— Вон, видишь? Говорю тебе, поля снизу-доверху изрыты траншеями украинцев, а внутри у них всё в бетоне и металлом запаяно, — сбавив скорость своей легковушки и описав правой рукой несколько кругов в воздухе, рассказывает Павел Сидоров.

ИА Регнум

Вместе с женой Аллой они — единственные на этом направлении волонтёры, которые ездят из родной Макеевки (ДНР) в так называемую «красную зону» — место повышенной опасности, территорию боевых действий, где можно запросто нарваться на вражеский дрон или кассетный боеприпас. Совсем недавно тут стояли, глубоко окопавшись, целые полчища ВСУ.

— Помню, осенью — и особенно зимой, такую картину: из земли торчат печные трубы, а из них, не переставая, валит густой дым, — трижды перекрестившись на ходу, продолжает рассказ Павел. — Да так плотно, что конца-края не видно.

— Мне казалось, мы их отсюда никогда не выкурим, — подхватывает беседу супруга Алла. — Как тараканы расползлись, Господи помилуй!

Именно в этих краях находится конечная цель нашего маршрута — Валерьяновка. Крохотная деревенька в тридцати километрах от центра «города-крепости» и важнейшего логистического узла Угледара, который после двух с половиной лет тяжелейших боёв освободила российская армия.

И хотя сама Валерьяновка вернулась в Донецкую Республику ещё в 2022 году, селяне всё это время фактически были отрезаны от цивилизации, буквально застряв на линии огня: при попытке эвакуироваться в близлежащую Волноваху беженцев почти неминуемо ждала гибель от вражеских обстрелов. Тем не менее, часть жителей всё же разъехалась — по пунктам временного размещения или на территорию «большой» России. Тем же, кто остался, Павел и Алла время от времени, когда наскребут по сусекам, привозят вещи первостепенной важности — воду, еду и одежду.

Всего этого здесь очень не хватает.

— Ну что, сразу по пути к Ольге заедем? — советуются между собой волонтёры.

Через пару минут машина паркуется во дворе ничем не примечательного жилища. Перед нами простой покосившийся домик — такие тут встречаются чуть ли не на каждом шагу. У порога, прихрамывая, встречает женщина средних лет. На лице — печать бесконечной усталости. Но при виде старых друзей в глазах загорается огонёк робкой надежды.

— Павлик, Аллочка, дороги мои, — хозяйка крепко обнимает гостей. — Господи, благослови! Как слышу скрип колёс, сразу знаю — это вы.

Пока Павел вынимает из своего уставшего от дорог автомобиля мешки с гуманитаркой, Ольга Волкова перекидывается новостями с Аллой.

Марк Драницын ИА Регнум Ольга Волкова

— Да вот уже полгода пенсию получить не можем. После переоформления обещали в сентябре, но в сентябре снова ничего. Меня там уже руками-ногами встречают: «Вы снова по поводу Максима Волкова»? Говорю — да. Отвечают, что в октябре всё будет. Но октябрь уже наступил.

Максим — сын Ольги, у него вторая группа инвалидности. Парню 25 лет, но из-за врождённой болезни по уровню развития он едва походит на первоклассника. Положенную от государства пенсию пока не дают — из-за бюрократических проволочек семью месяц за месяцем футболят компетентные органы.

— Максимка недавно стихи научился писать, разучиваем теперь. Только вот с питанием проблема. Еды не хватает. Да, в общем-то, всего не хватает. Угля нет. Сейчас вот холода на носу, а топить нечем. Спасибо, опять, Алле и Паше — они в прошлом году нам плёнку целлофановую дали, мы ею окна обили. В этом году не знаю, что будем делать. Муж у меня получает десять тысяч. Так и живём.

Спасаясь от войны, Ольга перевезла семью из Егоровки, которая находится ещё ближе к Угледару, чем Валерьяновка. На месте родного посёлка осталась выжженная земля.

— Солдатики сказали, что там осталось ровно три хаты. Да и то, скорее, не сами хаты, а их очертания. А живём мы у родственников, это их дом. И не знаем, а вдруг он им самим понадобится — что тогда делать, куда бежать? — Ольга едва сдерживает слёзы.

И будто мало всех этих свалившихся на голову проблем, примерно месяц назад ещё и колодец окончательно пересох. Теперь питьевую воду брать попросту неоткуда.

Марк Драницын ИА Регнум

— Вон, даже ложечки не наберётся, — Ольга приподнимает деревянную крышку ямы. — Только ореховые листья внизу барахтаются. Спасибо ребяткам-военным, они всегда помогают — и воду привозят, и едой делятся.

В ответ Ольга всегда старается угостить наших бойцов орехами, которых, в отличие ото всего остального, здесь в изобилии.

— Те, конечно, для виду возьмут горсть, дабы хозяйку не обидеть. Но понимают, что орехи ей и самой нужны — вещь-то сытная, калорийная, — шепчет мне на ухо Алла. — Она и нам сейчас предложит.

Действительно, когда мы уже собирались уезжать, Ольга вышла на крыльцо с небольшим мешочком припасов.

