Материалы с тегом «Северный флот»
Путин включил Северный флот в состав Ленинградского военного округа
Президент России Владимир Путин включил Северный флот в состав Ленинградского военного округа. Соответствующий указ главы государства опубликован 26 февраля на официальном портале правовой информации. «Установить следующее военно-административное деление Российской Федерации: Ленинградский военный...
26 февраля 2024
Корабль Севфлота «Снежногорск» поразил цели «противника» в Баренцевом море
Малый противолодочный корабль Кольской флотилии Северного флота «Снежногорск» поразил цели условного противника во время учений в Баренцевом море. Также экипаж отразил «воздушную атаку», сообщили 23 января в пресс-службе флота. «Экипаж выполнил комплекс зенитных ракетных и артиллерийских стрельб в...
23 января 2024
Авиационный корпус Северного флота провёл учения в Заполярье
Авиационный корпус Северного флота успешно провёл учения в небе в Мурманской области. Экипажи истребителей МиГ-29К перехватили условного нарушителя границы, сообщили 25 декабря в пресс-службе флота. «Экипажи истребителей МиГ-29К Северного флота выполнили перехват условного противника в Заполярье»...
25 декабря 2023
Путин назвал грозными атомные ракетоносцы «Александр III» и «Красноярск»
Российские атомные подводные крейсеры «Император Александр III» и «Красноярск» — грозные ракетоносцы, не имеющие равных в своём классе, заявил 11 декабря президент Владимир Путин на церемонии подъёма военно-морских флагов на атомных подводных кораблях на заводе «Севмаш». «Приветствую вас в этот...
11 декабря 2023
Носитель гиперзвуковых «Цирконов» фрегат «Адмирал Головко» прошёл испытания
Фрегат «Адмирал Головко», который планируется оснастить гиперзвуковыми ракетами «Циркон», успешно прошёл испытания в Баренцевом море, сообщили 1 декабря в пресс-службе АО «ОСК», в которое входит изготовитель «Северной верфи». «Построенный корабелами «Северной верфи» фрегат «Адмирал Головко»...
1 декабря 2023
Шойгу сообщил, что переподчинение флотов главкому ВМФ почти завершено
Работа по переподчинению флотов и Каспийской флотилии главнокомандующему Военно-морским флотом (ВМФ) России почти завершена. Об этом министр обороны Сергей Шойгу заявил 21 ноября на заседании коллегии военного ведомства. «Завершается работа по переподчинению флотов и Каспийской флотилии...
21 ноября 2023
В НАТО обеспокоены военным потенциалом России в Арктике
Россия сохранила военно-морской потенциал в Арктике после начала специальной военной операции на Украине, заявил в интервью, опубликованном 13 ноября изданием Defense One, заместитель командующего объединённого командования сил НАТО в Норфолке Тим Генри. Он отметил, что за последние годы Россия...
14 ноября 2023
Конгрессмен Миллс поздравил ВМС США открыткой с российским крейсером
Изображение российского военного корабля по ошибке использовал американский конгрессмен Кори Миллс, поздравивший Военно-морской флот США в социальной сети X. «Поздравляю с 248-й годовщиной основания американского флота!» — написал Миллс в соцсети под открыткой с изображением крейсера «Пётр Великий»...
14 октября 2023
Минобороны предложило изменить статус Северного флота
Минобороны России предложило лишить Северный флот статуса межвидового стратегического территориального объединения. Об этом стало известно 8 октября. «Проектом указа предусматривается лишение Северного флота статуса межвидового стратегического территориального объединения и прекращение...
8 октября 2023
Российский корабль-носитель «Цирконов» прошёл Ла-Манш
Фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков», несущий гиперзвуковые ракеты «Циркон», прошёл 10 сентября пролив Ла-Манш, сообщили в пресс-службе Северного флота. «Сегодня фрегат Северного флота «Адмирал флота Советского Союза Горшков» завершил проход пролива Ла-Манш и продолжит своё движение в...
10 сентября 2023
«Генералиссимус Суворов» начал переход на Тихоокеанский флот
Атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Генералиссимус Суворов» проекта 955А («Борей-А») начал переход с Северного на Тихоокеанский флот к месту постоянного базирования, сообщил ТАСС источник, близкий к военному ведомству России. «На днях подводный крейсер «Генералиссимус...
31 августа 2023
МиГ-31 подняли для сопровождения самолета ВВС Норвегии у границы
Северный флот понимал истребитель МиГ-31 для сопровождения норвежского самолёта P-84 Poseidon над Баренцевым морем, сообщили в Минобороны РФ 24 августа. Аналогичный инцидент был зафиксирован накануне. Самолёт патрульной авиации Норвегии приближался к границе России в районе Баренцева моря. На...
24 августа 2023
Северный флот обеспечивает безопасность судоходства по Севморпути в Арктике
Безопасность гражданского судоходства и морской экономической деятельности России по трассе Северного морского пути в Арктике обеспечивает группировка, созданная на основе кораблей соединений Кольской флотилии разнородных сил Северного флота. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. Для...
12 августа 2023
Члены ОП отметили значение флота в истории России и роль в спецоперации
В Санкт-Петербурге в День Военно-морского флота 30 июля состоялся Главный военно-морской парад. Председатель комиссии Общественной палаты России по демографии и защите семьи, гендиректор АНО «Институт научно-общественной экспертизы» Сергей Рыбальченко в беседе с ИА Регнум назвал ВМФ гордостью...
30 июля 2023
Западные СМИ оценили предстоящее возвращение в строй «Адмирала Нахимова»
Возвращение тяжелого атомного ракетного крейсера (ТАРК) «Адмирал Нахимов» в состав Военно-Морского Флота России может означать возрождение российского потенциала в этой области и укрепление стратегических интересов в мире, отмечает испанское издание La Razón (перевод ИА Регнум ). «Атомный боевой...
5 июня 2023
Политолог объяснил опасения США из-за «правого хука» от России в Арктике
Опасения американцев, что Москва нанесёт Вашингтону «красный правый хук» в Арктическом регионе и усилит в нём своё присутствие, не безосновательны, но авторы материала гиперболизируют и слишком сильно сгущают краски. Таким мнением в беседе с ИА Регнум поделился кандидат политических наук, доцент...
1 июня 2023
NYT: США обеспокоились из-за возможной угрозы со стороны Северного флота РФ
В Соединённых Штатах Америки обеспокоились угрозой, исходящей со стороны Северного флота Российской Федерации. Об этом в четверг, 1 июня, сообщил обозреватель Стивен Эрлангер в статье для The New York Times. «По мере таяния полярных льдов Россия, которая уже является крупной арктической державой...
1 июня 2023