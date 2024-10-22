По информации Росстата, цены на сливочное масло в стране выросли с начала года почти на 20%. Кроме того, в середине октября появились сообщения, что крупные производители сокращают выпуск продукции или вовсе приостанавливают отгрузку. Кто-то и вовсе начал выкладывать фото с пустыми полками супермаркетов, где раньше было аккуратно разложено расфасованное масло.

ИА Регнум

В свою очередь в Министерстве сельского хозяйства поспешили успокоить потребителей — никакого дефицита нет, рынок страны обеспечен сливочным маслом в полной мере. Как отмечает пресс-служба ведомства, с января по август 2024 года отечественные производители выпустили около 221 тысячи тонн продукта, «что примерно соответствует уровню прошлого года».

«С учётом роста производства сырого молока ожидается и увеличение объемов выпуска продуктов переработки по итогам текущего года», — говорится в сообщении Минсельхоза РФ.

В ведомстве подчеркнули, что к ним не поступала информация об остановке или сокращении производства масла.

В то же время, по информации СМИ, Минсельхоз всё же принимает меры по увеличению импорта сливочного масла из дружественных стран (Индии, Белоруссии, Ирана) — это должно насытить внутренний рынок и стабилизировать цены на продукт.

Дорожает всё

Тот факт, что масло дорожает, в Минсельхозе не опровергают. По версии ведомства, на рост цен повлияло «значительное увеличение потребления молочной продукции в стране вследствие роста доходов населения». Среди других причин называется рост объёмов производства продукции с использованием сливочного масла, а также повысившийся спрос со стороны бизнеса — предприятий гостинично-ресторанного сектора.

В свою очередь Федеральная антимонопольная служба (ФАС) видит причины роста цен в увеличении себестоимости масла, «в том числе вследствие увеличения затрат на закупку сырого молока и молочных жиров».

Рост себестоимости производства в целом привёл к подорожанию молочной продукции. В начале октября Национальный союз производителей молока (Союзмолоко) сообщал, что себестоимость сырого молока в России только в августе выросла в годовом выражении на 11,4%. Отраслевое объединение полагает, что поводом для этого стали рост стоимости кормов, повышение стоимости энергоресурсов, инфляция и ожидаемое дальнейшее повышение затрат на зарплаты.

Как отмечает заместитель председателя правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов, удорожание сливочного масла в России может быть связано с ростом себестоимости производства, повышением цен на импортное сырьё (на 10-20% с начала года), упаковку (на 10-15%) и логистику (на 30-35%), а также наценкой торговых сетей, составляющей более 70%.

«На цены также влияет рост ключевой ставки, дефицит кадров и проблемы с обслуживанием иностранного оборудования», — добавляет Леонов.

Государственные меры

За укрощение цен на сливочное масло может взяться государство, начав регулировать предельно допустимую розничную стоимость. По сообщению «Известий», вице-спикер нижней палаты ГД РФ Борис Чернышов попросил Минэкономразвития задействовать механизм установления предельной стоимости сливочного масла как социально значимого продукта.

Такой принудительный механизм уже распространяется на 24 продукта из списка товаров первой необходимости. По норме, если в течение 60 дней розничная цена на какой-либо социально значимый продукт вырастет на 10%, правительство может зафиксировать цены на 90 дней.

Однако на днях министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут сообщила, что применять меры госрегулирования в отношении цен на сливочное масло не планируется.

«Мы просто должны с вами увеличить объемы производства молока, причём с повышенной жирностью», — пояснила Лут.

За ситуацией также внимательно следит ФАС. Там отмечают, что организована работа по заключению на региональном уровне соглашений между органами исполнительной власти российских субъектов и хозяйствующими субъектами, цель которой — стабилизировать цены на социально значимые товары. А при выявлении необоснованного повышения цен будут применяться меры антимонопольного реагирования.

Как полагает Дмитрий Леонов, еще одной возможной мерой для купирования проблемы может стать уменьшение разницы между закупочной ценой товара и его стоимостью в магазине.

«Чтобы цены на полке росли минимально, необходимо, чтобы торговые сети вслед за поставщиками снижали собственную наценку», — подчёркивает эксперт.

Страна без масла не останется

Как можно сдержать цены на масло? Одним из вариантов, пусть и небыстрым, может быть сертификация фермерского молока, чтобы сбалансировать ситуацию за счет усиления конкуренции. Об этом в беседе с ИА Регнум рассказал руководитель направления анализа и прогнозирования макроэкономических процессов Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) Дмитрий Белоусов.

По его мнению, можно добиться ситуации, чтобы на рынке конкурировали производители из других регионов, потому что сейчас там довольно много региональных монополий.

В свою очередь директор Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович отмечает, что временное регулирование цен может быть полезно, чтобы получить возможность разобраться в ситуации.

«Так поступают многие страны, в том числе экономические развитые: на несколько месяцев фиксируют цену, выясняют причины и добиваются равновесия спроса и предложения», — сказал эксперт в комментарии ИА Регнум

В то же время, уверен Остапкович, дефицит сливочного масла россиянам не угрожает — как минимум по причине доступности импорта.

«У нас есть Белоруссия, есть Сербия, которые в случае необходимости дадут и масло, и молоко», — отмечает эксперт.

Кроме того, добавляет собеседник ИА Регнум, слова производителей о возможной остановке производства сливочного масла или сокращении его объемов не стоит воспринимать слишком серьёзно.

«Это типичная реакция предпринимательского бизнеса, чтобы их профинансировало, просубсидировало государство, — полагает эксперт. — Ничего они, конечно, не остановят».

В свою очередь Дмитрий Белоусов прогнозирует, что через некоторое время ситуация начнёт стабилизироваться. С ним согласен и Георгий Остапкович.

«Всё это мы проходили — и с яйцами, и с куриным мясом, и со свёклой, — напоминает он. — Это информационный повод недели на две, максимум на три, а дальше и Минсельхоз, и правительство разберутся с ситуацией».