— Алла, Павлик, детишкам своим возьмите хоть немного! — протягивает подарок сердобольная селянка.

Внутри виднеется не только характерная скорлупа, но и кожура сладких перцев — скромные плоды, выращенные на маленьком огороде. Удивительное, конечно, дело — Ольге самой приходится сводить концы с концами, а она гостей потчует. Скромно, чем Бог послал, но искренне и от души.

Следующая остановка — в сотне метров отсюда, почти за поворотом. На этот раз у хижины встречает стая крикливых гусей. «Га-га-га, га-га-га, га-га-га», — громко, даже злобно выкрикивают они хором свои непонятные ругательства.

— Они меня уже извели — ну где уже, спрашивают, наши волонтёры? Я им даю телефон и говорю, мол, сами им и звоните, а то неудобно людей тревожить, — говорит Мария Гевало.

Марк Драницын ИА Регнум Мария Гевало с семьёй

Расспросами о волонтёрах её извели, конечно же, не гуси (по крайней мере, на них пока никто не жаловался), а родные дети. Их в семействе шестеро. Самые маленькие в этой бригаде неунывающей ребятни всегда ждут Пашу и Аллу больше, чем среднероссийский ребёнок — деда Мороза.

— Богдана, что сказать-то нужно? — мать семейства журит белокурую девчонку лет шести.

Поначалу та, с присущей ей детской наивностью, вцепилась в коробку конфет. Но поняв, что это, наверное, невежливо, тут же поправила причёску, улыбнулись всеми молочными зубами и, как ни в чём не бывало, звонко отчеканила: «Большое спаси-и-и-бо!». Намеренно растянув несколько гласных в конце своей искренней благодарности.

— А ты-то куда, тебе вообще по рукам надавать надо, а не сладостями тебя кормить, пакостник! — Мария отчитывает брата Богданы, десятилетнего Кольку, который с хитрым прищуром оглядывает свои подарки. Кажется, ему все эти грозные обвинения ни капельки не страшны. Коля, как настоящий джентльмен, жмёт руку мужскому составу команды, отходит немного в сторону и торжественно заявляет: «Я, вообще-то, дров нарубил, я заработал!»

Марк Драницын ИА Регнум Богдана

У Марь Иванны в этот момент по лицу пробежала бледная тень, которая быстро переродилась в багровый от злости румянец.

— Я тебя сейчас сама нарублю, гадёныш ты эдакий! Кто нам летнюю кухню спалил, а? На неё когда заработаешь, негодник?

Оказывается, мальчонка накануне переиграл со спичками и сжёг пристройку — нечаянно, разумеется. И за свою шалость наверняка получил сполна. А после такого уже ничего не страшно.

— Хватит уплетать, когда с тобой мать разговаривает! — не унимается Мария. — Сёстрам отдай, потом всё поделите.

Николай нарочито медленно уложил ещё одну барбариску за щеку, накрыл коробку крышкой и отдал Богдане. Та несколько опешила от такого груза и едва не выронила гостинцы из рук. Поймав равновесие, девчушка еще ярче засияла от удовольствия — столько вкусностей она давно не держала в руках.

— Павлик, Аллочка, спасибо вам, храни Господь, — мать семейства перекрестила волонтёров. — Если бы не вы…

И тут Марию пробрало. Ещё минуту назад казалось, что этой женщине ни грохочущие пушки, ни проезжающие мимо танки нипочём — скала во плоти. А она резко возьми и заплачь. Да так, будто внутри уже давно скопилась целая бочка разного горя.

— Господи, так стыдно, не могу… — мать семейства вытирает слёзы и переводит дыхание. — Весной у меня обнаружили опухоль, теперь езжу в Донецкую центральную больницу, в онкологию. Химия, лазеры — такие процедуры. Детишки мои всегда меня, словно в последний раз, провожают: «Мамочка, мамочка, не уезжай никуда, мы себя хорошо вести будем». Я им не говорю ничего, хотя они наверняка обо всём догадываются.

Дом Марии, как и у многих в этих краях, попал под обстрел. Проломило крышу, выбило окна. Вся утварь пришла в негодность. С детворой временно переселились в пустующую хибару, которую оставили родственники. По сути, не жилище, а обычный сарай. Зато хоть от дождя можно укрыться.

Марк Драницын ИА Регнум Дом Марии Гевало

— Вот так мы тут ютимся, — Мария провожает во внутренние помещения.

Вдоль стен расположились три кровати — на каждой спят по два ребёнка. Комнатушка — квадратов пятнадцать, не больше. Окна обиты теплоизоляционным материалом. Свет включают только при крайней необходимости — проводка шалит, да и экономят. На единственной тумбочке в обнимку лежат плюшевые заяц и медведь, которым, судя по виду, тоже пришлось несладко: грязные, потрёпанные — настоящие прифронтовые игрушки.

