В первый день ноября в школе № 5 в подмосковном Раменском рухнул потолок. Один из учеников, наблюдавший действо, рассказал местным журналистам: «Двое семиклассников играли, кидали что-то тяжёлое в потолок. После очередного броска он обвалился, они убежали».

ИА Регнум

Со школьниками провели воспитательную беседу, они покаялись в том, что чуть не разрушили родную школу. Но семиклассников из Раменского не удастся обвинить в том, что это уже четвёртый подобный случай в подмосковных школах только с начала учебного года. А еще подвесные потолки массово падают в школах других регионов России.

Жители Раменского в комментариях в соцсетях отреагировали на форс-мажор с иронией. Вот самые «залайканные» посты: «Если бы строили нормально, дети крайними бы не оказались» и «Значит, так строили, все качественные материалы разворовали».

«Я эту школу строил, монтировал вентфасад, там всё из *** [отходов] и палок. Всё на скорую руку, ещё не то будет», — заявил некий мужчина, позже удаливший свой комментарий, потому что на него обрушились другие пользователи.

«Надо было сразу бить в колокола, знали же, что дети будут в опасности! А то деньги получили и разбежались от ответственности», — писали одни.

Им возражали другие: «Сейчас все госучреждения делают из таких же материалов, ничего не рушится, это же фасад потолка, а не сам потолок».

Примечательно, что школу в Раменском открыли только в начале учебного года. За два года её построила компания ООО «Стройреставрация», выигравшая тендер на 1,169 миллиарда рублей. Сейчас фирма выполняет три контракта на 1,5 миллиарда рублей — на строительство детского сада на 110 мест в Долгопрудном, капитальный ремонт школы в Серпухове и капремонт лицея в Истре.

Элитные проекты и банальные проблемы

29 октября подвесной потолок обвалился в ещё одной свежепостроенной школе Подмосковья — образовательном центре «Полёт» в Красногорске. Если в Раменском обошлось без пострадавших, то здесь травмы получили трое детей — двум пришлось обратиться к врачам.

«Полёт» — не просто школа, а передовой образовательный центр площадью 26 тысяч квадратных метров, расположенный в Павшинской пойме Москва-реки, — один из ключевых социальных проектов Московской области.

Строительство проходило под личным контролем губернатора Андрея Воробьёва. Возводила объект компания «Триумф» по эксклюзивному проекту архитектурного бюро «ПрофиПроектГрупп». И даже это не спасло здание от опасного конфуза.

По данным прокуратуры, плиты потолка упали 29 октября около 12 часов дня. В этот момент ученики 5-го класса стояли в коридоре перед уроком физкультуры. Одна девочка госпитализирована в нейрохирургическое отделение 7-й детской городской больницы с рассечением в области головы. Её однокласснику в ДКБ им. Рошаля поставили диагноз «Ушиб мягких тканей теменной области» и отпустили лечиться домой. Заведено уголовное дело по статье 238 «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» (максимальное наказание — 10 лет лишения свободы).

Руководство «Полёта» тоже попыталось свалить вину на детей — те якобы бросали баскетбольные мячи в потолок. В свою очередь родители учеников считают, что в новой школе, которую они ждали много лет, осталось много недоделок.

«У меня сын только что, в сентябре, перенёс сотрясение мозга, и вот опять попал под этот обвал. Если снова попадём в больницу, я буду подавать иск», — написала мама пострадавшего в соцсетях.

Падёж по всей стране

31 октября потолок рухнул в подмосковном Королёве, в гимназии № 17. Школа открыла свои двери 1 сентября 2023 года после капитального ремонта. Построенная в 1975 году, она была самой большой школой в СССР, поэтому проект тоже находился под особым контролем руководства Московской области. Стоимость реконструкции оценили в 1 миллиард рублей.

Чудом обошлось без травм. Потолок обвалился в 11 утра, прямо во время урока математики в одном из старших классов. Фрагмент упал на девочку, но всё ограничилось синяком. Вину на детей свалить не получится — старшеклассники из Королёва не бросали в потолок учебники математики.

«У нас по всей школе что-нибудь отваливается, и потолки в том числе падают. А в этом кабинете недавно дверь заклинило, её открыть не смогли, тогда урок проводили в другом месте», — делятся учащиеся гимназии в соцсетях.

