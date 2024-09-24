Сегодня на поле боя активно применяются не только летающие, но и «ездящие» беспилотники. Наземные дроны эвакуируют раненых, привозят солдатам боеприпасы, ставят дымовые завесы и доставляют взрывчатку прямо к вражеским укреплениям. Причём многие разработки — плод усилий «народного ОПК», заслуги которого отметил президент Владимир Путин.

ИА Регнум

19 сентября глава государства в ходе заседания военно-промышленной комиссии по развитию беспилотных авиационных систем спецназначения заявил, что спецоперация подтвердила эффективность многоцелевого использования беспилотных систем.

Путин сообщил о планах в 2024 году увеличить выпуск беспилотников в 10 раз. Началось расширение линейки иных беспилотных систем, таких как безэкипажные катера и роботизированные платформы, отметил президент, а до конца года ВС РФ получат около 1,4 миллиона различных дронов — разведывательные и ударные БПЛА, с помощью которых можно будет проводить патрулирование и контрбатарейную борьбу, а также дроны-сапёры, минёры и истребители.

Подобные меры, подчеркнул Путин, позволят как сохранить жизни военных и мирных жителей, так и усилить защиту военной техники, критических важных объектов и гражданской инфраструктуры.

«Беспилотная» продукция военно-промышленного комплекса России хорошо зарекомендовала себя в ходе проведения СВО — дроны «Иноходец», «Ланцет», «Герань» и «Орлан-10» давно используются ВС РФ. В то же время, подчеркнул Путин, потребности ВС РФ также помогают закрывать и другие производители БПЛА.

«Наряду с крупными компаниями и концернами массовое производство беспилотников налаживают организации так называемого народного ОПК, народного оборонно-промышленного комплекса, — пояснил глава государства. — При этом продукция зачастую не уступает по надёжности и эффективности применения крупным предприятиям».

Путин добавил, что необходимо помогать организациям народного ОПК запускать свои разработки в производство и снимать любые препятствия, которые тормозят поставки беспилотников в войска.

«Упырь», «Вандал» и «Ночная ведьма»

В тот же день глава государства осмотрел образцы БПЛА на площадке петербургского «Специального технологического центра». Путину продемонстрировали гусеничные платформы, дроны-камикадзе, разведывательные комплексы с беспилотником и образец барражирующего боеприпаса.

Одной из отечественных народных разработок, показанных президенту, стал FPV-дрон «Упырь», разработанный в Свердловской области. Еще в 2023 году российские военные начали использовать его для уничтожения вражеской бронетехники, блиндажей и опорных пунктов противника, лодок с десантом, а также пресечения подвоза боеприпасов боевикам ВСУ. Сегодня команда проекта постоянно совершенствует дрон и масштабирует производство.

Другим примером «народного стартапа» стал беспилотник-камикадзе КВН — «Князь Вандал Новгородский», или просто «Вандал», от автономной некоммерческой организация НПЦ «Ушкуйник». Как заявляют производители, дрон управляется по оптоволоконному кабелю вместо традиционной радиосвязи, поэтому против него бессильны существующие средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

В целом российские организации создают не только легкие FPV-БПЛА, но и тяжёлые машины, предназначенные для сброса боеприпасов или перевозки грузов и провизии на дальние расстояния. В частности, компания «Гроза» делает ударные дроны «Ночная ведьма» с грузоподъёмностью до 20 килограммов, помехозащищённой навигацией и камерой с тепловизором. В августе первую партию беспилотников уже отправили в зону проведения СВО.

Заменяют бойцов и сохраняют жизни

В августе ИА Регнум сообщало, что в зоне СВО начались боевые испытания нового дрона «Каракатица», предназначенного для установки дымовой завесы. Бойцы несколько раз успешно применили разработку, в частности, во время наступления на донецком направлении.

«Уже есть обратная связь с передовой. «Каракатицы» сильно помогают ребятам дымами при штурмах», — рассказывал собеседник издания.

Примечательно, что «Каракатица» создана на основе универсальной платформы. Существуют различные модификации дрона: беспилотник для доставки взрывчатки прямо к огневым точкам врага «Скорпион М» и тележка для вывоза раненых «Айболит». Кроме того, разработку можно применять для установки РЭБ, дозора, подвоза боеприпасов и продовольствия и других целей.

В целом на линии фронта появляется всё больше «народных» разработок — от колесных и гусеничных дронов-турелей для ведения огня по вражеским подразделениям до «маток» беспилотников, которые служат платформой для переноски сбрасываемых с воздуха FPV-дронов. Все их объединяет то, что механизмы заменяют работу бойцов или упрощают выполнение боевых задач.

Главное же, что подобные изделия позволяют сохранить жизни и здоровье солдат. А за счёт большого числа независимых разработчиков и быстрой обратной связи от пользователей «народные» наработки быстро эволюционируют, в то время как неудачные решения тихо отмирают без потери крупных вложений.

Большие перспективы и «законные» проблемы

Еще до начала СВО в России были приняты изменения в закон о Гособоронзаказе, рассказал ИА Регнум военный эксперт Алексей Леонков. Благодаря этому малые частные предприятия имеют право участвовать в государственном оборонном заказе, но их доля должна составлять не более 15%.

В то же время, отмечает эксперт, в первые два года СВО этот механизм практически не работал: было много частной инициативы, хороших проектов, но в силу инерции и недоработанных, слишком бюрократизированных закупок продукция не шла в массовое производство.

Теперь же информация о подобных перекосах дошла до властей страны — для упрощения появления на ЛБС перспективной и наиболее удачной продукции задействована специальная комиссия.

«Сейчас продукция малых предприятий, занимающихся, в частности, беспилотниками тактического уровня, стала доходить до фронта в больших количествах, минуя бюрократические преграды», — говорит собеседник ИА Регнум.

По словам Леонкова, СВО показала, что в области производства дронов малые предприятия являются более гибкими, чем крупные предприятия, входящие в военные концерны. В то же время малый бизнес органично дополняет крупный.

«Малые предприятия показали, что они эффективны, могут быстро налаживать производство и выпускать необходимую продукцию в ежедневном режиме», — заключает Леонков.

В России нужно проработать механизм частно-государственного партнёрства на законодательном уровне, заявил в комментарии ИА Регнум военный эксперт Владимир Гундаров.

«Что касается поручения президента, оно очень своевременно, — говорит Гундаров. — Но что из этого получится, пока неизвестно. Есть целый комплекс проблем, который нельзя решить одним росчерком пера или даже одним законом, нужно выстраивать законодательную цепочку».