49-летний Андрей, участник СВО, был ранен во время штурма вражеских позиций. Как говорит сам мужчина, ему «отстегнуло ногу». Андрей долго лечился в Донецке, готовился к протезированию. Но процесс затягивался.

ИА Регнум

Вскоре мужчину перевели в белгородский госпиталь. Там Андрей сам нашёл сайт одного из ведущих московских центров, занимающихся изготовлением и подбором протезов. Списался с руководством. Вскоре к нему в госпиталь приехали специалисты центра, работающего по контракту с Минобороны, знающие специфику протезирования при минно-взрывных травмах конечностей.

Юристы центра помогли оформить необходимые документы, а врачи и реабилитологи занялись тем, чтобы Андрей снова смог ходить. Протез подбирали индивидуально, через три временных варианта.

Реабилитолог, сам на протезе, прошедший путь от лежачего больного к практически полноценной жизни, учил Андрея поворачивать ногу, разворачиваться, садиться. Сейчас мужчина уже ходит без посторонней помощи и рассчитывает вернуться к прежней работе на деревообрабатывающем комбинате.

Важно не затянуть с первым протезом

К 8 утра в окрестностях главного военного клинического госпиталя имени Бурденко в подмосковных Химках собираются десятки людей. Они приезжают пораньше, еще до открытия, чтобы не опоздать и не пропустить свою очередь. Потерявшие конечности, с временными протезами мужчины спешат к стационару. Участники СВО из разных регионов России стараются лечь на госпитализацию именно сюда.

«Здесь лучшие врачи. А еще здесь гораздо быстрее, чем в регионах, получают качественные протезы — бесплатно», — поясняет ИА Регнум приехавший из Тюмени Виталий, после ранения потерявший руку.

Качественные, говорит мужчина, — это индивидуально подобранные протезы, которые могут заменить по выполняемым функциям утерянные конечности.

«Не покрашенный «под кожу», как у манекенов, кусок пластика, а по сути электронная рука. За этим сюда и приезжают», — добавляет Виталий.

По данным Министерства обороны, бойцы в ходе СВО получают в основном минно-взрывные раны — около 70% среди общего числа ранений. Именно при таких ранах велик риск потерять ногу или руку.

По закону, после того как военнослужащий лишился конечности, ему положен протез. Оплачивается он Министерством обороны. Участники СВО могут протезироваться по линии Минобороны или полису ОМС — в рамках индивидуальной программы реабилитации.

Сегодня по всей России работают около 130 военных госпиталей. Как правило, в крупные специализированные доставляют самых тяжёлых раненых. Эксперты поясняют, что очень важно не затянуть с первичным протезированием, потому что чем больше времени прошло с момента травмы, тем сложнее будет адаптироваться человеческому телу.

«Глубокая диагностика»

Что касается технологии работы с протезом, сначала идёт подготовка оставшейся культи и тренировка мышц. Дальше — непосредственно протезирование. По индивидуальным характеристикам изготавливается протез соответствующего типа. На следующем этапе пациента учат пользоваться протезом, проводят тренировки. Ключевая задача — добиться, чтобы человек мог самостоятельно и максимально эффективно управляться с новинкой, сформировал нужные навыки.

Сроки протезирования конечностей определяются для каждого пациента отдельно, в среднем это 2-3 месяца. Сроки зависят в первую очередь от готовности культи и психофизиологического состояния раненого. И, разумеется, от наличия самих протезов — во многих регионах России их часто не хватает, это основное, на что жалуются бойцы.

Согласно лечебным протоколам, за первые два года пациент должен сменить в общей сложности три протеза, поскольку культя со временем уменьшается в объёмах. На практике же с этим возникают проблемы.

«В Минобороны ты получаешь протез на два года и должен его «сносить» за это время, замена не предусмотрена, техобслуживание тоже. Люди пользуются им 3–4 месяца, а потом культя изменилась, и они не знают, что делать», — поясняет ортопед военного госпиталя из Подмосковья.

К тому же от Минобороны выдаются протезы с окончательной гильзой, одним или максимум двумя лайнерами (чехол для культи). Лайнер тоже подбирается в момент протезирования, а когда культя худеет, его нужно менять под новый размер. Большой, не по размеру лайнер с протезом носить невозможно.

Эту проблема обсуждалась 21 октября во время стратегической сессии по проекту «Протезирование и реабилитация участников специальной военной операции», которая прошла в Федеральном бюро медико-социальной экспертизы Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. В сессии участвовала заместитель министра обороны, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилёва.

«По указанию министра обороны была проведена глубокая диагностика всех проблем действующей системы протезирования, сформированы текущий и целевой клиентские пути и предложены пути оптимизации указанной системы, а также разработан стандарт оказания услуг по протезированию лицам с ампутациями конечностей вследствие боевой травмы. Предложения были доложены и одобрены министром обороны», — рассказала замминистра обороны.

