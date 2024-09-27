Главной новостью сентября в мире культуры и искусства стала находка Лейпцигской библиотеки. В её архивах в середине месяца обнаружили неизвестную в течение 260 лет серенаду Вольфганга Амадея Моцарта.

ИА Регнум

21 сентября у изящного здания Лейпцигской оперы выстроились взволнованные очереди людей, которым первыми хотелось услышать струнное трио Моцарта — серенаду «Serenate ex C» — «Ganz kleine Nachtmusik» («Маленькая ночная музыка») в исполнении студентов Лейпцигской музыкальной школы имени И. С. Баха. Звучали две скрипки и виолончель.

Гостей оказалось слишком много, не все смогли попасть даже в фойе театра, поэтому музыканты играли трижды. Последний раз — на крыльце Оперы. При этом более камерная, но фактически мировая премьера прошла на родине композитора, в австрийском Зальцбурге, двумя днями ранее.

Феномен Моцарта объясняется многими факторами: бесповоротно закрепившимся за ним клише «ребёнок-гений», невероятной творческой плодовитостью, тем, что он стал одной из трёх икон музыкального классицизма… Но прежде всего Моцарт был и остаётся поп-звездой. Таким же кумиром, обожаемым европейской массовой публикой в эпоху романтизма, был Ференц Лист, а в XX веке Фредди Меркьюри.

А еще Моцарту повезло с продюсером, которым был родной отец, хлопотавший о европейских турне для юного дарования. Благодаря этому его имя знала почти вся Европа.

В современном же мире музыку Моцарта точно слышал любой, даже самый далёкий от академической музыки человек — в кино, рекламе и разного рода видеороликах. Учёные, в свою очередь, выясняют, действительно ли произведения композитора, как уверяют «исцелённые», лечат аллергию и психические заболевания.

Так ли это, неизвестно. Но одно очевидно: музыка Моцарта легка и воздушна, даже поздние симфонии и таинственная, окутанная масонскими тайнами опера «Волшебная флейта» не кажутся обывателям «сложной музыкой для профессионалов». Исключением можно назвать лишь спорный и загадочный реквием, которому добавил таинственности своей маленькой драмой Александр Пушкин.

«Маленькая очаровательная серенада»

Обнаруженная в Лейпциге партитура трио, конечно, вызвала у музыковедов вопросы: не так уж редко в мире находят ноты неизвестных пьес и стараются приписать их гениям, настаивает главный моцартовед, специалист зальцбургского Дома Моцарта Ульрих Лейзингер. Но на данный момент сомнений нет — это произведение Моцарта.

«Совершенно очаровательное!» — добавил Лейзингер в комментариях СМИ.

Более сдержанная в эмоциях на камеру директор лейпцигской библиотеки Сюзанна Мец соглашается: специалисты действительно не сомневаются, что это Моцарт. Но всегда стоит быть осторожными.

Найденное произведение — это семичастная пьеса, менуэт с многократными повторениями. Трио обнаружили в сборнике музыканта и музыковеда Карла Фердинанда Беккера, которому немецкая музыка во многом обязана кропотливой систематизацией. Беккер не только написал каноничные для немецкого музыковедения статьи о разных академических композиторах, но и старательно собирал сборники и справочники, которыми до сих пор активно пользуются немецкие музыкальные школы.

По оценкам исследователей, найденная серенада была написана композитором в 1760-е годы, когда ему было 10–13 лет — Моцарт тогда еще не стал ни студентом Болонской академии, ни рыцарем Золотой шпоры, но уже начинал писать первые сонаты.

Найденные ноты — копия, сделанная с рукописи предположительно в 1780 году, теперь она внесена в новое издание каталога Кехеля — хронологического полного списка произведений композитора, который разработали и ведут сотрудники Моцартеума в Зальцбурге.

Посвящение другу и ноты, спасённые от пожара

Музыкальные произведения чаще всего обнаруживаются совершенно случайно — при пожарах, переездах фондов и, конечно же, в частных коллекциях наследников счастливцев, которые получили произведение в подарок, но вовремя не оценили масштаба личности современника и товарища.

В 2005 году Саксонию потрясла находка ранее неизвестного вокального произведения Баха, которое в 1713 году он посвятил герцогу Саксонии Георгу I Людвигу. Веймарская библиотека герцогини Анны Амалии, расположенная в замке XVI века, горела, но нотная запись попала в число бумаг, вывезенных из нее незадолго до пожара.

Органное сочинение Баха Wo Gott der Herr nicht bei uns haelt («Где Господь Бог не с нами») учёные из университета Мартина Лютера в Галле обнаружили в 2008 году на аукционе, где оно было выставлено под авторством органиста XIX Вильгельма Руста. Партитура оказалась старше на целый век.

В 2017 году, буквально накануне юбилея советского композитора Дмитрия Шостаковича, в личном фонде народного артиста РСФСР альтиста Вадима Борисовского, друга Шостаковича, была найдена пьеса «Экспромт». Её тут же изучили специалисты из Главного архивного управления Москвы и подтвердили авторство.

Оказалось, что композитор просто подарил небольшую по объёму пьесу товарищу, подписав её: «Дорогому Александру Михайловичу на память о нашем знакомстве. Д. Шостакович 2/V 1931, Ленинград». Пьеса лежала в личных документах. Загадка лишь в том, почему ноты оказались у Борисовского, а не у адресата — другого альтиста, заслуженного артиста РСФСР Александра Рывкина.

Неизвестный Холмс и Сезанн за обоями

Подобные неожиданные удачи происходят и с грандиозными литературными находками. В 2015 году британский историк Уолтер Эллиот нашёл у себя на чердаке рукопись неизвестного до тех пор рассказа Конан Дойла о Шерлоке Холмсе, который ему когда-то подарил кто-то из друзей.

В 2014 году неизвестное стихотворение американского поэта Уолта Уитмена нашла профессор искусствоведения Университета Небраски в Линкольне Венди Кац. Она работала в архиве Библиотеки Конгресса США, в руки женщины попала напечатанная в XIX веке газета. На одной из полос оказалось стихотворение «Брайану, поэту природы», опубликованное, когда Уитмен ещё не был общепризнанным классиком.

В то же время находки бывают и результатом кропотливого труда: разбирая в 2016 году архив одного из главных англоязычных фантастов Герберта Уэллса, редактор журнала The Strand Эндрю Джулли нашёл не напечатанный до этого рассказ «Потолок с призраками».

Что касается живописи, тут находки случаются даже чаще. Иногда работы мастеров прошлого обнаруживают у коллекционеров, которые по незнанию либо намеренно не сообщают, что владеют шедевром. В прошлом году так было с двумя миниатюрными портретами Рембрандта, карикатурой Клода Моне и портретом Кьяры Фанчелли кисти Рафаэля. А еще более удивительная история произошла с произведением Поля Сезанна, которое нашлось под обоями в старинном доме.