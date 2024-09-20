Три человека в Красноярске умерли после того, как группа нелегальных наркологов пыталась вывести их из запоя. «Чёрные наркологи» больше года ставили капельницы страдающим от алкоголизма и обещали снять ломку — недорого и на дому.

РИА Новости/Виталий Аньков

Вскоре после смерти клиентов-пациентов девятерых медиков, среди которых две женщины, задержала полиция. Причём один из членов группы не открывал дверь силовикам, её пришлось взламывать. На кадрах задержания видны коробки с изъятыми препаратами, на многих — китайские иероглифы.

Выяснилось, что перед введением препаратов «чёрные наркологи» не проводили никакой предварительной диагностики, не соблюдали и других правил оказания медпомощи. Действовал «Центр» по выведению из запоя» с 2023 года, в нём работали врачи, фельдшеры и младший медицинский персонал.

«Задержанные использовали препараты, которые в том числе являются психотропными и продаются строго по рецептам. Для получения рецептов у них были разные способы. Например, врачи могли сами выписывать рецептурные препараты. Также их выписывали по поддельным рецептам», — рассказала помощник руководителя ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия Лариса Нейланд.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ — «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы. Сейчас следователи разыскивают других участников группы «чёрных наркологов». При этом, возможно, речь идёт о целой сети подобных центров, действовавших в разных регионах страны.

Привлекают дешевизна и анонимность

«Запои. Выезд на дом» — одна из самых распространённых реклам в российской глубинке. Листки с подобными надписями регулярно появляются на подъездах домов и остановках транспорта. И клиенты находятся.

Врач-психотерапевт из Твери Михаил Л. был одним из первопроходцев этого «бизнеса» в 1990-е. Именно тогда, после развала СССР, появилась целая индустрия подобных услуг.

Во времена СССР, рассказывает врач ИА Регнум, капельницы при запое ставили фельдшеры. Все советские знаменитости с зависимостями знали заветные телефоны, по которым можно было позвонить, чтобы снять абстинентный синдром.

«Дело, на самом деле, примитивное. Вводится детоксикационный раствор, дальше капают успокоительные, витамины, препараты калиево-магниевого комплекса, гепатопротекторы, кардиопротекторы, противоэпилептические препараты, если нужно — противорвотные и антидиарейные средства. Как правило, никто не контролирует, что будет с пациентом дальше. Временно полегчало — и ладно», — говорит Михаил Л.

На самом же деле, подчёркивает он, лечение алкоголизма и наркомании — серьёзная комплексная работа. В России существует хорошая система наркологической помощи. Есть государственные и частные учреждения, имеющие лицензию и оказывающие квалифицированную помощь. Но люди просто боятся к ним обращаться, поэтому и вызывают на дом найденных «специалистов» по сомнительным объявлениям.

Играет роль и то, отмечает врач, что стоимость «капельниц на дому», как правило, в разы ниже, чем в официальных учреждениях.

«Есть и другая сторона медали. В интернете — огромное количество объявлений, предлагающих «повышение квалификации» по наркологии «за 72 часа», гарантирующих «дипломы установленного образца». Увы, выдают такие дипломы официальные и имеющие аккредитацию учреждения. Достаточно заплатить — и заветное «свидетельство» или «диплом» придёт на электронную почту», — рассказывает собеседник ИА Регнум.

Прокапался «за компанию» — и умер

Произошедшее в Красноярске — далеко не первый, даже в нынешнему году, случай смерти после деятельности «чёрных наркологов». 11 сентября алкозависимому мужчине в Москве на дом вызвали «специалистов из частной клиники». Приехали два врача, поставили капельницу с раствором, компоненты которого не назвали.

Вскоре у мужчины остановилось сердце. «Медики» сбежали, посоветовав жене пациента вызвать скорую, которая и констатировала смерть пациента. На следующий день супруге умершего позвонили представители клиники, чтобы выразить соболезнования… и отказаться возвращать деньги. На вопрос, какую именно капельницу ставили её мужу, ответа вдова не получила.

Следственный комитет изучает обстоятельства дела.

В феврале в Казани от внутреннего кровотечения скончался 30-летний отец двоих детей. Мужчине стало плохо после того, как на дому ему ввели капельницу с препаратом, предназначенным для борьбы с похмельем. Хотя, по словам супруги мужчины, он вообще не употреблял алкоголь.

Жена мужчины купилась на рекламу витаминных капельниц на странице знакомого косметолога в социальных сетях. После родов женщина страдала от сильных отёков, решила попробовать процедуру. Муж же по просьбе супруги согласился прокапаться «за компанию» — для укрепления иммунитета.

Девушка-косметолог приехала к ним на дом, ввела «специальный раствор» за 8 тысяч рублей и уехала.

В интернет-переписке косметолог обещала, что после процедуры у клиентов уменьшится выраженность отёков, нормализуется периферическое венозное кровообращение, снизится болевой синдром и улучшится общее самочувствие.

Но после капельницы супруги почувствовали себя плохо: у обоих поднялась температура, началась рвота с кровью. Женщину удалось спасти, а её муж через два дня умер от внутреннего кровотечения.

Супруга погибшего уже несколько месяцев пытается привлечь к ответственности косметолога, которая продолжает «работать», несмотря на случившуюся трагедию.

Смертельно опасные препараты

Одна из самых известных трагических смертей от капельницы, снимающей абстинентный синдром, — гибель актера Дмитрия Марьянова, скончавшегося осенью 2017 года в реабилитационном центре в подмосковной Лобне. У этого центра не было лицензии на медицинскую деятельность, там занимались психологической реабилитацией людей с зависимостями. Диагноз Марьянова — тромбоэмболия лёгочной артерии.

Сосудистый хирург, кандидат медицинских наук Максим Страхов подробно изучал обстоятельства смерти Марьянова — звезды любимого фильма своего детства «Выше радуги». Доктор Страхов рассказал ИА Регнум об опасности капельниц с неизвестными препаратами, которые ставятся на дому.

Несертифицированные препараты могут вызвать непредсказуемую реакцию организма. Велик риск гиперкоагуляции, ускорённой свертываемости крови, которая вызывает тромбоз. Еще один фактор тромбоза — механическое повреждение вены.

«Мне много доводилось работать с людьми с наркозависимостями, у них поголовно имеется постоянная травма поверхностных вен рук и, кроме того, отягощенный разными инфекциями — от гепатита С до ВИЧ — анамнез.

Реакцией на капельницу, даже с невинным физраствором, может быть тромбоэмболия лёгочной артерии, когда кусок вены отрывается и с током крови идёт к сердцу. Внутреннее кровотечение — это тоже возможная реакция на неизвестные препараты», — отмечает Страхов.

В целом, говорит он, пациенту нужно быть уверенным, что врач несёт ответственность за его состояние после назначенного лечения, а это возможно только в официальных лечебных учреждениях.

Частный же нарколог обязательно должен представлять медицинскую организацию, у которой есть лицензия на оказание этой деятельности, поясняет ИА Регнум юрист Денис Занегин. А сам врач должен иметь высшее медицинское образование и аккредитацию по профилю «Психология и наркология».

«Лечение алкоголизма и наркомании — это работа профессионалов. Тут важно не думать о социальных негативных последствиях — огласке на работе, постановке на учет в наркодиспансере, — а помнить, что жизнь одна. Совет — универсальный: лечитесь в официальных клиниках», — подчёркивает врач Максим Страхов.