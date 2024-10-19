18 октября президент России Владимир Путин принял участие в открытии Делового форума БРИКС, а также провёл своего рода пресс-конференцию с руководителями ведущих СМИ стран — участниц организации.

ИА Регнум

Путин ответил на вопросы о двусторонних отношениях, о ходе СВО — ещё раз подчеркнув, что Россия свои территории отдавать не будет и всякие заморозки ей неинтересны: лишь полное и долгосрочное решение конфликта.

Глава государства подчеркнул заинтересованность России в том, чтобы завершить конфликт на Украине как можно быстрее, но определять сроки — сложная и контрпродуктивная вещь.

Кроме того, президент очертил своё видение будущего БРИКС. Очертил, по сути, тремя ключевыми тезисами.

Не антизападный блок

Первый тезис касался внешнего позиционирования БРИКС. Некоторые российские и западные эксперты называют его чуть ли не антизападным блоком развивающихся стран, целью которого является размывание Pax Americana. Владимир Путин же привёл определение, которое, по его словам, использовал его индийский коллега Нарендра Моди.

«Он сказал, что БРИКС — это не антизападное объединение, оно просто «не западное». Это очень важно, в этом есть очень большой смысл, то есть БРИКС никому себя не противопоставляет», — пояснил российский президент.

На Западе, однако, разницы между «антизападным» и «не западным» не видят.

«Парадокс в том, что американцы, британцы и некоторые другие очень хотят представить эту организацию именно таким образом (как «антизападную»). Дошло до того, что на днях один из обозревателей британской Times начал дискуссию, может ли в перспективе БРИКС превратиться в некий военный союз. Совершенно пустая дискуссия, но понятно, с какими целями её начали», — говорит в беседе с ИА Регнум политолог-международник, эксперт РСМД Елена Супонина.

Одной из целей является, по сути, внутренняя мобилизация. Штатам и их союзникам крайне тяжело смириться с существованием объединения, в котором Америка бы не доминировала.

«БРИКС — не антизападный по замыслу, но Запад его таким воспринимает, потому что БРИКС предлагает альтернативы. А конкуренцию никакой монополист не любит», — рассказывает ИА Регнум политолог Антон Хащенко.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3923832" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> БРИКС себя никому не противопоставляет

Тем более речь об объединении, которое по совокупному потенциалу уже превосходит те, где доминирует Америка. Совокупный ВВП БРИКС (без учёта стран, которые присоединятся в ближайшие годы) составляет 40% мирового ВВП, поясняет ИА Регнум глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович. А совокупный ВВП «Большой семерки» во главе с США уже давно составляет менее 30% от мирового ВВП». Вашингтон же чётко следует принципу «если ты не с нами — ты против нас».

Однако Москва и её партнеры видят мир отнюдь не чёрно-белым.

«БРИКС не позиционируется именно как организация для борьбы и вытеснения кого-то откуда-то. Это проект по выстраиванию новой системы международной торговли. Системы, альтернативной той, которая сформировалась после Второй мировой войны — с опорой на доллар и американскую экономическую мощь. Сейчас мы видим, что эта система используется для политического доминирования Вашингтона», — продолжает Мендкович.

И развивающимся странам участвовать в формировании этой новой системы интересно — в отличие от участия в блоке, целью которого является тотальное противостояние Западу. Поэтому все заявления о «антизападном» характере БРИКС распространяют те, кто хочет дискредитировать организацию. Такова еще одна — и, пожалуй, главная цель дискуссии об агрессивном противопоставлении БРИКС и коллективного Запада.

Нет иерархии

Еще одним нарративом врагов БРИКС является противопоставление членов организации. Они дают понять, что БРИКС, по сути, ничем не отличается от коллективного Запада — там такая же иерархия. И Россия, мол, совершив поворот на Восток, чтобы не быть младшим партнером Запада, лишь сменила старшего партнера с США на Китай.

Путин — и в этом был его второй ключевой тезис — с этим не согласился.

«Отношения с Китайской Народной Республикой строятся на равноправной основе с учётом интересов друг друга. Это не пустая штампованная фраза, так и есть на самом деле», — заявил президент.

