Житель Твери Геннадий уже неделю отменяет встречи — сидит дома с сыном-первоклассником. Мальчик заболел атипичной пневмонией, не успев отучиться в школе даже первую четверть. В Твери школы на карантин не закрывают, но в других областях России уже начали.

ИА Регнум

Возле поликлиник в российских городах стоят очереди из кашляющих людей. Сезонная вспышка ОРВИ совпала с началом хождения новой версии ковида, а также с распространением микоплазменной пневмонии. Получился опасный микс, а опыт пандемии коронавируса показывает, что лучше перебдеть, чтобы не допустить массового распространения инфекции.

На работу, в школу и детский сад с кашлем идти точно не стоит.

В 16 регионах страны уже объявлены предупреждения об опасности. В Алтайском и Камчатском краях, Вологодской, Омской, Томской, Ленинградской и Костромской областях, в Коми и Удмуртии Роспотребнадзор зарегистрировал резкий рост заболеваемости микоплазменной пневмонией.

Уровень заболеваемости в Томской области в три раза превысил средние показатели по стране. В Екатеринбурге из-за пневмонии на удалёнку перешли 29 школ из 168. В пяти школах Пскова ввели карантин, в Челябинской области его объявили в 27 учебных организациях. Уровень заболеваемости вырос в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, Кемеровской области и Красноярском крае.

В беседе с ИА Регнум академик Российской академии наук (РАН) Геннадий Онищенко пояснил: если ребёнок заболел, его отпускают из школы, а если в классе фиксируется сразу несколько случаев инфекции, класс нужно переводить на дистанционное обучение, то есть на домашний режим.

Как и в случае с COVID-19, распространение микоплазменной пневмонии началось с Китая. Детские больницы Пекина заполнены до отказа, похожая обстановка сложилась в соседнем Тяньцзине. Из Японии также приходит информация о резком увеличении числа заболевших. Специалисты всерьёз остерегаются начала новой пандемии.

При этом эпидемиологи пришли к мнению, что микоплазменная пневмония распространяется циклично. В разных странах циклы приходились на разные годы. В 2013 году массово болели Великобритания и Франция, в 2014 году Норвегия и Швеция. Цикличность связана с иммунным ответом на микоплазму, поскольку иммунитет действует два-три года, уточняют медики.

Сейчас микоплазменной пневмонией болеют в России, Китае, Японии, Норвегии, Британии, Франции и США.

Пневмония — острое воспалительное заболевание лёгочной ткани, которое вызывается разными инфекционными агентами: вирусами, бактериями, простейшими. В нынешнем случае возбудителем является микоплазма — крохотный микроорганизм, не имеющий жёсткой клеточной стенки, паразитирующий внутриклеточно. Известно более 14 видов микоплазм, у человека они могут вызывать заболевания не только дыхательной системы, но и мочеполовых органов, а также суставов.

Инфекция передаётся воздушно-капельным путем, причём, как правило, её вспышки совпадают с наступлением холодов. А еще распространению болезни способствует холод в квартирах, проблемы с началом отопительного сезона.

Микоплазма передаётся по воздуху во время чихания, кашля, при разговоре. В группе повышенного риска развития легочной инфекции — дети, люди с ослабленным иммунитетом и заболеваниями дыхательных путей (астмой, хроническими бронхитами). При этом микоплазменная пневмония чаще встречается у детей и подростков, а еще она быстро распространяется в коллективах с тесными контактами (дошкольных, школьных и студенческих группах, у военнослужащих).

Главный симптом микоплазменной инфекции — частый надсадный кашель. Инкубационный период длится до 14 дней. Начинается болезнь с насморка, боли в горле и общей слабости. Возникает озноб. Ситуация резко ухудшается через неделю болезни, когда инфекция опускается в лёгкие. Кашель не проходит, температура повышается до 38–39 градусов.

В лёгких при прослушивании с помощью фонендоскопа ничего не слышно. Это так называемая «немая пневмония» — диагноз можно поставить только на основании рентгена или КТ, а также сделав анализ на антитела к микоплазме.

Татьяна Смоленская, врач-терапевт, отработавшая весь период пандемии в ковидных госпиталях Москвы, наблюдала разные пневмонии на КТ. При микоплазменной пневмонии, рассказывает Смоленская ИА Регнум, воспаляется не сама ткань легкого — альвеолы, а интерстиции: прослойки соединительной ткани, капельные каналы. У больного нет мокроты, нечего откашливать. Но она очень угнетает иммунитет, от этого люди часто начинают болеть всем подряд. Во время пандемии коронавируса у пациентов, перенесших подобное воспаление лёгких, болезнь протекала очень тяжело, отмечает терапевт.

«В лечении нужны антибиотики, но не любые, а специально подобранные терапевтом или педиатром. Большинство антибиотиков направлены на фермент межклеточных стенок микробов и бактерий, а у микоплазмы нет межклеточных стенок, только мембрана, поэтому многие «стандартные» антибиотики не действуют», — указывает Смоленская.

Её коллега, врач-терапевт Игорь Алышев в разговоре с ИА Регнум связал большое количество диагнозов «микоплазменная пневмония» с тем, что за время ковида в большинстве больниц появилась аппаратура для диагностики, аппараты КТ. Раньше пациенту с кашлем просто назначали симптоматическое лечение, а теперь стало возможно диагностировать именно это заболевание, поясняет Алышев.

Профилактика микоплазменной пневмонии традиционна: мыть руки, носить маски, избегать больших скоплений людей в тесных помещениях. Микоплазмы неустойчивы во внешней среде, современные моющие и дезинфицирующие средства помогают их уничтожить.

В то же время микоплазменная пневмония очень коварна, в особенности в сочетании с ковидом. Академик Геннадий Онищенко подчёркивает: сейчас нужно внимательно следить за здоровьем детей, потому что в первую очередь именно они подвержены пневмониям, в том числе и микоплазменной. И ни в коем случае нельзя тратить время на самолечение, нужно сразу обращаться к врачам.