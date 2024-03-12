Материалы с тегом «Минсельхоз»
Минсельхоз предложил установить запрет на экспорт сахара до конца августа
Минсельхоз России предложил запретить вывозить из страны тростниковый или свекловичный сахар, а также химически чистую сахарозу в твёрдом состоянии. Проект постановления опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Документом определяется, что запрет на экспорт будет действовать с...
12 марта 2024
Минсельхоз заявил, что Россия не заинтересована в продлении зерновой сделки
Россия не заинтересована в продлении зерновой сделки, так как у страны есть свои возможности по экспорту зерна. Об этом заявил глава Минсельхоза России Дмитрий Патрушев. «Нам эта зерновая сделка не очень интересна, у нас есть возможности свои по экспорту нашего зерна, от зерновой сделки они не...
29 февраля 2024
Россия увеличит экспорт зерна до 70 млн тонн в 2024 году
Россия в 2023-2024 сельскохозяйственном году (с июля 2023 года по 30 июня 2024 года) рассчитывает поставить за рубеж до 70 миллионов тонн зерна, заявил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным 20 февраля глава Министерства сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. «Рассчитываем, что в 2024 году...
21 февраля 2024
Патрушев открыл День сельского хозяйства на выставке-форуме «Россия»
В рамках Форума национальных достижений на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ 9 февраля открылся День сельского хозяйства. Как заявил на открытии мероприятия министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев, с 2000 года объём производства сельхозпродукции вырос на 87%, объёмы зерна и мяса...
9 февраля 2024