Мифы о старших и младших партнерах разгоняют те, кому не нравится сотрудничество между нашими странами, считает Антон Хащенко. Обычно такое мифическое неравноправие в отношениях аргументируется разными размерами экономик. При этом не все понимают, что размер китайской экономики во многом зависит от численности населения. А если сравнивать ВВП на душу населения (хоть номинальный, хоть по ППС), то оказывается, что Китай уступает России».

В то же время отношения младшего-старшего партнера всегда напрягают первых, а также приводят к стратегическому высокомерию и эгоизму вторых. Ни Москве, ни Пекину эти токсичные взаимоотношения не нужны — прежде всего потому, что государства нуждаются друг в друге.

«Китай — вторая по населению страна мира (в 2024 году Китай обошла Индия. — Прим. Ред.). Мы стремимся к освоению этого рынка на фоне схлопывания и стагнации рынков в Западной Европе», — говорит Никита Мендкович.

Китаю же нужны российские ресурсы, политическая поддержка и крепкий, надёжный тыл на его северо-восточных рубежах, особенно в преддверии неизбежного столкновения с США.

Более того, очерченная Путиным формула взаимоотношений между Москвой и Пекином лежит в основе всей структуры БРИКС и коммуникации между её членами.

«В этом объединении даже нет чётких структурных принципов. Кто-то уверен, что это плюс, другие говорят, что минус, поскольку присутствует некая аморфность. Но благодаря этому-то в БРИКС и уживаются страны, которые находятся даже в сложных отношениях друг с другом. Возьмём Индию и Китай, Эфиопию и Египет. Между ними очень сложные отношения, однако в рамках БРИКС они взаимодействуют и всё идет хорошо», — отмечает Елена Супонина.

Взаимодействуют потому, что на основе равноправия и взаимного уважения, как выясняется, очень легко находить компромиссы и взаимовыгодные решения.

По словам Антона Хащенко, в лице БРИКС появилась неподконтрольная Западу площадка для принятия и согласования политических решений между странами, претендующими на глобальное и региональное лидерство. Площадка, которая не устанавливает никаких требований к внутреннему устройству государств-участников. Никакой насильственной стандартизации политических систем и режимов, никакого выкручивания рук — внутри границ живите, как хотите.

То есть, как сказал Путин, «равноправная основа с учётом интересов друг друга», чего нет в том же НАТО.

Качество, а не количество

Третьим тезисом Путина был вопрос расширения организации. По словам главы государства, на сегодняшний день три десятка стран хотят стать членами БРИКС.

«Учитывая, что БРИКС сейчас развивается, расширяется, в том числе за счёт стран НАТО — как Турция, это проект с очень богатым будущим. США пытаются ему противодействовать, но он будет дальше развиваться и включать в свою орбиту всё новые и новые страны», — уверен Никита Мендкович.

Очередь из кандидатов подчёркивает статус организации, поэтому дверь перед ними никто не закрывает. Однако, в то же время, и не спешит раздувать организацию.

«Мы будем аккуратно в этом отношении действовать, руководствуясь двумя принципами: первый из них — это многосторонность, а второй — всё-таки эффективность работы организации. То есть, увеличивая количество членов организации, мы не должны свести к минимуму эффективность работы самой структуры», — пояснил российский президент.

Также не стоит забывать, что в БРИКС, выстроенной на основе равноправия, существует консенсусный процесс принятия решений. И чем больше стран в блоке, тем сложнее найти консенсус. Особенно в случае, если среди членов окажутся те, кому по факту компромисс не нужен.

«На данном этапе нам нужно в первую очередь развивать текущее сотрудничество среди действующих членов, а не гнаться за количеством. Да и по-хорошему нам нужны государства-единомышленники в части принципов и подходов к справедливому мироустройству. Конъюнктурщики и тем более «троянские кони» нам ни к чему», — говорит Антон Хащенко.

Поэтому Москва сейчас разрабатывает некий промежуточный формат участия для желающих вступить в БРИКС.

«Мы сейчас вместе с коллегами … вырабатываем такую категорию, как страны — партнёры БРИКС», — отметил Владимир Путин.

Чтобы развивающиеся страны могли — если они, конечно, хотят — эффективно и безболезненно для всех подключиться к усилиям БРИКС по созданию нового, куда более справедливого миропорядка.