В Мурманск из турецкого Стамбула прибыл крупный плавучий док ПД-40. Он принадлежит «Росатомфлоту» и предназначается для обслуживания атомных ледоколов. Заход дока в мурманский порт ясно даёт понять, что в ближайшие годы Россия планирует нарастить своё присутствие в богатейшем арктическом регионе.

ИА Регнум

Плавучий док — это судоремонтное сооружение, предназначенное для подъёма из воды судна, находящегося на плаву, его ремонта или транспортировки и спуска на воду.

Необходимость в создании крупного плавучего дока для российского Севера назревала давно, поскольку подобных сооружений в стране немного, а флот крупнотоннажных судов постоянно растет. При этом крупнейшие российские плавдоки находятся на Дальнем Востоке.

Самый крупный из них был создан в Китае по заказу Москвы для судостроительного комплекса «Звезда». Доку дали говорящее название — «Гигант» ПД-100: 351 метр в длину, водоизмещение — 92 тысячи тонн. Чуть меньшие размеры имеет плавдок ПД-41, построенный в Японии.

В Заполярье одним из крупнейших в России плавучих доков долгое время был ПД-50. Построенный в 1979 году в шведском Гётеборге на верфи Arendalsvarve, он находился на 82-м судоремонтном заводе, принадлежащем компании «Роснефть». Плавдок был в длину 330 метров, грузоподъемностью 80 тысяч тонн и полным водоизмещением 215,8 тысячи тонн. ПД-50 позволял проводить ремонт и обслуживание судов водоизмещением свыше 25 тысяч тонн.

ПД-50 был серьёзно повреждён в октябре 2018 года, во время пожара на проходившем в нём ремонт авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов». С тех пор возникла проблема: как проводить плановое обслуживание крупнотоннажных кораблей, бороздящих северные моря России? Особенно острой она стала после ввода в строй новейших атомных ледоколов проекта 22 220 типа «Арктика».

Помимо головной «Арктики», в состав уникального семейства атомоходов входят «Сибирь» и «Урал». В скором будущем их ряды пополнят строящиеся на Балтийском заводе однотипные «Якутия» и «Чукотка». Также ожидается спуск на воду «Ленинграда» и «Сталинграда».

Дополнительно к серии ледоколов запланировано строительство одного многофункционального судна снабжения проекта 22 770, основным предназначением которого будет осуществление перезарядки реакторов атомных ледоколов и плавучих атомных энергоблоков.

В случае реализации проекта по строительству всей запланированной серии кораблей проекта 22 220 Россия получит крупнейший в мире флот атомных ледоколов, позволяющий обеспечивать круглогодичную навигацию по Северному морскому пути (СМП) и значительно увеличить грузооборот северных морских портов.

Гордость турецкого судостроения

Вернёмся к прибывшему в Мурманск ПД-40. Он был разработан «Морским инженерным бюро» в Санкт-Петербурге. При этом в России, к сожалению, не было освоено строительство подобных крупнотоннажных плавучих сооружений. Поэтому в середине 2021 года контракт на строительство плавучего дока «Росатомфлот» заключил с турецкой верфью KuzeyStar Shipyard. Стоимость контракта составила 68 миллионов долларов.

KuzeyStar Shipyard — турецкая верфь, давно сотрудничающая с Россией. В том же 2021 году компания выиграла сразу несколько крупных тендеров и, в частности, получила заказы на создание двух СПГ-газовозов ледокольного типа.

Примечательно, что верфь размещается в городе Тузла, на южной окраине азиатской части Стамбула, по соседству с другим судостроительным предприятием — RMK Marine, которое строит корветы по заказу Украины.

Согласно условиям контракта, процесс строительства плавдока, включая его доставку и перегонку в порт Мурманска, не должен был превышать 29 месяцев. Kuzey Star Shipyard успешно справилась с задачей: закладка ПД-40 состоялась 15 марта 2022 года, а в ноябре 2023 он был спущен на воду, несмотря на санкционное давление со стороны стран коллективного Запада.

