Грузинские власти, представляемые правящей партией «Грузинская мечта», снова пытаются объявить импичмент президенту страны Саломе Зурабишвили. На этот раз формальным поводом стали её несогласованные зарубежные визиты и попытка саботажа грузинской дипломатии. Зурабишвили, заявляют в «Грузинской мечте», превратилась в рецидивистку в смысле нарушений конституции.

ИА Регнум Саломе Зурабишвили

«Первое нарушение, это, безусловно, её зарубежные визиты. Второе — то, что она вновь не назначает послов», — возмущается спикер парламента Шалва Папуашвили. Он обещает объявить президенту импичмент на первом же заседании парламента, которое состоится после назначенных на 26 октября выборов.

Казалось бы, особого смысла бороться с Зурабишвили сейчас нет. Роль президента в политической системе Грузии скорее церемониальная, однако она всё же обладает определёнными полномочиями. В частности, Зурабишвили имеет право ветировать законы, и президентское вето парламенту приходится преодолевать дополнительным голосованием.

«Например, она пыталась ветировать закон о запрете ЛГБТ-пропаганды (движение признано экстремистским и запрещено в РФ) и об иноагентах», — напоминает ИА Регнум глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.

Но это не было большой проблемой для «Мечты», всегда преодолевавшей вето. К тому же Зурабишвили — последний президент, избранный всеобщим голосованием: её преемника будет выбирать только парламент. Логичным шагом казалось не поднимать волну и дождаться возможности избрать нового президента, тем более ждать осталось меньше двух месяцев — срок полномочий Зурабишвили истекает к концу осени.

Однако её отстранение стало для правящей партии принципиальным вопросом. Прежде всего, это публичная чистка рядов.

«Она шла на выборы при поддержке партии, а сейчас перешла в оппозицию. Правящая партия резонно считает, что это нечестно», — говорит ИА Регнум ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Николай Силаев.

«Грузинская мечта» формировалась как условная конфедерация прозападных сил, выступающих против Михаила Саакашвили и его «Единого национального движения». Тогда многие партии выстроились в очередь, чтобы перейти под крыло Бидзины Иванишвили и его политтехнологов. Это сулило безопасность и хорошие перспективы, поскольку США перестали делать ставку на Саакашвили — стало очевидно, что именно «мечтатели» станут следующей властью.

Однако вскоре конфедерация начала рассыпаться. В том числе потому, что Иванишвили начал проводить самостоятельную политику, которая не всегда совпадала с американским взглядом на Грузию. Но это не лишило «Мечту» власти: партия продолжает сохранять контроль над системой управления в стране и парламентом, где у неё осталось 75 депутатов из 150.

Единственным серьёзным перебежчиком стала, по сути, как раз Саломе Зурабишвили. В 2018 году на выборы президента она шла как независимый кандидат, но при поддержке «мечтателей». А теперь существует вероятность, что кадровый сотрудник французского МИД (Зурабишвили оттуда прибыла в Тбилиси «работать президентом») в недалеком будущем может стать серьёзным конкурентом, несмотря на свой «церемониальный» статус. И это является ещё одной веской причиной для «Мечты» отмежеваться от неё как можно скорее.

А заодно на примере устранения западного «смотрящего» показать силу другим потенциальным бунтарям — членам правящей коалиции. Премьер-министр Ираклий Кобахидзе уже заявил, что его «наиважнейшим приоритетом» после выборов станет «прагматичная политика и мирное урегулирование конфликта с РФ».

Если урегулирование будет включать и подписание документов, оно окончательно размежует грузинскую политическую элиту на условно проевропейских идеалистов и пока еще проевропейских прагматиков.

Но чтобы это размежевание состоялось, «Грузинская мечта» должна выиграть выборы. И не просто победить на участках или по итогам подсчёта в ЦИК, а и удержать победу. Ведь на сегодняшний день всё говорит о том, что оппозиция в лице «Единого национального движения» выборы не признает. «Протесты и беспорядки будут, это не зависит от качества выборов», — уверен Николай Силаев.

Ключевым фактором, определяющим силу будущего грузинского «майдана», станет позиция Запада. Пока что Вашингтон и Брюссель не делают резких движений, сохраняя неопределённость.

«Пока Запад пугает, что не признает выборы, но пугает не с самого высокого уровня», — прогнозирует Силаев. Многое, конечно, будет зависеть от того, удастся ли «мечтателям» с Западом договориться. И на данный момент этому мешают непреодолимые противоречия.

«Запад считает, что все в Грузии должны построиться по его команде и помогать Украине всеми способами и средствами. А Грузия не хочет», — поясняет собеседник ИА Регнум.

По сути, это принципиально разный взгляд на роль и место страны в крупнейшем конфликте.

«Западу Грузия как таковая особенно не нужна. Ему нужно превращение страны в антироссийский плацдарм. Чтобы в Панкиси снова были лагеря террористов, чтобы снова можно было через Грузию дестабилизировать российский Северный Кавказ. Грузия же не хочет участвовать в войне против России, стараясь сохранить безопасность и нейтралитет, а заодно получить выгоды от этой позиции», — отмечает Никита Мендкович.

Если США и Евросоюз решат не признавать выборы, президент Зурабишвили станет для них отличным помощником. По сути, в условиях нелегитимного (с точки зрения части населения и Запада) парламента она будет единственным законным руководителем страны и сможет, например, возглавить условное «технократическое правительство».

Именно поэтому «Грузинская мечта» и пытается побыстрее от неё избавиться. Да, эта отставка — если она, конечно, состоится — станет своего рода сжиганием мостов с Западом, но какие ещё варианты остаются у грузинской власти? Запад эти мосты уже сам поджёг.