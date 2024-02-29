Материалы с тегом «Коронавирус»
Минздрав обновил и зарегистрировал вакцину «Спутник V»
Минздрав РФ зарегистрировал двухкомпонентную вакцину от коронавируса «Спутник V» с обновлённым составом. Об этом «РИА Новости» рассказал директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. «Обновленный «Спутник V» получил регистрацию, внесены соответствующие изменения в...
новость часа
29 февраля 2024
Гинцбург назвал ожидаемыми выводы о вреде зарубежных вакцин от COVID
Выводов о развитии осложнений, связанных с применением мРНК-вакцин от коронавируса, следовало ожидать. Об этом заявил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. Масштабное исследование показало, что использование вакцин от коронавируса Pfizer, Moderna и AstraZeneca может впоследствии...
26 февраля 2024
Роспотребнадзор не нашёл риска для жизни от коронавируса
Коронавирус сейчас не несёт значимого риска для жизни и здоровья людей, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова 9 февраля, выступая с лекцией на выставке «Россия». «Мы сразу говорили, что он обретёт сезонный характер, он встанет на своё место, он перестанет быть таким злым и агрессивным», —...
9 февраля 2024
Вирусолог назвал потенциально самый опасный в мире вирус
Вирус птичьего гриппа мог бы претендовать на звание «возбудителя следующей пандемии», заявил «Газете.Ru» вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков. «Специалисты понимают, какая сила стоит за птичьим гриппом, поэтому по поводу него существует максимальная...
30 января 2024
«Болезнь Х»: мир готовят к новой пандемии?
Неизвестную смертоносную «болезнь Х» обсудят на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в швейцарском Давосе 17 января, сообщили на сайте организации. «Сессия связана с устойчивостью и жизнестойкостью систем здравоохранения и инициативой Всемирного экономического форума по совместному эпиднадзору»...
14 января 2024
Глава ВОЗ призвал носить маски и прививаться от COVID-19
Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус на своей странице в социальной сети Х (бывшая Twitter) призвал использовать маски и делать прививку от COVID-19 из-за увеличения числа случаев заболевания. «Число респираторных заболеваний, вызванных COVID-19, гриппом и другими...
5 января 2024
Учёные связали смерть 17 тыс. больных COVID с применением гидроксихлорохина
Смерть почти 17 тысяч человек в шести странах во время первой волны пандемии коронавируса могла быть связана с приёмом противомалярийного препарата гидроксихлорохина, к такому выводу пришла группа исследователей из Франции. Результаты исследования опубликованы в журнале Biomedicine &...
5 января 2024
Таиланд не будет вводить ограничения для туристов, заявил посол
Таиланд не намерен вводить ограничения для туристов из России в связи с ростом заболеваемости COVID-19, о котором сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом 2 января заявил посол Таиланда в Москве Сасиват Вонгсинсават. «Нет, поскольку ситуация с COVID-19 сейчас отличается от...
2 января 2024
Евросоюз рискует потерять более $2 млрд из-за вакцины от COVID-19
К февралю 2024 года страны Евросоюза могут лишиться до $2,2 млрд из-за истечения срока годности препаратов против коронавируса, сообщила газета Financial Times со ссылкой на данные аналитической группы Airfinity. Как утверждает автор, Великобритания, Франция, Испания и Италия уже потеряли около $1...
новость часа
2 января 2024
В мире заболеваемость COVID-19 выросла за месяц более чем на 50%
Согласно данным ВОЗ, в мире почти за месяц число случаев заболевания COVID-19 увеличилось на 52%. На 17 декабря во всём мире было зарегистрировано более 772 млн подтверждённых случаев и более 7 млн летальных исходов. Так, с 20 ноября по 17 декабря по сравнению с предыдущим 28-дневным периодом было...
23 декабря 2023
Роспотребнадзор: введенный в Петербурге масочный режим касается учреждений
Масочный режим, введённый 20 декабря в Санкт-Петербурге, касается только учреждений, в которых планируют проводить массовые мероприятия, а также медицинских и социальных учреждений. Об этом сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по городу. Специалисты пояснили, что указания по ношению...
20 декабря 2023
Канцлер Германии Олаф Шольц заразился коронавирусом
Канцлер Германии Олаф Шольц сдал тест на коронавирус, оказавшийся положительным. Об этом политик написал в соцсети X (бывшая Twitter). «Это явно не тот сюрприз, который меня обрадовал. Свежий тест на COVID-19 показал две линии. В случае небольшого количества симптомов я рассчитываю на лёгкое...
18 декабря 2023
Попова оценила необходимость введения ограничений из-за коронавируса
Коронавирус сегодня не требует жёстких и обязательных мер ограничения, заявила 18 декабря глава Роспотребнадзора Анна Попова. «Ковид лёгкий — наверное, нет, ковид, который не требует мер ограничения, — это да, вынужденных и обязательных», — сказала она в эфире радио «Комсомольская правда», отвечая...
18 декабря 2023
В Евросоюзе выбросили не менее 215 млн доз вакцин против COVID-19
Страны ЕС утилизировали из-за ненадобности не менее 215 млн доз вакцин против коронавируса стоимостью €4 млрд, пишет газета Politico. Согласно анализу издания, по меньшей мере 215 миллионов доз вакцин против коронавируса, закупленных странами ЕС во время пандемии, были выброшены, что, по некоторым...
новость часа
18 декабря 2023
Терапевт назвала главную ошибку, которую совершают заболевшие простудой
Заболевшие ОРВИ должны помнить, что их самая главная и единственная защита — это иммунная система. Об этом корреспонденту ИА Регнум 17 декабря заявила врач-терапевт высшей квалификации Людмила Лапа. Ранее врач-терапевт Александр Лаврищев перечислил ошибки, которые совершают люди при лечении...
новость часа
17 декабря 2023
РХБЗ: экс-глава ЦРУ оказала влияние на расследование причин коронавируса
Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил на брифинге 11 декабря, что бывшая глава ЦРУ Джина Хаспел оказалась в числе американцев, оказавших влияние на расследование причин пандемии коронавируса. Список...
11 декабря 2023
Минздрав зарегистрировал обновлённую вакцину «Спутник Лайт»
Министерство здравоохранения зарегистрировало вакцину «Спутник Лайт» для профилактики новой коронавирусной инфекции с обновленным антигенным составом. Об этом 11 декабря сообщили в пресс-службе ведомства. «Антигенный состав был обновлён по заданию Минздрава России подведомственным министерству...
11 декабря 2023
Минздрав согласовал обновлённый состав вакцины «Спутник Лайт»
Министерство здравоохранения согласовало обновление состава вакцины против коронавируса «Спутник Лайт», изменения внесены в инструкцию по применению, заявил 10 декабря директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. «Минздрав всё согласовал, внесены изменения в...
10 декабря 2023
Выявлено опасное последствие микоплазменной пневмонии
Человек, перенёсший микоплазменную пневмонию, может столкнуться с осложнениями при заражении коронавирусом. Об этом в беседе с ИА Регнум рассказал врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов. Ранее Роспотребнадзор подтвердил случаи заболевания в стране микоплазменной...
6 декабря 2023
У переболевших COVID-19 выявили снижение мозговой активности
Российские учёные исследовали активность мозга у пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию, и обнаружили, что COVID-19 влияет на активность левого полушария мозга, отвечающего за речь, из-за чего у переболевших возникали речевые дисфункции, включая проблемы с подбором слов. Об этом 1 декабря...
1 декабря 2023