— Зима скоро наступит, нам здесь тяжело придётся, — сетует мать шестерых детей. — Мы же по чуть-чуть откладывали на ремонт нашего старого дома. Когда я пособие на детей оформила, с этих денег цемента закупили, досок. Окна частично вставили. Но тут эта моя болячка дурацкая…

Мария снова ударяется в слёзы. Очевидно, лечение онкологии — штука недешёвая. А тут надо ещё и семью содержать, и жильё восстанавливать.

— А сколько на лечение вот прямо сейчас надо?

— Ну, хотя бы тысяч шесть-семь.

— А чтобы вернуться домой?

— Ну так, чтобы вернуться можно было… Думаю, тысяч тридцать.

Цена вопроса выживания многодетной русской семьи — сорок тысяч рублей. К счастью, мир не без добрых людей — часть этой суммы удалось найти сразу. Хочется верить, что скоро и остальное доберётся. По крайней мере, ближайший месяц Маша с детишками не пропадут — на лекарства деньги уже есть, а еду и пожитки привезли Павел с Аллой.

У торца дома, где волонтёры выгрузили коробки, виднеется потёртая надпись — «Здесь живут люди». И куда вокруг ни глянь, даже если перед глазами разбитая войной лачуга, выяснится — там тоже живут люди. Причём нередко, как и в случае с Марией, целыми семьями.

На одном таком участке мы встретили Тамару Федоренко, бабушку, которая ведёт хозяйство вместе с дочерью и двумя внуками: мальчонка помладше, девочка постарше — уже подросток.

Внучок Митя, завидев Пашу с Аллой, радостно бежит навстречу. В крохотных ручонках развевается, скрывая полголовы, государственный флаг Российской Федерации.

Марк Драницын ИА Регнум Матвей

— Ох, как ты вымахал-то. Раньше боялся всего на свете, — рассказывает Алла Сидорова. — На него вот так посмотришь, а он реветь сразу начинает. Поэтому мы на него долго старались не глядеть, чтоб не плакал. А сейчас уже вон, сам гостей встречает. Деловой какой!

Возможно, парнишка прочно усвоил — если показать триколор, то обязательно снабдят гостинцами. Так вышло и на этот раз. Свои подарки Митя, конечно, всё равно бы получил. Но зачем портить трогательную магию? Пускай твёрдо знает — там, где Россия, там вкусно и хорошо.

Хотя, конечно, не ради одних сладостей детишкам Алла с мужем каждую неделю запрягают свою старенькую повозку для гуманитарных миссий в «красную зону». Проблема в том, что, несмотря на падение Угледара, транспортное сообщение в округе напрочь отсутствует — автобусы и маршрутки не ходят, повсюду раскиданы блокпосты. В воздухе то и дело слышны выходы ПВО или работа артиллерии.

Кроме того, без личной машины — а это непозволительная роскошь для оставшихся селян — нельзя ни выехать из Валерьяновки, ни заехать обратно. Оттого и все продуктовые магазины закрыты. Да что там, даже электричество есть далеко не везде.

А люди тут по-прежнему живут. И им нужна помощь: с продуктами, лекарствами, стройматериалами — со всем, чего ни коснись.

— Мы с 14-го года здесь, хотя сама я тут родилась. Просто потом замуж вышла, уехала, но вернулась, — показывает своё жилище Тамара Дмитриевна. — Всю войну тут находимся. Раньше постоянно свистело что-то над головой, очень страшно было. Сейчас, конечно, поменьше. Ну, как поменьше — бахает, как и бахало. Только уже не так близко, когда после хлопка или свиста ты ждёшь, что сейчас где-то рядом разорвётся снаряд. Такого, в принципе, нет. Правда, нам вот недавно тоже залетело что-то во двор.

Старушка показывает разбитый сарай. В жилом доме напротив выбиты окна, на их месте висит брезентовая плёнка.

— Всем летает, и нам вот прилетело. Как и у остальных, как и у всех, — абсолютно дежурно пересказывает историю Тамара Дмитриевна.

Женщина поведала, что во время украинской оккупации молодых мужиков, которые не успели выехать, прятали по подвалам — чтобы их не утащили в ряды ВСУ. Потому что дороги обратно бы уже не было. Причём утаивали не только взрослых, но и подростков: с той стороны не брезговали отбирать и детей. Для чего украинские солдаты это делали и что с ребятишками было бы дальше — одному Богу известно.

После адресных посылок волонтёры Алла и Павел перебираются в местный гуманитарный хаб — Храм Рождества Пресвятой Богородицы. Здесь они сгружают основной массив привезённых запасов — хлеб, кукурузу, крупы, чай, воду и разные гигиенические принадлежности. Сам храм расположился в старом двухэтажном здании местной школы.

Дело в том, что основной церковный комплекс по соседству уже много лет никак не выходит достроить. Комплекс неоднократно обстреливали ВСУ. Осколками посечены стены, один из куполов после попадания чудом не развалился — сохранился лишь металлический каркас.

Местный настоятель отец Анатолий однажды чуть не лишился жизни за православную веру. Украинские нацисты прямо пригрозили священнику — не отречёшься от Московской епархии, не поздоровится. Разумеется, отец Анатолий не предал ни себя, ни Бога. Его историю ИА Регнум расскажет отдельно.