«Западный смотрящий». Зачем парламент Грузии добивается отставки президента
Грузинские власти, представляемые правящей партией «Грузинская мечта», снова пытаются объявить импичмент президенту страны Саломе Зурабишвили. На этот раз формальным поводом стали её несогласованные зарубежные визиты и попытка саботажа грузинской дипломатии. Зурабишвили, заявляют в «Грузинской мечте», превратилась в рецидивистку в смысле нарушений конституции.
«Первое нарушение, это, безусловно, её зарубежные визиты. Второе — то, что она вновь не назначает послов», — возмущается спикер парламента Шалва Папуашвили. Он обещает объявить президенту импичмент на первом же заседании парламента, которое состоится после назначенных на 26 октября выборов.
Казалось бы, особого смысла бороться с Зурабишвили сейчас нет. Роль президента в политической системе Грузии скорее церемониальная, однако она всё же обладает определёнными полномочиями. В частности, Зурабишвили имеет право ветировать законы, и президентское вето парламенту приходится преодолевать дополнительным голосованием.
«Например, она пыталась ветировать закон о запрете ЛГБТ-пропаганды (движение признано экстремистским и запрещено в РФ) и об иноагентах», — напоминает ИА Регнум глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.
Но это не было большой проблемой для «Мечты», всегда преодолевавшей вето. К тому же Зурабишвили — последний президент, избранный всеобщим голосованием: её преемника будет выбирать только парламент. Логичным шагом казалось не поднимать волну и дождаться возможности избрать нового президента, тем более ждать осталось меньше двух месяцев — срок полномочий Зурабишвили истекает к концу осени.
Однако её отстранение стало для правящей партии принципиальным вопросом. Прежде всего, это публичная чистка рядов.
«Она шла на выборы при поддержке партии, а сейчас перешла в оппозицию. Правящая партия резонно считает, что это нечестно», — говорит ИА Регнум ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Николай Силаев.
«Грузинская мечта» формировалась как условная конфедерация прозападных сил, выступающих против Михаила Саакашвили и его «Единого национального движения». Тогда многие партии выстроились в очередь, чтобы перейти под крыло Бидзины Иванишвили и его политтехнологов. Это сулило безопасность и хорошие перспективы, поскольку США перестали делать ставку на Саакашвили — стало очевидно, что именно «мечтатели» станут следующей властью.
Однако вскоре конфедерация начала рассыпаться. В том числе потому, что Иванишвили начал проводить самостоятельную политику, которая не всегда совпадала с американским взглядом на Грузию. Но это не лишило «Мечту» власти: партия продолжает сохранять контроль над системой управления в стране и парламентом, где у неё осталось 75 депутатов из 150.
Единственным серьёзным перебежчиком стала, по сути, как раз Саломе Зурабишвили. В 2018 году на выборы президента она шла как независимый кандидат, но при поддержке «мечтателей». А теперь существует вероятность, что кадровый сотрудник французского МИД (Зурабишвили оттуда прибыла в Тбилиси «работать президентом») в недалеком будущем может стать серьёзным конкурентом, несмотря на свой «церемониальный» статус. И это является ещё одной веской причиной для «Мечты» отмежеваться от неё как можно скорее.
А заодно на примере устранения западного «смотрящего» показать силу другим потенциальным бунтарям — членам правящей коалиции. Премьер-министр Ираклий Кобахидзе уже заявил, что его «наиважнейшим приоритетом» после выборов станет «прагматичная политика и мирное урегулирование конфликта с РФ».
Если урегулирование будет включать и подписание документов, оно окончательно размежует грузинскую политическую элиту на условно проевропейских идеалистов и пока еще проевропейских прагматиков.
Но чтобы это размежевание состоялось, «Грузинская мечта» должна выиграть выборы. И не просто победить на участках или по итогам подсчёта в ЦИК, а и удержать победу. Ведь на сегодняшний день всё говорит о том, что оппозиция в лице «Единого национального движения» выборы не признает. «Протесты и беспорядки будут, это не зависит от качества выборов», — уверен Николай Силаев.
Ключевым фактором, определяющим силу будущего грузинского «майдана», станет позиция Запада. Пока что Вашингтон и Брюссель не делают резких движений, сохраняя неопределённость.
«Пока Запад пугает, что не признает выборы, но пугает не с самого высокого уровня», — прогнозирует Силаев. Многое, конечно, будет зависеть от того, удастся ли «мечтателям» с Западом договориться. И на данный момент этому мешают непреодолимые противоречия.
«Запад считает, что все в Грузии должны построиться по его команде и помогать Украине всеми способами и средствами. А Грузия не хочет», — поясняет собеседник ИА Регнум.
По сути, это принципиально разный взгляд на роль и место страны в крупнейшем конфликте.
«Западу Грузия как таковая особенно не нужна. Ему нужно превращение страны в антироссийский плацдарм. Чтобы в Панкиси снова были лагеря террористов, чтобы снова можно было через Грузию дестабилизировать российский Северный Кавказ. Грузия же не хочет участвовать в войне против России, стараясь сохранить безопасность и нейтралитет, а заодно получить выгоды от этой позиции», — отмечает Никита Мендкович.
Если США и Евросоюз решат не признавать выборы, президент Зурабишвили станет для них отличным помощником. По сути, в условиях нелегитимного (с точки зрения части населения и Запада) парламента она будет единственным законным руководителем страны и сможет, например, возглавить условное «технократическое правительство».
Именно поэтому «Грузинская мечта» и пытается побыстрее от неё избавиться. Да, эта отставка — если она, конечно, состоится — станет своего рода сжиганием мостов с Западом, но какие ещё варианты остаются у грузинской власти? Запад эти мосты уже сам поджёг.