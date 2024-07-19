Атомная энергетика Финляндии находится в не самом блестящем состоянии. АЭС «Олкилуото-3», которую с великим трудом строили в течение восемнадцати лет, оказалась некачественной — авария следует за аварией.

ИА Регнум

АЭС «Ханхикиви-1», которую должен был строить для финнов «Росатом», умерла, так и не родившись: финны по собственной инициативе разорвали контракт с русскими. А тут ещё финская сторона решила окончательно пресечь контакты с «Росатомом», отказавшись от закупок российского ядерного топлива для АЭС «Ловииса».

Авария за аварией

С учётом отказа от российского газа, Финляндия особенно заинтересована в развитии атомной энергетики. Но отрасль испытывает серьёзнейшие проблемы, свидетельством чему служит затянувшаяся на 18 лет эпопея строительства третьего энергоблока «Олкилуото» — АЭС, расположенной на прибрежном острове в Ботническом заливе Балтийского моря.

Финны доверили эту работу французскому консорциуму Areva, и те настолько «качественно» справились со своей задачей, что помимо растянутого сверх всяких приличий срока строительства подарили заказчикам объект, на котором то и дело что-то выходит из строя.

Атомная электростанция «Олкилуото-3» официально была введена в эксплуатацию в марте 2022 года и с тех пор пережила уже целую серию разнообразных технических ЧП, приведших к кратковременным перерывам в производстве электричества.

Причина этих ЧП понятна — не может без сбоев работать заведомо проблемная конструкция, которую ввели в строй на двенадцать лет позже запланированного. Ведь Areva строила «Олкилуото-3» с многочисленными нарушениями, которые начали «вылезать» наружу сейчас, в процессе эксплуатации.

Причем, что характерно, как ни пытаются финны наладить работу своей единственной АЭС, ничего у них не выходит — сообщения о неполадках как поступали, так и продолжают поступать. Последний на нынешний момент инцидент такого рода имел место 3 июня: энергоблок работал в штатном режиме, однако неисправность турбины автоматически — в который уже раз — остановила производство электроэнергии.

16 июля финские энергетики подвели промежуточный итог всей этой серии аварий.

Оказалось, что за первые шесть месяцев текущего года три энергоблока «Олкилуото» произвели даже меньше электроэнергии, чем за соответствующий период прошлого года: 10 372 ГВт/ч против 11 030 ГВт/ч.

«На выработку энергии повлияло ежегодное техническое обслуживание реактора. Работы заняли больше времени, чем ожидалось», — сухо прокомментировали ситуацию в энергетической компании Teollisuuden Voima (TVO), являющейся оператором станции.

Распродажа остатков

Одним из результатов антироссийских действий властей Финляндии стало то, что в мае 2022-го компания Fennovoima заявила о расторжении контракта с входящей в госкорпорацию «Росатом» фирмой RAOS Project по строительству АЭС «Ханхикиви-1».

Соответствующий контракт был подписан в 2013 году, когда финны учли свои прошлые ошибки и отказались заключать новую сделку с совершенно дискредитировавшей себя Areva.

Проект предполагал сооружение одноблочной атомной электростанции на основе реактора российской конструкции ВВЭР-1200 поколения 3+, мощностью 1200 мегаватт. Церемония закладки котлована под новую АЭС состоялась 22 января 2016 года. В последующие годы шла подготовка площадки, а начать воздвижение непосредственно самой АЭС планировали в 2023 году, с вводом станции в эксплуатацию в 2029-м.

И вдруг всё резко закончилось — финны по собственной инициативе отказались от услуг русских и фактически отправили проект столь необходимой им АЭС в мусорную корзину.

Решение носило откровенно деструктивный характер, так как четыре энергоблока АЭС, обеспечивающих примерно треть от общей генерации электроэнергии в этой стране, были построены на стыке 70-80-х годов и не смогут долго оставаться в строю.

Блок «Олкилуото-3» смог заменить половину старых атомных мощностей. Вторая половина должна была бы замениться за счет «Ханхикиви-1», но эту возможность финны сами от себя отрезали.

Надгробным памятником загубленному проекту стала новость в начале июля сего года: Fennovoima готовится демонтировать постройки, оставшиеся после отказа от строительства. На территории находятся здания площадью около 100 тыс. квадратных метров, принадлежавшие бывшему поставщику оборудования, компании RAOS.

Налог на пустующие здания составляет около миллиона евро, а вместе с расходами на содержание зданий траты Fennovoima достигают еще больших размеров. В мае этого года в компании сообщили, что готовы начать переговоры о продаже участка — там хотят побыстрее избавиться от этой недвижимости, вдруг превратившейся в ненужный груз.

К слову, финская сторона, пытаясь снять с себя ответственность за столь откровенно идиотский разрыв контракта с российскими атомщиками, попыталась переложить вину на их плечи — якобы в RAOS Project сообщили, что смогут выполнить работу с большим отставанием от намеченного графика.

«Росатом», в свою очередь, обвинил финнов в одностороннем и беспричинном разрыве заключенной сделки. После этого между финской и российской сторонами проекта начались судебные баталии с требованиями миллиардных компенсаций, а проект «Ханхикиви-1» умер.

