Каждый квадратный метр скромного городка буквально кричит о своём жизненном кредо: тут всем заправляет рабочий класс! Вот, пожалуйста, на въезде в Енакиево расположился бронзового цвета великан-горновой метров пять ростом. От заливочной формы у основания будто бы даже веет жаром плавильной печи.

Фото из личного архива

Всего в паре километров от этого молчаливого истукана каких-то девять с половиной лет назад свистели пули и рвались снаряды в бушевавшем Дебальцевском котле. Возможно, крупнейшей операции по разгрому сил ВСУ ополченцами «Русской весны».

В 2014 году Наталья Герасименко ушла в декретный отпуск, с дочкой остались в городе. И началось то, что на Украине называется «АТО» — «антитеррористическая операция». Горожан тогда объявили сепаратистами и врагами, многие уехали из-за бомбёжек.

«Хотя, справедливости ради, Енакиево досталось гораздо меньше, чем другим городам Донбасса: Марьинке, Авдеевке и, конечно, самому Донецку», — рассказывает женщина ИА Регнум.

Наталья Герасименко — опытный следователь. Отработала в органах больше семи лет, а потом как раз накануне разгоревшейся войны внезапно для себя и коллег сменила профессиональный вектор — стала психологом.

«В этот период я активно осваивала арт-терапию. А период был… откровенно сложный. Абсолютное непонимание того, что случится дальше. Страх за жизнь собственных детей, за стариков, которые оставались здесь и никуда не уезжали. Несмотря на тяготы, мы всеми силами поддерживали друг друга — настраивались на оптимистичный лад. Тут и пригодилось моё новое призвание», — вспоминает Наталья.

Было тяжело, но жители Донбасса не стушевались и не поникли. Напротив, с удвоенной силой взялись работать на благо остальных жителей республики. В районах, где только что разрывались бомбы, МЧС и профильные службы оперативно чинили системы газо — и теплоснабжения, восстанавливали подачу электричества. В каждом крохотном дворике поддерживались идеальные чистота и порядок. Все до единого вносили свою лепту в общее дело.

Наталья тоже не осталась в стороне и сделала ход конём — вместе с подругой организовала фестиваль развития личности «Позитивное Енакиево».

«Причём на протяжении 2014–2015 годов мы сделали это трижды. К нам приезжали специалисты-психологи, чтобы поддержать моральный дух людей, вселить в население веру в то, что мы едины, всё у нас получится. Тогда я впервые и попробовала себя в новом деле — устроила сеанс интуитивного рисования», — рассказывает Герасименко.

Интуитивное рисование — это метод психологической разгрузки, когда с помощью кисти и гуаши на листе бумаги страхи и переживания превращаются в своих антиподов — надежду и уверенность, объясняет психолог.

«Были у меня участницы, которым сильно за 70. Помню одну женщину, у неё в прямом смысле слова отвисла челюсть. Мы позанимались минут 15, смотрю — она даже порозовела. Говорит, испытала такой эффект расслабления, что у неё лицевые мышцы, которые после сильного стресса из-за войны задубели, вдруг разгладились. Дышать и говорить нормально смогла, без боли. Меня тогда это сильно вдохновило. Я поняла, что благодаря творчеству ты буквально вдыхаешь в людей силу жизни», — делится собеседница ИА Регнум.

Видя на лице автора этих строк лёгкое недоверие, арт-терапевт внезапно предлагает прямо на улице, где мы общаемся, провести экспресс-сеанс. В шутку обещает — больно не будет.

Технику может испробовать на себе каждый читатель.

— Что вы сейчас чувствуете?

— Тревогу от того, что нужно писать статью, а вдруг не успею — сроки поджимают.

— Каким бы цветом вы выразили своё чувство?

— Красно-оранжевым.

— А какой бы добавили третий оттенок?

— Зелёный.

— С чем ассоциируется зелёный?

— В этом случае с плесенью.

— А с каким чувством?

— С чувством затхлости. Поэтому тревога возникает.

— Если бы вы проставили кляксы на листе бумаги, каким бы движением вы эти кляксы соединили?

— От одной кляксы к другой провёл бы дугу.

— И что бы это движение для вас означало?

— Оно бы символизировало моё эмоциональное состояние — учащённое сердцебиение: ту-дух, ту-дух, ту-дух…

— Вот. И в итоге, когда вы напишете статью, что будет? Ведь сердцебиение символизирует жизнь.

— Думаете, всё будет хорошо?

— Уверена!

Просто на словах, признаёт Герасименко, воспринимать это сложно. Но если вести краской по листу бумаги, отзываются совершенно другие ощущения в теле.

«На бумаге ты движением руки всё визуализируешь, пристально вглядываешься. А тут ещё краски смешиваются, порождая дополнительные образы.

И ещё интересный момент: когда создается, допустим, хаотичный фон, мы его ставим в рамочку и начинаем рассматривать под разными ракурсами. Точно так и любую жизненную ситуацию можно посмотреть под разным ракурсом — сначала видим одно, а когда хоть немного поворачиваем, видим совершенно другое. И тут не бывает чего-то однозначно плохого», — поясняет психолог.

Фото из личного архива

На самом деле, добавляет она, все эмоции, которые испытывает человек, для чего-то нужны. И если бы не было плохо, мы бы не поняли, когда бывает хорошо. А если бы у нас всё всегда было хорошо, разве бы мы всё это оценили?

Наталья делает многозначительную паузу. Даже не зная её личной истории, можно сразу заподозрить неладное. Так уж вышло, что тому, кто лечит окружающих и прогоняет самые мрачные мысли, сейчас тоже, как никогда, нужна психологическая поддержка. В феврале 2022 года муж Натальи, заводчанин, получил повестку и ушёл по мобилизации.

Первые несколько месяцев супруг вообще не выходил на связь — жена и другие родственники боялись худшего. Но вместо депрессии Наталья с головой погрузилась в работу — помогая другим, спасала заодно и себя. Что в итоге дало кумулятивный эффект.

Фото из личного архива

«Я, помимо того что работаю с жителями города, ещё и изнутри эту всю ситуацию проживаю сама. Знаю, как тяжело ждать звонка и переживать за то, что происходит с мужем там. Но именно поэтому занимаюсь своим ремеслом — от поддержки жён, матерей, сестёр, от нашей веры в силы наших мужчин очень многое зависит.

Не хочу, конечно, хвалиться, но ни одну из тех семей, с кем мы встречаемся и работаем на сеансах, ситуация с мобилизацией ни капельки не разрушила. Наоборот, кажется, ещё больше сплотила. Люди научились ловить, как говорят наши мужчины на фронте, вспышки счастья», — рассказывает Герасименко.

Поймать вспышки счастья, разъясняет она, — это когда дали сутки увольнения, и их нужно провести по полной программе: в кругу семьи напитаться чувствами и поддержкой. Не откладывать на завтра, а научиться всё делать сегодня.

Именно сейчас жёнам, родным и близким бойцов на передовой стал ясен смысл избитой фразы: «Жить надо здесь и сейчас». И они живут.