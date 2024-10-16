Москва, 17 октября, 2024, 00:09 — ИА Регнум. Более 70 процентов в среднем составляет размер наценки на сливочное масло в российских магазинах, сообщил 16 октября заместитель председателя правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов.

(сс) congerdesign Сливочное масло

Его слова приводит телеканал РЕН ТВ. В число основных причин резкого подъёма цены, как отмечает эксперт, входит увеличение себестоимости производства сливочного масла, а также подорожание сырья, логистики и упаковки. Леонов уточнил, что в августе 2024 года расходы производителей на закупку сырого молока и молочных жиров в среднем увеличились на 10-20 процентов по сравнению с январём.

Кроме того, за семь месяцев на 30-35 процентов возросла стоимость доставки готовой продукции, а на 10-15 процентов — затраты на упаковочные материалы. По мнению замглавы правления ассоциации, на ситуацию влияет рост ключевой ставки Банка России, дефицит квалифицированного персонала и трудности, связанные с обслуживанием импортного оборудования, которое используют при производстве сливочного масла.

Ещё одним фактором подорожания продукции является наценка, устанавливаемая торговыми сетям. Леонов добавил, что в настоящее время средняя розничная стоимость сливочного масла в торговых сетях и магазинах составляет 1040,7 рубля за кг, а оптовая — 606,4 рубля.

Как сообщало ИА Регнум, в январе Росстат опубликовал данные, согласно которым по итогам 2023 года больше всего подорожали яйца, помидоры и некоторые фрукты. Так, цена на куриное яйцо увеличилась за год на 61,4 процента, помидоры — на 51,1 процента, груши — на 48,3 процента, виноград — на 48,2 процента и бананы — на 46,9%. Также почти 50 процентов подорожал чеснок.

В апреле Федеральная антимонопольная служба России начала проверки крупнейших торговых сетей из-за цен на куриные яйца. Перед этим ведомство проверило производителей куриных яиц.