Сумеет ли Хельсинки найти нового подрядчика, который выстроит для Финляндии запланированную уже атомную электростанцию?

Конечно, финны могут обратиться снова к французам или к американцам. Но это означает большую потерю времени, так как все разрешительные процедуры, включая согласие правительства и парламента Финляндии, придется проходить с самого начала.

Впрочем, специалист по энергетике, главный редактор журнала «Геоэнергетика. инфо» Борис Марцинкевич в беседе с ИА Регнум рассказал об ещё одном варианте, которым финны потенциально могут воспользоваться.

Эксперт рассказывает о том, что южнокорейская компания Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP) выиграла тендер на строительство двух новых энергоблоков атомной электростанции «Дукованы» в Чехии.

На участие в этом проекте также претендовали российская «Росатом» и китайская компания China General Nuclear Power, но тогдашний чешский президент Милош Земан ещё в сентябре 2021-го подписал закон, запрещающий РФ и КНР участвовать в будущих ядерных проектах.

В итоге правительство Чехии рассмотрело предложения, сделанные французской фирмой EDF и KHNP (в тендере участвовала и американская Westinghouse, но она выбыла из конкурса из-за неудовлетворительной заявки еще на предварительном этапе), и пришло к выводу, что во всех отношениях лучшим является вариант корейцев.

Отмечается, что KHNP владеет «продвинутыми ядерными технологиями», отличается «высоким уровнем менеджмента», а кроме того, прослеживается высокая заинтересованность со стороны правительства Южной Кореи в успешном завершении проекта.

«Если финны согласятся обождать — например, до тех пор, когда «Евратом» утвердит южнокорейские технологии, они тоже могут обратиться к Республике Корея с просьбой выстроить у них АЭС. Это для Финляндии будет в сложившейся обстановке самый лучший вариант, но финнам придется подождать его воплощения.

Впрочем, у них есть и другой вариант. Недаром же Суоми в связи с ее нынешней политикой начали называть четвертой страной Балтии. Финны всегда могут воспользоваться примером прибалтов и сократить объемы своего энергопотребления за счет ликвидации промышленной базы», — иронизирует Борис Марцинкевич.

Украинский эксперимент

Финская энергетическая компания Fortum объявила, что с 15 июля прекращает импорт российского ядерного топлива на АЭС «Ловииса», построенную в 70-х советскими строителями по советским же технологиям.

Это означает, что энергетический гигант, контрольный пакет которого принадлежит государству, откажется от долгосрочного партнерства с «Росатомом». В дочерней компании «Росатома» ТВЭЛ, занимающейся поставками топлива, отметили, что «все политически мотивированные решения являются шагом назад в обеспечении безопасности АЭС».

Соглашения с «Росатомом» остаются в силе до конца этого десятилетия. Однако, по словам ответственного директора подразделения атомной энергетики Fortum Петры Лундстрем, компания не хотела бы полагаться на одного поставщика в будущем.

Сейчас бизнес-партнером Fortum стала американская Westinghouse. При этом переговоры о замене российского ядерного топлива также ведутся с французской компанией Framatome.

Борис Марцинкевич полагает, что не зря в Fortum берут столь значительный срок на выполнение своего намерения. Он отмечает, что в настоящее время на Украине ведется технологический эксперимент по замене ядерного топлива российского производства («родного» для всех типов украинских реакторов) на американские аналоги от компании Westinghouse.

В частности, в сентябре прошлого года на Украину прибыла первая партия топлива от Westinghouse, предназначенная для водо-водяного реактора ВВЭР-440 (строительство таких ректоров ведется с 1971 года) Ровенской атомной электростанции. Ранее реакторы этого типа использовали только российское ядерное топливо, прибывшая же партия произведена американо-шведским подразделением Westinghouse Electric Sweden.

В украинском минэнерго сообщили, что американское топливо будет работать в активной зоне реактора вместе с российским, с последующим полным его замещением.

«Величие этого дня — конец российской монополии в этом сегменте рынка ядерного топлива. И я очень надеюсь, что этот день откроет путь к быстрым санкциям против россиян в атомной энергетике», — сказал глава минэнерго Украины Герман Галущенко.

В ведомстве выразили надежду, что успех эксперимента снимет опасения стран ЕС по вопросу отказа от ядерного топлива из России.

В свою очередь бывший заместитель министра энергетики США, главный исполнительный директор Centrus Energy Дэн Понеман говорил, что Западу понадобится пять лет для замещения соответствующих поставок из России.

По словам Марцинкевича, финны дожидаются окончания экспериментов по замещению российского ядерного топлива на Ровенской АЭС. «Если эксперимент будет признан удачным, то у них отпадут последние сомнения, и они окончательно откажутся от продукции «Росатома». А пока они выжидают», — говорит специалист.

В целом намерение Fortum следует оценивать как частный случай глобального явления, тревожного для России — нас пытаются вытеснить с важнейшего рынка, где русские до сих пор пользовались непререкаемым авторитетом.