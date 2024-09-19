Премьер-министр Армении Никол Пашинян нашёл оригинальное объяснение заморозке участия страны в ОДКБ. По словам премьера, организация якобы создаёт угрозы безопасности Армении, её будущему существованию и суверенитету. Заодно Пашинян добавил, что республика уже подошла к точке невозврата в отношениях с ОДКБ.

Sputnik/РИА Новости/Асатур Есаянц Никол Пашинян

Армянскому премьеру ответил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отметивший, что Россия не согласна с заявлением об «угрозе» для республики со стороны ОДКБ, а Москва будет терпеливо доводить свою позицию до Еревана.

Критикуя ОДКБ, Пашинян имел в виду не саму организацию, рассказал в беседе с ИА Регнум руководитель Аналитического центра стратегических исследований и инициатив (АЦСИИ) Айк Халатян. По его словам, армянские власти последовательно реализуют курс на отказ от отношений с Россией.

Но при этом Пашинян так и не пояснил, какие именно угрозы безопасности Армении создаёт Россия (ОДКБ). Москва каким-то образом ограничивает армянскую внешнеполитическую свободу? Мешает интеграции страны в НАТО и на Запад? Нет и нет. Ни проводить учения с американцами, ни закупать французское вооружение, ни участвовать в заседаниях военных структур североатлантического альянса.

По сути, ОДКБ даже не запрещает Армении размещать натовские базы на своей территории — Устав организации лишь требует провести незамедлительные консультации (согласования) с другими странами-членами.

Да, Москва может негативно реагировать на сближение Армении и НАТО — что она и делает, на что армянские власти демонстративно не обращают никакого внимания. А подконтрольные им СМИ используют эту критику для дискредитации России.

Но может быть, Москва и ОДКБ каким-то образом внушают армянам ложное чувство безопасности? Мол, великая держава защищает Армению, расслабляет население, а по факту никакой защиты нет? Снова нет. Достаточно выйти на центральную площадь Еревана и увидеть, что она все еще называется Площадью Республики, а не площадью Ататюрка или Гейдара Алиева.

На сегодняшний день лишь Россия в лице ОДКБ является гарантией того, что Армению не завоевали Турция с Азербайджаном. Уровень антагонизма между странами и разница в потенциалах настолько велики, что Баку с Анкарой давно бы решили вопрос военным путём, если бы не Россия.

Возможно, степень российской защиты вызывает сомнения — например, в ходе последнего вторжения Азербайджана на так называемые спорные армянские территории Москва войска не ввела. Но лишь потому, что Ереван в лице Пашиняна сам признал их спорными, и тот же Ереван не выразил готовности эти территории защищать. Даже не объявил мобилизации.

Получается, что Россия заботится о безопасности Армении больше, чем само армянское руководство.

Возможно, Россия (ОДКБ) получает данные об армянской армии и передаёт их противникам Армении, тем самым подрывая безопасность страны? Не передаёт. Москве это не нужно, да и в армянском руководстве достаточно персонажей с сомнительной биографией, которые как раз и могут сливать информацию о стране за рубеж.

Более того, именно Москва может предъявлять Еревану подобные претензии.

«Следовало бы опасаться обратных явлений, то есть перекачки через Ереван на Запад информации о наших военных программах. Тем более, по факту они открыто говорят об установлении соответствующего военно-технического партнёрства со странами НАТО», — напоминает ИА Регнум глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.

Неудивительно, что в Москве подобные обвинения со стороны Пашиняна восприняли скептически. Представитель российского МИД Мария Захарова назвала слова Пашиняна «противоречащими здравому смыслу». Впрочем, это и неудивительно, если понимать, что армянское руководство во главе с Пашиняном уже не представляет (или никогда не представляло) интересы Армении.

«Полагаю, он просто путает, как у нас принято говорить, личную шерсть с государственной. Организация, безусловно, является угрозой — но лишь для него и его политики. Она представляет альтернативный вектор развития страны, а он хотел бы целиком подчинить Армению Западу», — говорит Никита Мендкович.

Понимает Москва и то, что Пашинян варит лягушку на медленном огне, то есть переводит Армению на западный вектор постепенно, шаг за шагом, начиная именно с вопросов безопасности, дискредитируя ОДКБ и постепенно переходя на денежные вопросы.

«Пашинян пока пытается сохранить выгодные отношения в сфере экономики. Хотя и здесь уже есть определённые сигналы — например, намёки на то, что приоритет в деле строительства АЭС будет отдаваться западным странам», — говорит Айк Халатян.

В этой ситуации Москва пытается терпеливо доводить до сведения не руководства, а населения Армении последствия подобной политики. Объяснять, что отказ от ОДКБ и России создаёт угрозы безопасности Армении, её будущему существованию и суверенитету. Однако на сегодняшний день значительная часть армянского общества просто не может услышать Москву — её голос заглушает отчаянно забивающая эфир прозападная пропаганда.