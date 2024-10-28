28 октября в России отмечается День бабушек и дедушек. Дополнительного выходного в связи с датой нет, зато есть хороший повод укрепить семейные узы. По всей стране прошли концерты, флешмобы и выставки, посвящённые старшим поколениям.

ИА Регнум

День бабушек и дедушек еще в конце XX века начали отмечать в США и Польше, за ними последовали другие страны. А дальше всех пошли Нидерланды: местные цветочники, чтобы поднять продажи, придумали чествовать старшее поколение живыми цветами. Мотив обозначили высокий, с глубоким смыслом: подарок должен символизировать связь поколений, где корни — это бабушки и дедушки, а молодые ростки — их дети, внуки и правнуки.

Идея маркетологов прижилась, продажи цветов резко пошли в гору, а памятную дату начали отмечать по всему миру. Впрочем, в разных странах она выпадает на разное время.

В России День бабушек и дедушек отмечается с 2009 года, а дату для него, 28 октября, выбрали далеко не случайно. В прежние времена в конце октября славяне отмечали праздник Осенние Деды или Навья седмица, призванный укрепить связь поколений и объединить родственников.

Воспитание и деньги на мороженое

Восемь из десяти россиян проводили значительное время в детстве с бабушками и дедушками. Таковы результаты свежего опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«Бабушки и дедушки — это не только представители старшего поколения, но и, говоря языком науки, важные «агенты социализации», — отмечают аналитики ВЦИОМ. — Пока родители трудятся, зачастую именно старшие члены семьи дарят внукам свою любовь, заботу и мудрость».

Отмечается, что в современном обществе, когда мамы и папы пропадают на работе, им часто нужна помощь старших в присмотре за детьми. На этом фоне 51% опрошенных россиян уверены, что бабушки и дедушки должны стараться как можно больше времени проводить с внуками.

Иного мнения придерживаются 35% респондентов: они считают, что пожилые родственники должны думать в первую очередь о себе, своей жизни и заниматься тем, чем хотят. При этом сами пожилые россияне такой подход не разделяют: около 67% заявили о важности воспитания детей бабушками и дедушками.

Также опрос ВЦИОМ показал, что старшие поколения стали чаще помогать внукам деньгами, но реже обучают их трудовым и бытовым навыкам. Тем не менее, в целом «функции» старших остались прежними. Бабушки помогают в быту и читают внукам книги, а дедушки водят на прогулки, в спортивные секции и дают деньги на карманные расходы.

Социологи уверены: вовлечённость в процесс воспитания внуков не только облегчает жизнь молодым родителям, но и помогает строить отношения между разными поколениями, а также передавать семейные ценности.

«Многолетние исследования показывают, что наличие тесной эмоциональной связи с бабушками и дедушками позволяет решать сложные проблемы подросткового возраста — внуки чаще обращаются к ним за поиском решений в неоднозначных ситуациях, которые не готовы обсуждать с родителями», — говорит советник генерального директора ВЦИОМ Елена Михайлова.

Новые тенденции…

В российском обществе сегодня меняется роль бабушек и дедушек, отмечает в беседе с ИА Регнум профессор кафедры социологии семьи и демографии социологического факультета МГУ Александр Синельников: «старшие» видятся с «младшими» реже.

Среди причин эксперт называет тот факт, что многие пожилые россиянки продолжают работать: во-первых, из-за повышения пенсионного возраста, во-вторых, чтобы сохранить источник дохода.

«У них меньше возможностей сидеть с внуками, зато больше — помогать деньгами», — говорит собеседник издания.

Также своя роль, продолжает Синельников, играет миграция россиян по стране. Молодые люди часто уезжают на учёбу или работу в другие города, а их старшие родственники остаются дома — вдали от семей своих чад.

Кроме того, полагает собеседник ИА Регнум, сами родители внуков не всегда согласны, чтобы старшее поколение оставалось с детьми, потому что «хотят избежать вмешательства родственников». По этой причине богатые родители, к примеру, предпочитают нанимать нянь, которые не будут давать им советы насчёт воспитания детей.

… и традиционные ценности

Еще одну тенденцию отмечает семейный психолог, доцент Московского городского педагогического университета Лариса Овчаренко. По её словам, бабушки и дедушки становятся всё более современными. Это уже не стереотипные дедули в вытянутых «трениках» или бабули в платочках на лавочке.

Сейчас у старшего поколения, особенно в крупных городах, появляется всё больше возможностей, чтобы активно жить свою — посвящённую не только лишь внукам — жизнь, поясняет психолог ИА Регнум.

«Молодению» российских бабушек и дедушек способствует медицина, попутно появляется всё больше оздоровительных, образовательных и досуговых программ — вроде проектов «Московское долголетие» или «Серебряный университет».

«Но это не отменяет значимости взаимодействия бабушек и дедушек с семьей, — уверена Овчаренко. — Они по-прежнему важны своим внукам, у них по-прежнему стоит задача передавать опыт, ценности, важные знания следующим поколениям, социализировать их».