Поп-звезда Тейлор Свифт внезапно оказалась в эпицентре политических баталий. Последний мировой концертный тур 34-летней певицы, давно завладевшей сердцами американцев, даже повлиял на рост экономики США. А теперь и Джо Байден намерен воспользоваться её популярностью, надеясь за счёт такой поддержки переизбраться на второй срок.

Иван Шилов ИА Регнум

Уроженка штата Теннеси, республиканской глубинки на юге Америки, Тейлор Свифт начала свою эстрадную карьеру в далёком уже 2006 году. Спустя три года ей добавил известности рэпер Канье Уэст во время нашумевшего эпизода на вручении премии MTV Music Awards. Он отказался награждать Свифт и захотел передать премию своей жене Ким Кардашьян.

С того момента две звезды начали враждовать. И теперь взаимная неприязнь переходит в политическую плоскость, ведь Уэст поддержал Дональда Трампа.

Свифт выпустила несколько очень успешных альбомов и к середине 2010-х стала, пожалуй, самой узнаваемой американской певицей. Если не самой популярной. При этом она старалась всячески маскировать свои политические взгляды. Лишь в самом начала карьеры Тейлор Свифт заикнулась о поддержке Джорджа Буша-младшего и республиканцев. Сказалось то, что она воспитывалась в консервативном южном штате.

Но длительная карьера в американском шоу-бизнесе стала давать свои плоды.

Поэтому Свифт хоть и не декларировала свои взгляды, но начала активно продвигать в песнях повестку феминизма и ЛГБТ (запрещенное в РФ движение). Причём сторонники обеих партий — республиканцев и демократов — пытались найти в музыкальных композициях некие тайные смыслы.

Даже фанаты Трампа пару лет были уверены, что Свифт на самом деле находится на их стороне, но просто боится об этом говорить открыто.

Активизировались и онлайн-тролли, особенно среди ультраправых. Они создали целый культ Тейлор Свифт, с бесконечными мемами, где её изображение снабжали нацистской символикой. Для таких постеров голубоглазая блондинка Свифт вполне подходила.

Певица долгое время пыталась это игнорировать. Но следствием стало то, что среди либеральной публики певицу начали всё чаще называть «тайной трамписткой» и олицетворением «белых привилегий».

В один момент Тейлор Свифт оказалась под настоящим партийным давлением прогрессивной общественности: от неё яростно требовали открыто выступить в поддержку демократов. Кампания давления возымела эффект, и в 2018 году Свифт обвинила Трампа в авторитаризме и призвала голосовать за демократов на выборах в Конгресс, на которых те в итоге одержали победу.

Похожую позицию заняла Свифт и через два года, в ходе президентской кампании — 2020. Она даже позировала с выпеченными в цветах демократов пряниками и агитировала за Байдена.

Тейлор Свифт действительно очень популярна среди американской молодёжи, в особенности девушек. И её призывы привели к всплеску регистраций избирателей для участия в выборах в ряде штатов.

Поддержка певицы действительно могла помочь Байдену в 2020 году. Ведь его отрыв от Трампа в ключевых колеблющихся штатах — Аризоне, Джорджии и Висконсине — составлял лишь считанные десятки тысяч избирателей. А Свифт обладает многомиллионной армией сторонников, многие из которых аполитичны и вполне могли последовать её призыву голосовать за демократов.

С того момента популярность исполнительницы только растёт.

У неё больше 300 миллионов подписчиков в соцсетях на начало 2024 года. Свифт суммарно продала больше 120 миллионов своих песен и официально стала долларовым миллиардером после своего международного турне. Сами эти гастроли не только были очень успешными для Свифт, но ещё и поспособствовали росту американского ВВП в третьем квартале 2023 года.

Американские штаты активно борются за то, чтобы провести у себя ее концерты. Ведь они приносят сотни миллионов долларов, привлекая туристов и фанатов. Суммарный же эффект для США от тура Свифт достиг 5 миллиардов долларов. К такому успешному процессу теперь подключаются и другие государства.

Правда, на фоне творческих успехов вокруг Свифт вновь забушевали политические скандалы.

Она устроила целую эпопею вокруг своего музыкального лейбла, пытаясь снизить зависимость от продюсеров. Одним из владельцев композиций Свифт оказался Фонд Сороса и его нынешний глава и наследник большой империи Алекс Сорос. Свифт обвинила его в «бесстыжей жадности», что вызвало очень позитивную реакцию американских правых, которые сами воюют с «соросятами».

Но тут уже самой Свифт прилетела «ответка», причём с неожиданной стороны.

Возникла теория заговора, которая рассматривает успешную карьеру Свифт как некую психологическую операцию Пентагона и «глубинного государства» США. Просто на одной из выложенной в онлайн лекции Пентагона по ведению «псиопов» (психологических операций. — Прим. ред.) обсуждалось, как было бы хорошо использовать кого-то популярного вроде Свифт для формирования нужной общественной повестки.

Сам Пентагон бросился это опровергать, но осадочек остался.

А теперь ещё стало известно и о планах Белого дома заставить Тейлор Свифт снова поддержать Байдена. Ведь его рейтинги нынче очень низки — и в последних опросах действующий президент на 4–5 пунктов уступает Трампу. Похоже, что других способов как-то спасти Байдена на выборах нет — остаётся лишь вводить в оборот популярную певицу.

Соцсети наводнили разные конспирологические теории.

Есть версия, что в скором времени на финальной игре за звание чемпиона американского футбола — Супербоул — победит команда, за которую играет нынешний бойфренд певицы. И она воспользуется моментом, чтобы вместе с ним и командой чемпионов выступить в поддержку Байдена.

Это действительно может дать некий результат.

Ведь Супербоул — самая рейтинговая трансляция на американском телевидении. В 2023 году финал американского футбола посмотрели 115 миллионов телезрителей. Это огромная аудитория, которая в десятки раз больше желающих смотреть теледебаты или политические ток-шоу. И публичная агитация за Байдена, особенно со стороны победившей команды и самой популярной певицы США перед такой аудиторией может оказаться выигрышной историей.

Для Байдена это способ перезапустить свою предвыборную кампанию, находящуюся в явном кризисе.

Ну а у Тейлор Свифт может просто не остаться выбора. Если она откажет, на неё будут и дальше литься потоки компромата, вроде той истории со «связями с Пентагоном». Она вполне могла быть неким предупредительным выстрелом. Мол, даже самую успешную певицу можно «отменить» и уничтожить ее репутацию, если потребуется.

Другое дело, что проблем у Байдена уж слишком много — и внутри страны, с конфликтом вокруг Техаса, и вовне. И поддержка одной Тейлор Свифт вряд ли обеспечит ему победу. Хотя она явно популярнее, чем кто-либо ещё среди демократов или в аппарате президента.

Но эта ситуация олицетворяет культурный кризис нынешней Америки и сильнейший раскол страны. Когда даже явно аполитичной певице уже нельзя не занимать определённую позицию. И от неё буквально требуют следовать линии Демпартии в надежде, что такая полуискренняя позиция как-то изменит предпочтения американцев.