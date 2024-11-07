Восьмая неделя Отряда Первых 8-го «А» класса «Факел» прошла под девизом «Праздник Отряда». Вместе с наставником, классным руководителем Оксаной Анатольевной Вандышевой, дети разделились на две команды. Каждая показала свои танцевальные и артистические способности. Дети веселились и танцевали. Учитель тоже развлекалась на полную катушку.

Из личного архива

Оксана Вандышева — учитель биологии Ровеньковской школы № 12 имени В. Ю. Андреева. В её глазах — юношеский задор, сохранившийся с детства. А оно у Оксаны Анатольевны было насыщенным. Занималась в музыкальной школе, ходила на лёгкую атлетику, на курсы по вязанию и в танцевальный кружок.

А ещё любила читать, много времени проводила в библиотеках родного посёлка Горняк.

— В детстве мечтала о настоящем школьном журнале. Никогда не забуду, как всё лето помогала школьному библиотекарю Вере Демьяновне подклеивать учебники, за это она меня поощрила классным журналом. Радости не было предела. После этого родилась ещё одна мечта — стать учителем. А мечты сбываются, точно это знаю.

В школе с нами много беседовали о том, кем мы видим себя в будущем. Я точно знала — учителем. Скорее всего, примером для меня был мой первый учитель Нина Божко. Она привила мне любовь к школе, гиперзаботу о детях, искреннюю любовь к ним. Вначале, правда, я хотела стать учителем начальных классов. Но шли года, я взрослела, и у меня стали формироваться предметные интересы, начала нравиться биология — наука о жизни. После школы поступила в Луганский педагогический университет, на естественно-математический факультет, специализацией стала биология, — рассказывает Оксана Вандышева.

Одним из главных личных достижений Оксана Анатольевна считает победу в конкурсе профессионального мастерства «Педагог года Луганщины — 2023». Она выиграла городской этап конкурса, представляла родной город на республиканском уровне, где вошла в пятёрку лучших учителей.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3927556" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Учительские уроки Оксаны Вандышевой

— Для меня это был колоссальный опыт. Подведение итогов, возможность научиться чему-то новому, знакомство с интересными людьми. Меня еще раз в хорошем смысле поразили учителя — как специалисты и как люди. Наша работа объединяет: на конкурсе не было духа конкуренции — наоборот, ощущалась поддержка, все искренне переживали друг за друга, — вспоминает учитель.

Одним из заданий во время конкурса было провести урок с детьми, которых видишь впервые. Вандышева вела урок биологии, тему которого вместе с классом узнала буквально накануне.

— Перед тобой новые дети, не знаешь, как они тебя воспримут, успеешь ли вложиться в отведённое время. Затем каждый участник проводил мастер-класс, где показывал свой опыт работы с определённой методической проблемой. Кроме того, мы давали интервью на телевидении. Вопросы задавали разные специалисты, в том числе министр образования Иван Сергеевич Кусов, — рассказывает Оксана Анатольевна.

Из личного архива

Сегодня она с удовольствием вспоминает то время, когда вновь убедилась, что сделала правильный выбор, став учителем. Умение переключаться, анализировать, быстро сходиться с людьми, располагать к себе детей дорогого стоят, уверена Вандышева.

Работа для нее стала и увлечением, и призванием, и стилем жизни.

С особым трепетом она вспоминает своих первых детей, для которых стала классным руководителем. Сначала Оксана Анатольевна пришла работать учителем в Михайловскую школу, ей поручили вести седьмой класс. Кто-то из коллег даже посочувствовал, смеётся Вандышева.

Из личного архива

— Это сформировавшиеся подростки, которым было по 13-14 лет. Мы с ними начали активную «борьбу» — классную жизнь. Для меня это был колоссальный опыт и масса впечатлений. Но в итоге всё сложилось замечательно, мы до сих пор с ними общаемся. Это мой первый выпуск, я их искренне люблю. Вообще, помню всех своих учеников, — со слезами на глазах признаётся Оксана Анатольевна.

Сложнее всего, не скрывает учитель, ей даются выпускные вечера. Эмоции просто переполняют: волнение, грусть от расставания, слёзы, радость от осознания, что в каждом выпускнике есть частица твоей души, труда и характера.

Из личного архива

— Уже по традиции перед выпускными пьём с учителями валерьянку, — смеётся Вандышева.

Произнесённые на последних звонках и выпускных слова, взгляды, объятия оставляют след в сердце.

— И всплакнёшь, и задумаешься. Но я повторяю себе: детей нужно отпускать во взрослую жизнь! И делать это красиво, искренне, с любовью, — делится учитель.

Из личного архива

Она старается поддерживать связь с бывшими учениками: интересуется, кто куда поступил, где работает, чем увлекается. Немало детей пошли по стопам своего учителя — связали жизнь с биологией, стали врачами. Или педагогами.

— Мы проводим встречи выпускников, обожаю видеться со своими учениками. Хорошо, что сейчас есть соцсети, мы не теряем друг друга из виду. Приятно, когда они мне пишут сообщения. Бывает, кто-то короткую фразу оставит, а она заряжает тебя на целый учебный год, если не больше. Что может быть лучше, чем от учеников, которые много лет назад окончили школу, услышать: «Вы для меня, Оксана Анатольевна, пример». Думаю, это высшая похвала для учителя, — делится эмоциями Оксана Анатольевна.

Благодаря ученикам она всегда в тонусе — работа с детьми не отнимает, а добавляет энергии. Личные проблемы остаются за пределами школы.

— Когда приходишь сюда, начинается новая жизнь, которая длится 8-10 часов. Да, сложно, нужно много сил, энергии, труда. Но ради этого стоит жить. Учитель — это постоянный двигатель прогресса. Одна из профессий, которая позволяет человеку быть, а не казаться, — уверена Вандышева.