О том, что жители Донецка страдают из-за отсутствия воды, знают уже по всей России. Ещё в конце февраля 2022-го после обстрелов ВСУ в ДНР была нарушена работа ключевого источника водоснабжения — канала Северский Донец — Донбасс: был разрушен узел, фильтрующий воду из Северского Донца.

ИА Регнум

С тех пор жители Донецка и прилегающих к нему посёлков и городков живут с графиками подачи воды, а в некоторые районы вода попадает исключительно стараниями волонтёров и местных жителей.

Весной 2022 власти республики ввели мораторий на оплату водоснабжения, но в конце августа 2024 дончан потрясла новость: за воду вновь придётся платить. Решение принято задним числом, а уже в сентябре жители Донецка, Макеевки, Горловки, Дебальцево, Иловайска, Пантелеймоновки, Ясиноватой, Енакиево и Зугрэса начали получать счета, некоторые — с баснословными суммами. В платёжки включена оплата не только за август (когда об отмене моратория еще никто не знал), но и за многие прежние месяцы.

ИА Регнум уже писало, что официально монополист по водоснабжению в республике, ГУП «Вода Донбасса», объявил, что начинает взимать плату 29 августа, но считать будет с 7-го числа. Сейчас же, в конце сентября, дончане своими глазами увидели счета, которые должны оплатить, и пришли в ужас: суммы вдвое-втрое превышают даже самые пессимистичные ожидания. Причём платить придётся даже тем, кто не видел воду в кране с весны 2022 года.

Неделю назад ИА Регнум общалось с жительницами посёлка Лидиевка, входящего в Кировский район Донецка. Большинство местных живут без центрального водоснабжения уже два года, собирают дождевую воду и ждут «бочку», которую раз в неделю привозят волонтёры.

Собеседница агентства Ирина говорила: оплачивать воду, которой нет, не собирается. Будет собирать квитанции, передавать показания, чтобы иметь доказательства на случай судебного разбирательства. Её соседка, пенсионерка Людмила Григорьевна, рассказывала, что знакомые уже получили счета на 2, 3, 4 тысячи рублей — в домах, где воды нет.

«Я сорвала спину, покупая воду: за что платить?!»

Жительница Лидиевки Юлия квитанцию еще не получила, но, узнав о том, что соседи начали получать, передала показания. После этого в её личном кабинете сразу же появилась задолженность, хотя воды у собеседницы ИА Регнум тоже нет с весны 2022-го.

«Я платить не буду, — говорит Юлия. — Пусть делают, что хотят, пусть разбираются, будем добиваться перерасчёта. У нас воды нет, питьевую мы покупаем. Мало того, что воду мне посчитали как чистую. А она в кране — рыжая, ржавая, с червями и комарами. Это просто издевательство, за что я буду платить? Я сама её каждый день ношу, сорвала спину».

В Telegram-каналах Петровского района публикуют фотографии платёжек с суммами задолженностей. На одной из них — долг больше тысячи рублей. Семья в доме давно не живёт, их машина сгорела во время обстрела, а двор усеян минами-«лепестками».

Откуда же взялись задолженности? Как заявляют в «Воде Донбасса», произошла «техническая ошибка», исправить которую (или, по крайней мере, попытаться исправить) можно будет лишь тогда, когда в нормальный рабочий график в Донецке вернутся абонентские отделы — офисы компании, большинство из которых, по странному стечению обстоятельств, внезапно оказались без электричества.

«Техническая ошибка» — словосочетание, которое не впервые звучит в Донецке в особенно чувствительный момент. Летом ИА Регнум писало о ситуации с фактически арестованными квартирами в ДНР: после того, как за день до вступления республики в состав РФ её глава Денис Пушилин подписал указ об обращении бесхозного имущества в пользу государства, квартир формально лишились около 70% жителей ДНР. Узнавали они об этом, обратившись за справкой в Росреестр — квартиры попали в перечень как «бесхозные».

Проблему начали решать в конце июня. Теперь жители республики постепенно наводят порядок в документах, «возвращая» себе собственность.

Кто не успеет — тому пеня

В ситуации с донецкой водой разбирался местный журналист Алексей Руцкой. В беседе с ИА Регнум он объяснил: у многих дончан возникает ощущение, что совпадения неслучайны. Дело в том, что представители «Воды Донбасса» предупредили: с января должникам начнут начислять ежедневную пеню, после чего начнутся судебные процессы.

Но люди попадают в замкнутый круг: житель, например, Кировского района Донецка, где вода есть далеко не во всех домах, а в многоэтажках — не выше третьего этажа, получает квитанцию с суммой в несколько тысяч рублей и понимает, что ему посчитали не только воду, использованную в августе, но и за время действия моратория. Конечно, он пытается выяснить, почему это произошло, звонит в «Воду Донбасса» и попадает к «удивительно вежливым», по словам Алексея, операторам, которые предлагают прийти в абонентский отдел.