Задача в целом сформулирована как «покупка услуги протезирования» военнослужащих. Потерявший конечность человек должен получить не только протезы — основной и запасной. Ему также помогут с реабилитацией, адаптацией к протезу, необходимым дальнейшим наблюдением.

Деньги и сроки

Сегодня в России, по данным Минтруда, около 200 тысяч человек имеют протезы конечностей. В 2024 году в федеральном бюджете предусмотрено 58,8 миллиардов рублей на покупку, изготовление и ремонт технических средств реабилитации (в них входят и протезы).

Гражданские люди с инвалидностью в России могут получить протезы тремя способами. Первый — обратиться в Социальный фонд России (СФР), где протез закупят по госконтракту. Второй — самостоятельно купить протез и обратиться в тот же СФР за возмещением стоимости. Третий — получить электронный сертификат в государственном фонде и с этим документом идти к производителю или поставщику протезов, деньги из сертификата компания получит на свой счёт.

По отзывам россиян, лично столкнувшихся с протезированием, введение электронных сертификатов действительно ускорило процесс получения протезов. Но и здесь не обошлось без проблем. В октябре 2023 года Минтруд привязал расчёт стоимости компенсаций за протез к средним ценам по федеральному округу.

В результате этого в Москве суммы выплат уменьшились до «катастрофических размеров», писали в открытом письме члены Московской городской ассоциации родителей детей-инвалидов.

Кроме того, за счёт бюджетных средств не всегда можно получить нужный человеку протез. Согласно процедуре, в каждом конкретном случае разрабатывается индивидуальная программа реабилитации (ИПРА): если в неё не внесли необходимый протез, пациенту ничего не остаётся, как покупать его самому. Стоимость бионических (их еще называют роботизированными) протезов стартует от 400 тысяч и может доходить до 3-4 миллионов рублей.

Не всегда понятно и то, сколько придётся прождать, перед тем как удастся получить бесплатный протез. Строгие правила выдачи не прописаны, сроки зависят от региона страны, индивидуальной программы реабилитации и сложности изделия.

«Как правило, срок составляет 1-6 месяцев, но в ряде регионов увеличивается до полутора-двух лет. Получение максимально функционального протеза зависит от региона, а может быть затруднено из-за бюрократических или финансовых проблем», — рассказывал «Известиям» врач травматолог-ортопед, директор детского центра протезирования «Хочу ходить» Александр Колябин.

Российские разработки

До начала СВО в сфере протезирования в России, как и во многих других отраслях, преобладал импортный продукт. По данным на середину 2022 года, более 80% протезно-ортопедической отрасли России обеспечивалось продукцией из стран Европы, США и Китая. Но после введения санкций процесс получения протезов для потерявших конечности грозил затянуться на годы.

В то же время некоторые частные компании не стеснялись везти дешёвый «стандартный» товар из Китая — при том, что типовой протез не учитывает индивидуальных особенностей пациента и фактически бесполезен.

Сейчас же ситуация изменилась — в России появились отечественные современные высокотехнологичные протезы, которые можно получить бесплатно, говорит ИА Регнум заслуженный врач РФ, ортопед-травматолог Леонид Рассказов.

«Другое дело, что потребителей протезов становится больше — приходится подолгу ждать. Особенно это касается сложных, осуществляющих движение протезов, в которых можно практически нормально ходить, а не прихрамывать на негнущейся ноге», — отмечает Рассказов.

Еще тоньше, продолжает ортопед, — работа с протезами руки, с возможностью шевелить пальцами. Если предприятие, к примеру, изготавливает 30 подобных «рук» в месяц, а потребность гораздо выше, образуется длинная очередь.

В целом же российские предприятия, по словам Рассказова, в последние два года вышли в мировые лидеры по изготовлению бионических протезов. Это протезы с внешним источником питания, которые восстанавливают двигательные функции и мелкую моторику с минимальной потерей качества. По сути, полноценные технические устройства, призванные функционально заменить утерянную конечность.

Ещё летом 2022 года тюменские учёные разработали уникальный не уступающий зарубежным аналогам протез для человека с ампутированной ногой. «Умный» протез имеет 14 режимов работы и позволяет его обладателю бегать, играть в теннис, кататься на коньках и ходить на лыжах.

Управляется он через микропроцессор и автоматически подстраивается под обладателя. Кроме того, аппарат «ловит» споткнувшегося человека, не позволяя ему упасть. Заряжается ортопедическая конструкция от электросети, зарядки хватает на пять дней. При этом стоимость тюменского протеза — значительно ниже зарубежных аналогов: около 3 миллионов рублей.

В свою очередь в клинике Самарского государственного медуниверситета недавно прошли первые испытания «умного протеза», разработанного Центром компетенций Национальной технологической инициативы «Бионическая инженерия в медицине». Созданный в Центре 3D-биопринтер, аналогов которому нет в России, умеет печатать кожу, суставной хрящ, а также ткани, которые будут использоваться для восстановления кожных покровов после болезни или травмы.