Постройка плавучего сооружения в 11 350 тонн стала рекордом для турецкой промышленности. Другие характеристики ПД-40 также впечатляют: грузоподъёмность — 30 тысяч тонн, длина — 222 метра, ширина — 48 метров. Док имеет энергетическую установку из четырёх дизель-генераторов мощностью по 840 кВт и один аварийный дизель-генератор мощностью в 120 кВт. Экипаж дока составляет 30 человек.

14 тысяч километров через льды

Появление в российском Заполярье столь крупного дока позволит проводить среднесрочный ремонт кораблей «Росатомфлота» примерно за неделю. Это крайне важно, поскольку за последние годы интенсивность работы российских атомных ледоколов в Арктике существенно возросла. В среднем каждый атомоход используется до девяти месяцев в году, после чего ему требуется пройти регулярное обслуживание.

Сегодня атомный ледокольный флот России состоит из трёх универсальных ледоколов проекта 22 220, мощность которых составляет 60 МВт. Это самые крупные и мощные ледокольные атомоходы в мире, способные осуществлять проводку караванов судов через льды толщиной до трёх метров.

Кроме того, в состав «Росатомфлота» входят два ледокола с двухреакторной атомной установкой — «Ямал» и «50 лет Победы», два ледокола с однореакторной установкой — «Вайгач» и «Таймыр», а также атомный лихтеровоз «Севморпуть».

Подобным составом может похвастаться только Россия, сумевшая сохранить и приумножить советское наследие.

Необходимость содержания такой атомной армады объясняется несколькими причинами. Прежде всего, ледоколы обеспечивают навигацию и безопасное мореплавание на протяжении всего Северного морского пути, значение которого, с учётом глобального потепления, будет расти год от года.

Для сравнения: протяжённость маршрута по СМП от Санкт-Петербурга до Владивостока составляет 14 тысяч километров, а через Суэцкий канал — 23 тысячи. Неудивительно, что уже сегодня заказчики заключают с «Росатомфлотом» долгосрочные контракты на проводку судов по Севморпути вплоть до 2040 года.

Подземные триллионы и военная мощь

Другая причина — наличие в недрах Арктики огромных запасов самых разнообразных полезных ископаемых: олова, медно-никелевых и агрохимических руд, редких металлов и редкоземельных элементов.

Общемировая стоимость разведанных запасов составляет 1,5–2 триллиона долларов. А оценочная стоимость минерального сырья в недрах арктических районов РФ составляет около 30 триллионов, две трети этой суммы приходится на долю энергоносителей. Именно здесь формируется до 22% объема российского экспорта, поскольку за полярным кругом Россия добывает и производит более 90% никеля и кобальта, 60% меди, 96% платиноидов, 100% барита и апатитового концентрата.

Рыбохозяйственный комплекс производит около 15% общих объемов рыбной продукции страны и других водных биологических ресурсов. Также в российской части Арктики сосредоточенно около 25% общего количества мировых запасов углеводородов — нефти и газа.

В ближайшие годы катализатором развития российского заполярья станет развитие Штокмановского нефтегазового месторождения, Приразломного нефтяного месторождения, Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции, месторождений полиметаллов и марганца на Новой Земле и североонежских бокситовых предприятий. Всё это требует постоянной проводки судов, которую могут осуществить только атомные ледоколы.

Разумеется, арктические недра привлекают другие государства, желающие посягнуть на столь лакомый кусок. В первую очередь это США, Канада, Норвегия и скандинавские страны.

В сложившихся условиях России придётся защищать свои полярные владения, усиливая военную группировку, расположенную на островах и побережье арктического региона. Для её снабжения также понадобится многочисленный и надежно функционирующий ледокольный флот, который в будущем ждет пополнение в виде еще более крупных атомных кораблей — проекта 10 510 «Лидер», водоизмещением более 68 тысяч тонн. А значит, в дополнение к ПД-40 понадобятся еще более крупные плавдоки.