменить таким образом, чтобы тщательнее исследовать характер и добрые намерения лиц, подающих заявки на получение гражданства. Действующие ныне законы продемонстрировали свою бесполезность и неэффективность… Есть представители всех рас, даже наилучшие из них, приезд которых неизбежно станет бременем для нашей государственной казны или угрозой для нашего социального порядка. Таких лиц нужно находить и высылать».
Но полагать, что Гаррисону и вернувшемуся Кливленду удалось продвинуться в этом направлении — ошибка.
Сменивший их Уильям Мак-Кинли в 1897 году сказал:
«Большая опасность для республики таится в гражданах весьма необразованных и тёмных, подверженных порокам, не осознающих большую ценность и преимущества наших институтов законов, и перед всеми теми, кто прибывает сюда для того, чтобы с этими институтами и законами воевать, двери нашей страны нужно быстро и плотно закрыть».
Как нетрудно заметить, на борьбе с той же угрозой сделал политическую карьеру и 45-й президент Трамп.
Ему в его первую каденцию пришлось сократить выдачу виз, грин-карт и приём беженцев, но построить стену на границе с Мексикой он так и не успел. Вопросы борьбы с нелегальной миграцией остаются на повестке дня и в этом году. Очень вероятно, что тот, кто победит на выборах 2028 года, снова будет вынужден поднимать эту тему.
«Америка в первую очередь»
В вопросах внешней политики особых отличий между Кливлендом и Гаррисоном не было: оба они поддерживали невмешательство в европейские дела и не только, а вот те, кто заступили им на смену, перешли к активной внешней политике.
Мак-Кинли, который, придя к власти, прославлял изоляционизм, разгромил испанцев в 1898 году, а Теодор Рузвельт стал посредником между Россией и Японией в 1905 году.
Трамп же критикует активное вмешательство демократов в международные дела и призывает больше внимания уделять внутренней повестке дня.
«Десятилетие за десятилетием мы обогащали иностранную промышленность в ущерб американской промышленности; мы субсидировали армии других стран, а тем временем, как ни прискорбно, наши собственные вооружённые силы слабели», — говорил он в своей, пока что единственной, инаугурационной речи 2017 года.
Удалось ли Кливленду сделать Америку снова великой
Ответ — нет. Если первый срок Кливленда был вполне успешным, то второй — во многом катастрофическим.
В 1893 году экономическая конъюнктура изменилась, и администрация демократов с кризисом и депрессией справиться не смогла. Более того, «партия осла» раскололась на левое и правое крылья, которые не могли договориться о политике по отношению к рабочему классу.
Это в первый срок Кливленда власть была настолько уверена в себе, что могла давить стачки с помощью огнестрельного оружия. В память об этих событиях 1 мая до сих пор является днём солидарности трудящихся.
Трампу же не повезло уже в конце первого срока. Во многом успешная, его экономическая политика была перечёркнута пандемией коронавируса, где государство показало себя не лучшим образом. Надежда на то, что глобальных катаклизмов при старо-новом президенте не случится, согревает его сторонников.
Как и уверенность в том, что рукотворные кризисные ситуации, в отличие от Барака Обамы и Байдена, он уж точно создавать не будет. Это не его стиль. А уж как он будет разгребать оставленные демократами завалы во внешней и внутренней политике, покажет время.
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