22 октября в Казани стартовал саммит БРИКС, организации, включающей в себя практически всех лидеров развивающегося мира — или, как его еще называют, глобального Юга. Главы государств не упускают возможности переговорить друг с другом на полях саммита — раз уж все они тут так удачно собрались.

ИА Регнум

Президент России Владимир Путин начал встречи даже не с первого, а с нулевого дня саммита. 21 октября он провёл переговоры с президентом Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мохаммедом бен Заидом аль Нахайяном.

Есть мнение, что Эмираты — страна с населением 10 миллионов человек и территорией в две Московские области — не является важным партнёром для России. Что дела арабского мира нужно обсуждать с главной арабской страной — Саудовской Аравией, именно она должна входить в Совет директоров многополярного мира — то есть БРИКС. Но это мнение ошибочно.

Во-первых, Владимир Путин обсуждает и будет продолжать обсуждать международные дела со своим важным и уважаемым партнёром, кронпринцем (и де-факто правителем) Саудовской Аравии Мохаммедом бин Салманом. Между прочим, большим приятелем Мохаммеда бен Заида аль Нахайяна. Во-вторых, Королевство Саудовская Аравия (КСА) рано или поздно войдёт в БРИКС — сейчас оно фактически находится на пороге вступления в организацию.

«Государственное телевидение КСА уже не раз сообщало, что Саудовская Аравия является частью БРИКС. После чего отыгрывало назад и утверждало, что еще, мол, не все формальности соблюдены. Москва тоже исходит из того, что для членства нужно лишь выполнить ряд процедур», — поясняет ИА Регнум политолог-международник, эксперт РСМД Елена Супонина.

Затяжка отчасти связана с торгом, который Эр-Рияд ведёт с американцами вокруг заключения нового стратегического соглашения. Дело в том, что раньше союзнические отношения между КСА и Вашингтоном основывались на принципе «нефть в обмен на безопасность». Сейчас этот принцип размыт — у США достаточно собственной нефти, а Эр-Рияд уже не рассматривает американцев как эксклюзивных и, главное, стопроцентно надёжных «поставщиков» безопасности. Поэтому нужно новое соглашение, и сейчас стороны находятся в процессе торгов. Пока это соглашение не оформлено, Эр-Рияд будет рассматривать своё членство в БРИКС как козырь на переговорах с американцами.

Торги не закончены, поэтому Эмираты вполне могут представлять саудитов и арабский мир в целом. Но это отнюдь не означает, что роль ОАЭ сводится исключительно к передаточному механизму: Абу-Даби является вполне самостоятельным игроком — и крайне интересным для Москвы.

«Не стоит недооценивать важность Эмиратов для России. Наш товарооборот с ОАЭ гораздо выше, чем с КСА», — напоминает Елена Супонина. В 2023 году цифра составила 11 миллиардов долларов. При этом сейчас есть сложности, о чём заявил президент Путин.

«Несмотря на трёхкратный рост за последние три года товарооборота, всё-таки в течение последних семи месяцев мы наблюдаем некоторую коррекцию в сторону снижения», — отметил российский лидер.

Очевидно, свою роль в этом снижении сыграли Соединённые Штаты и американские санкции.

«Самая большая проблема в отношениях с Эмиратами, как и со многими другими участниками БРИКС — это давление со стороны Соединённых Штатов Америки. Они давят нагло, беспринципно, за всеми следят — и это создаёт определенные трудности», — говорит Елена Супонина.

Поэтому Москва и Абу-Даби сейчас заинтересованы в выработке механизмов ухода от этой слежки.

Также Объединённые Арабские Эмираты крайне важны для России в силу их географического положения. ОАЭ — важнейший транспортный хаб, активно вовлечённый в мировые торговые процессы.

Абу-Даби играет большую роль в построении новых каналов мировой торговли. В свою очередь, для самих ОАЭ это вовлечение диктует и некоторые правила поведения — в частности, связанные с диверсификацией внешних связей.

«Эмиратам важно быть в тех сообществах, где присутствует Китай, Индия, Россия и другие государства», — отмечает Елена Супонина.

То есть государств, которые выстраивают многополярный мир и в качестве «членов Совета директоров» пишут его правила. Соответственно, зависимые от мировых процессов страны, как ОАЭ, обязаны сидеть за столом — тем более если их международный вес (а это второе по уровню влияния арабское государство в мире) позволяет им на это место претендовать.

И Россия этим весом тоже пользуется — например, в украинском вопросе.

«ОАЭ продолжают посредничать в гуманитарных вопросах украинского конфликта. В том числе и в деле обмена пленных. Этим же занимаются Турция, Саудовская Аравия и ряд других стран. Важно, что тут нет какой-то конкуренции посредничеств — скорее синергия усилий, дающая результат», — говорит Супонина в беседе с ИА Регнум.

На днях при посредничестве Абу-Даби произошёл очередной обмен военнопленными, по итогам которого домой вернулись 95 российских бойцов. В свою очередь Эмираты пользуются и международным влиянием России. На встрече Мохаммеда бен Заида аль Нахайяна с Владимиром Путиным наверняка шла речь и об ирано-израильском конфликте, эскалация которого невыгодна ОАЭ.

«Арабы исторически относятся к Ирану настороженно, но Эмираты развивают торговое партнёрство с Исламской Республикой. И, конечно же, выступают против любых планов военных действий, которые могли бы вылиться в большую войну между Ираном и Израилем», — считает Елена Супонина.

При этом все понимают, что предотвратить эскалацию может лишь Иран, если Исламская Республика будет и дальше игнорировать попытки израильского премьера Биньямина Нетаньяху втянуть ее в войну. А игнорировать с каждой новой провокацией Тегерану становится всё сложнее, поэтому нужно, чтобы его кто-то убеждал и дальше это делать. А кому ещё убеждать, как не ближайшему партнеру в области военно-технического сотрудничества — России?