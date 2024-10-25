Родители учеников нескольких школ Перми пожаловались на то, что в школьных туалетах появились видеокамеры. Их повесили в школах № 1, № 42, № 77 и № 116. Такие же новости пришли на днях и из Ростова-на-Дону, где камеру обнаружили в туалете лицея № 56.

ИА Регнум

При этом подобными ноу-хау раньше уже отмечались администрации школ в разных регионах страны: в Калининграде, Каспийске, Тюмени, Самаре и Липецке. Судя по опубликованным фотографиям, в некоторых случаях камеры «смотрели» непосредственно на туалетные кабинки и писсуары.

После волны общественного возмущения видеокамеры в Перми убрали. При этом директор одной из школ заявил, что в туалете повесили муляж, который ничего не снимал, а служил «элементом контроля».

«Чтобы дети знали, что за ними есть контроль», — поясняет мотивацию коллег Зувайрижат Абдурахманова, завуч СОШ № 4 Каспийска, где тоже повесили камеры.

На вопросы, зачем следить за детьми в туалетах, в руководстве школ отвечают: для соблюдения порядка. В частности, чтобы школьники не курили в уборной обычные и электронные сигареты.

Директор лицея инновационных технологий № 36 в Набережных Челнах Лейла Адилова, тоже одобрившая камеры в туалете, утверждает: делается это с согласия и даже по просьбам родителей.

Мать московской школьницы Ирина рассказала ИА Регнум, что её дочь фактически не может зайти в туалет школы, потому что там постоянно курят старшеклассницы. Кроме того, в уборной уже не видно и следов недавно сделанного ремонта: взрослые дети развлекаются, круша стены кабинок и оставляя на обломках нецензурные надписи.

«Если там будет стоять камера, это будет сдерживающим фактором», — отмечает Ирина, уточняя, что устройство не должно быть направлено на «места, требующие особой приватности».

Закон и этика

Закон однозначно запрещает устанавливать камеры наблюдения в школьных туалетах. В распоряжении Минпросвещения РФ от 15.11.2019 № Р-116 говорится, что видеонаблюдение в школах проводится с целью «фиксации возможных противоправных действий», но перечень зон, в которых допустима установка камер, строго ограничен. Уборных в списке, естественно, нет.

Отдельный вопрос: куда пойдут записанные камерами видео? И кто даст гарантию, что после вероятных хакерских атак ролики не всплывут на сомнительных сайтах?

Но кроме закона есть и человеческая этика. Так, на запрос по поводу установки камер в туалете калининградской школы № 12 в местной мэрии отметили, что такие действия нарушают этические нормы и права школьников на частную жизнь.

«Комитетом по образованию не рекомендовано руководителям подведомственных общеобразовательных учреждений организовывать систему видеонаблюдения в туалетных комнатах», — подчеркнули в ведомстве.

Хотели бы взрослые, чтобы за ними наблюдали в уборной? Очевидно, нет. Почему же тогда позволяют себе унизительную слежку за детьми? И чего могут этим добиться? Бросят ли курящие школьники вредную привычку? Нет, просто найдут себе другое место, а заодно поймут, что в школе им не доверяют, — и в ответ не будут доверять учителям.

Попутно будут страдать дети, которые заходят в туалет по естественным надобностям: за ними ведь тоже следят, камеры не включаются в момент, когда кто-то закуривает сигарету или «растягивает» вейп. Многие дети просто перестанут ходить в туалет, будут терпеть. А это вредно для здоровья — и физического, и психического.

В результате школа станет местом постоянного унижения, ни о каком воспитании полноценных граждан в таких условиях говорить не приходится.

ЕГЭ и зеркальный потолок

Еще одной «инновацией» в вопросе слежки в школах стали зеркальные (хромированные) потолки. Об этом в беседе с ИА Регнум рассказала Екатерина, мать первоклассника одной из московских школ. В потолке можно разглядеть «все подробности», добавляет женщина.

«Ребёнок боится, что кто-нибудь зайдёт и его там увидит», — говорит Екатерина, поясняя, что мальчик не ходит в туалет, терпит до дома.

При этом, по словам собеседницы ИА Регнум, в школе объясняют подобные потолки требованиями СанПиН, но мама ученика таких нормативов в документах не нашла. Кулуарно Екатерине сказали, что такая мера якобы нужна при сдаче ЕГЭ, чтобы наблюдатели «контролировали» списывающих учеников. Но время сдачи ЕГЭ закончилось, а потолки и все сопутствующие проблемы остались.

Хорошо ещё, что не сделали зеркальные полы и кабинки из стекла, горько шутит женщина.

Нет нормального диалога

Сегодня новости о скандалах в российских школах появляются чуть ли не ежедневно. В Ростове-на-Дону детей едва не затоптали во время давки возле гардероба, дуршлаг на голове учительницы настолько взволновал некоторых впечатлительных родителей, что школьники остались без уроков русского, теперь же — камеры и зеркальные потолки в туалетах.

Очевидно, в школьном образовании назрел кризис, а мы видим отдельные его проявления. Одна из главных проблем, считает директор Центра оценки качества образования Борис Илюхин, состоит в том, что между родителями и руководством школ нет нормального диалога.

«Лучший способ решить проблему для школ — искать взаимопонимание с родителями», — отметил Илюхин в беседе с ИА Регнум.

Нормальный, а не чрезмерный контроль за детьми должен быть обоюдным процессом, добавляет он, в котором участвуют и родители, и учителя. Попытки же всё максимально зарегулировать, ужесточить правила лишь натыкаются на протесты школьников, вызывая конфликты и сопротивление.

Говоря о камерах в туалетах, Илюхин назвал их «странной историей».

«Если мы хотим получить осознанных граждан, которые уважают чужое имущество, то почему тогда только школа? Тогда надо камеры на каждом углу развешивать, не только для детей», — иронизирует собеседник ИА Регнум.

Унизительное реалити-шоу

Всё запретить или хотя бы ужесточить правила — самый простой путь. По нему и пошло руководство школ, устроившее унизительную и незаконную слежку за детьми в уборных.

Гораздо сложнее по-настоящему решать проблемы. Дети списывают? Нужно учить их не списывать, а понимать, для чего на самом деле нужны знания — не только для сдачи ЕГЭ.

И что хуже: если ребёнок спишет или выйдет из школы с поломанной психикой? На этот вопрос себе, видимо, не ответили авторы идеи развесить камеры в туалетах или сделать там зеркальные потолки. И эти же люди не поставили себя на место детей, вынужденных чувствовать себя героями позорного реалити-шоу.

Люди, задача которых — прививать школьникам уважение к другим и соблюдение общественных правил, сами их грубо нарушили. А главными пострадавшими остались дети.