В еще одной точке Подмосковья — Сергиевом Посаде потолок в свежеотремонтированной школе № 4 обрушился уже 9 сентября. К счастью, дети не успели зайти в кабинет, никто не пострадал.

Любопытно, что в тот же день за взятку в размере 25 миллионов рублей был взят под стражу на два месяца бывший первый зампред правительства Подмосковья Илья Бронштейн. По версии следствия, он получил деньги от некой фирмы за беспрепятственное участие в конкурсе по закупке интерактивных панелей в общеобразовательные организации Подмосковья, подписание актов выполненных работ и прочие льготные условия для этого поставщика.

Возможно, и потолки в Подмосковье падали не случайно. Но в этом еще предстоит разобраться следствию. В то же время в других регионах страны достаточно схожих случаев.

17 сентября 2024 года провалился потолок во Второй гимназии на Казанской улице в Санкт-Петербурге, обошлось без пострадавших. 5 сентября рухнул потолок в школе в Омске. В апреле 2024 года упал потолок в школе в Твери. В прошлом году потолок рухнул в школе на Уралмаше в Екатеринбурге, а также в одной из школ Самары. В Подмосковье обваливались навесные потолки в школах городов Ступино и Орехово-Зуево.

«На потолках экономить легче всего»

Родители учащихся 17-й гимназии в Королёве обратили внимание, что для крепления панелей использовался тонкий потолочный профиль, который нельзя применять в помещениях с такой большой зоной покрытия — он предназначен только для маленьких комнат, например для ванной.

Директор строительной компании Илья Жуков рассказал ИА Регнум, что цены на комплектующие для подвесных потолков только за 2024 год выросли примерно на 20%. Подрядчики выигрывали тендер, предлагая на электронной площадке госторгов самую низкую цену, поскольку в связи с ростом стоимости материалов начинается экономия буквально на всём. А на потолках экономить легче всего.

«Отделочные работы слабо регламентированы законодательно. При приёмке объекта проверяют несущие конструкции, а подвесной потолок внешне совпадает с прописанными техусловиями — и ладно», — комментирует Жуков ситуацию с эпидемией падежа потолков в школах.

По его мнению, причин падения подвесных потолков может быть две: «кривые руки и ужасные материалы». Иногда эти две причины могут сочетаться.

«Ненадёжные подвесы, ненадёжный крепеж, более тонкие панели… Скорее всего, независимая строительная экспертиза, расследуя причины этих несчастных случаев, выявит как минимум один из этих факторов», — говорит собеседник ИА Регнум.

Не хватает контроля

Подвесные потолки «Армстронг» — разработка американского изобретателя Томаса Мортона Армстронга, придумавшего их еще в 1860 году. Они представляют собой систему, состоящую из металлических или минераловолокнистых плит, которые подвешиваются к потолочным балкам с помощью специальных металлических или пластиковых крепежей.

Изначально подобные потолки делали для лучшей звукоизоляции — панели «Армстронг» были акустическими, звукопоглощающими.

В Россию эта технология массово пришла в нулевые годы XXI века. Сейчас в стране есть несколько предприятий, выпускающих комплектующие для такого вида подвесных потолков.

Руководитель строительной компании Егор Шипилов объяснил ИА Регнум, почему при отделке социальных объектов используются подвесные потолки: они самые дешёвые, быстрые в исполнении, а также долговечные.

По его словам, использование подвесного потолка в образовательных учреждениях не запрещено законом. Более того, в некоторых школах прямо прописана возможность и необходимость установки акустических конструкций.

Собеседник ИА Регнум уверен, что причина произошедшего — стремление подрядчиков или привлечённых для установки подвесных потолков субподрядчиков сэкономить. «Скорее всего, применены некачественные метизы», — считает Шипилов.

Есть разные виды анкеров — крепёжных изделий, удерживающих какую-либо конструкцию, закрепляемых в несущем основании. Специальные анкеры существуют для кирпича, бетона и газобетона. А есть анкеры универсальные, дешёвые, которые могут за пару месяцев выкрутиться под действием силы тяжести, поясняет Шипилов.

При монтаже потолков ключевой момент — человеческий фактор. Максимально исключить риск халтуры монтажников помогают контроль и ответственность. Но их, к сожалению, часто не хватает.