В абонентском отделе нет света, там сидят 2–3 сотрудника. Они сочувственно выслушивают проблему человека, предлагают передать через них показания или написать заявление и оставить в ящичке. Собеседник ИА Регнум, лично оказавшись в таком офисе, услышал от его сотрудников: да, в нашей системе произошел массовый сбой, она новая, но из-за отсутствия электричества пока сделать ничего не можем.

Абонентские отделы обещают вернуть в стабильный рабочий график в октябре, дата постоянно сдвигается, и Алексей задается вопросом: успеют ли все получившие платёжки с фантастическими суммами прояснить свою ситуацию (а значит — пройти все бюрократические процедуры, отправить на проверку счетчик, опломбировать его и добиваться пересчета) до января, до начисления пени? Или план и состоит именно в том, чтобы не успели?

«Я ездил в абонентский отдел Кировского района со своей читательницей — мне стало интересно, — рассказывает журналист. — Ей насчитали полторы тысячи рублей. Счетчик у неё установлен, но мастер, который его ставил, ушёл в отпуск. Вода у неё бывает раз в два дня примерно два часа слабеньким напором. Мы туда приехали — огромная толпа. Люди, мягко скажем, достаточно сильно возмущены. Персонал там подобран грамотно, сотрудники стараются разрядить обстановку. И они мне честно сказали: ну да, эта новая система иногда «задваивает». Вообще-то, я бы сказал, что она «затраивает».

Руцкой также рассказал, что благодаря подписчикам из Волгодонска сравнил квитанции с теми, которые получают жители Ростовской области: оказалось, что дончане должны будут платить вдвое и даже втрое больше, хотя тариф за кубометр у них 34,58 рубля против 32,42 в ДНР.

В донбасских соцсетях и Telegram-каналах возмущенные жители республики пишут, что с аналогичными проблемами столкнулись также жители Горловки, Иловайска и других населённых пунктов.

Последнее ведро воды на тушение пожара

Главный редактор издания «Блокнот Донецк» Светлана Ларина считает, что плату за водоснабжение вернули, потому что ремонт коммуникаций и подача воды в центральных районах города постепенно налаживается — они уже не простреливаются ствольной артиллерией, как год назад.

«Но окраины Кировского и Куйбышевского районов Донецка всё ещё подвергаются обстрелам, а спокойные дни в Петровском районе за последний год можно по пальцам посчитать. И именно в них жители продолжают оставаться без воды, за которую их обязали платить.

В некоторые посёлки вода не подаётся совсем. А так как это в основном частный сектор, то плату начисляют и за полив. Только своими огородами люди тут не занимаются — им нечем их поливать. Воду они достают чаще всего сами, причем иногда даже набирают из ям, оставленных коммунальщиками в местах порывов», — рассказала Светлана ИА Регнум.

22 сентября волонтёр Андрей Лысенко опубликовал видео: дончане носят вёдрами бесценную воду к месту пожара, возникшего после прилёта. О таких ситуациях рассказывает и Светлана Ларина.

«Драгоценную жидкость жители берегут, чтобы была возможность хоть чем-то потушить пожары, возникающие при падении осколков или кассетных суббоеприпасов, как это было 22 сентября. Тогда пенсионерки выливали на горящий сухостой последние вёдра, лишь бы огонь не подобрался к домам.

Самое интересное, что воды у людей нет тоже по причине обстрелов. Коммуникации давно прогнили. Вместо ремонтов линию просто перекрывают. А не ремонтируют, потому что коммунальщики могут попасть под обстрел или будут атакованы вражеским дроном», — говорит Ларина.

В Горловке, которая страдает от обстрелов буквально ежедневно, ситуация аналогичная. 24 сентября мэр города Иван Приходько сообщил о гибели начальника пожарного отдела Сергея Никитенко, который вместе с коллегами тушил пожар после обстрела. Ещё двое сотрудников МЧС госпитализированы.

«Активность вражеских дронов тут зашкаливает, — подчёркивает Ларина, говоря о Горловке. — За всё время здесь погибали и коммунальщики, и медики, а спасатели каждую неделю до сих пор подвергаются атакам БПЛА. Ремонтировать коммуникации невозможно. Подавать воду по графику туда, где есть порывы, — тоже. Но платить люди почему-то за пустые краны и высохшие огороды должны».

Есть ещё один важный момент: многие жители Горловки, Петровского, Куйбышевского и Кировского районов Донецка давно живут на съёмных квартирах, так как в их районах находиться опасно. Некоторые дома повреждены обстрелами. Только это водоканалом, судя по обращениям, не учитывается. Счета выставляются массово — фактически на каждый адрес.

«Жители, несмотря на возмущения, говорят: «Мы согласны платить за воду, но дайте её нам хотя бы по графику», — рассказывает Светлана Ларина.

ИА Регнум продолжит следить за тем, как в ДНР будут решать очередную «техническую проблему».